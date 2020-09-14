В Сочи начались переговоры Путина и Лукашенко

В Сочи начались переговоры президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. Об этом Лайфу сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Поездка в РФ стала для Лукашенко первым зарубежным визитом после выборов президента, которые прошли в Белоруссии 9 августа. Политик обещал в ходе переговоров с Путиным "расставить все точки над "i".