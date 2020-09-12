В России начался единый день голосования

В России стартовал единый день голосования. Жители разных уголков страны выберут руководителей субъектов РФ и членов законодательных собраний, мэров городов и депутатов городских дум, представительных органов власти муниципальных образований. Кроме того, проходят дополнительные выборы в Госдуму по одномандатным округам.

При этом жители большинства регионов страны могли проголосовать досрочно 11 и 12 сентября. Такое решение, по словам главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, было принято из-за эпидемиологической обстановки в стране.

Так, губернаторов выберут жители 18 регионов России. Ещё в двух субъектах имена новых глав станут известны после голосования депутатов местных заксобраний. В 11 регионах РФ сегодня голосуют за депутатов региональных парламентов.

Кроме того, в Курской и Ярославской областях используется технология дистанционного электронного голосования. Отдать свой голос онлайн возможно с 08:00 мск 11 сентября до 20:00 мск 13 сентября.