В России начался единый день голосования

В России стартовал единый день голосования. Жители разных уголков страны выберут руководителей субъектов РФ и членов законодательных собраний, мэров городов и депутатов городских дум, представительных органов власти муниципальных образований. Кроме того, проходят дополнительные выборы в Госдуму по одномандатным округам.
При этом жители большинства регионов страны могли проголосовать досрочно 11 и 12 сентября. Такое решение, по словам главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, было принято из-за эпидемиологической обстановки в стране.
Так, губернаторов выберут жители 18 регионов России. Ещё в двух субъектах имена новых глав станут известны после голосования депутатов местных заксобраний. В 11 регионах РФ сегодня голосуют за депутатов региональных парламентов.
Кроме того, в Курской и Ярославской областях используется технология дистанционного электронного голосования. Отдать свой голос онлайн возможно с 08:00 мск 11 сентября до 20:00 мск 13 сентября.
На Камчатке 188 участков открылись в единый день голосованияРанее в регионе прошло досрочное голосование за губернатора края.
Напомним, 13 сентября в стране состоится свыше девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах РФ. Зарегистрировано 156 тысяч кандидатов на выборы, или 91% кандидатов. По словам главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, в регистрации отказано чуть более восьми тысячам кандидатов, или 4,8%. По решению ЦИК 11 и 12 сентября проводилось досрочное голосование.