Как КПРФ хотела иркутян с выборами надуть, а сама лопнула

Никогда такого не было — и вот опять. Отечественная избирательная традиция, чтобы ни говорили её критики, всегда жаловала пытливых до правды и разоблачений избирателей. В этот раз замечательное случилось в городе Иркутске.

12 декабря 2019 года в Иркутской области сменился губернатор. Предыдущий губернатор (Сергей Георгиевич Левченко, член КПРФ) уволился по собственному желанию . Скорее всего, желания у него такого не было, но обстоятельства обязывали. Дело в том, что испытание пожаром и наводнением лета 2019 года он всё-таки не прошёл. Проще говоря, пока остальные губернаторы пытались что-то сделать, у губернатора Левченко не вышло ничего. Однако, по всей видимости, делать он что-то пытался, так как получить формулировку "по собственному желанию" значительно лучше, чем "в связи с утратой доверия". В тот же день новым врио губернатора был назначен Кобзев Игорь Иванович, что характерно — служивший в МЧС. То есть, почему именно его предложили иркутянам на роль управленца, понятно. И, судя по предварительным результатам выборов , которые прошли 13 сентября этого года, он победил в первом туре. Он набирает около 60%, а его главный соперник от всё той же КПРФ, Михаил Щапов, — около 26%.

Разумеется, Коммунистическая партия понести такой имиджевой потери просто так не могла. Что делать? — спросит уважаемый читатель, если на выборах ты проиграл. И ответ очевиден: нужно сделать так, чтобы проигравший мог спокойно, ослабив галстук, улыбнуться и сказать: ну да, выборы. В общем, лучшее проявление политической смекалки таково: не можешь победить — скажи, что это враги результаты подтасовали. В нашем случае случилось нечто совсем непотребное.

В субботу, 12-го числа, на ресурсе "Работа в Иркутске" в 12:30 по московскому времени появилось сообщение, что нужны люди для съёмок в видеороликах , времени много не займёт, всего 10 минут, а платят целых 1500 рублей. Вывесил объявление некий Всеволод Чистяков , активный сторонник КПРФ в Интернете. Аккаунт, скорее всего, фейковый, но тем не менее. Нужно было Всеволоду самое малое — попросить, чтобы кто-то зашёл на избирательный участок и сообщил заинтересованным людям, что пришёл получать деньги за кандидата Кобзева. Деньги небольшие, но и не лишние. Особенно для молодых ребят, не сильно обеспокоенных за пагубность своего поступка. А ведь, между прочим, это может быть рассмотрено как лжесвидетельство о подкупе избирателей, то есть подсудное дело.

И вот тут случилось главное в этой истории. Одна замечательная девушка, имя которой мы не назовём по этическим соображениям, изъявила желание поучаствовать в этой постановке. Для удобства будем называть её Маша.

— Я нашла это объявление в группе, так как ищу на данный момент работу. А тут в связи с выборами такая лёгкая подработка, да ещё и за хорошую цену. Написала данному человеку что и как. Он скинул видео и говорит, что надо прийти к комиссии в участок, пока один из людей будет записывать, и громко узнать, где тут можно получить деньги за голос за Кобзева. Мы с молодым человеком пришли в назначенное время и место, сделали всё как надо. А так как я не видела дополнительно каких-то людей, то решила заснять в руке на телефон. Я скидываю ему данное видео, говорю, что всё готово. Так как он прописывал заранее и обещал заплатить сразу после этого, то я спросила, когда вообще мы получим деньги. Он мне ответил, что деньги мы получим примерно через месяц, так как участвует больше людей, чем планировалось. На мои доводы заплатить, как договаривались, он не прореагировал, предложил поучаствовать в выборах 2021 года, а после и вовсе меня забанил, — рассказывает Маша свою поучительную историю. Особую пикантность доставляет финальная приписка восхитительного Всеволода Чистякова: "Постараемся скоро прислать [деньги. — Прим. Лайфа], не дольше месяца, слово коммуниста".

Если зайти на ютуб-канал этих "коммунистов" из Иркутска, то видно, что не только "наша Маша" согласилась на съёмки . Очень элегантно смотрится неполживый и честный комментарий: "С московских номеров приходят СМС, предлагают голосовать за Кобзева за 5000 руб". Если это действительно правда, то что-то мы не знаем о благосостоянии иркутян, которых привлечь на выборы за кандидата от власти можно только такой суммой.

То есть у нас появляется картина, в которой реально нет ни одного доказанного факта, где губернатор-эмчеэсовец пытался бы подкупить избирателей, зато имеется жалкий врун Чистяков, который мало того, что сознательно идёт на обман, даже не ради идеи светлого будущего, а чтобы попросту подгадить конкуренту, так ещё и кидает на деньги своих же агентов. При этом есть подозрение, что этой "нашей Маше" не досталось ничего, кроме позора, а тот, кто сидит за аккаунтом Чистякова, получил свои копейки. То есть даже человека, который бы не "пилил бюджет" прямо на месте, подставляя свою же партию за, в общем-то, ничтожную сумму, нет. И эти люди называют себя коммунистами, а конкурентов — жуликами и ворами.