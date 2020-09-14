В Сочи начались переговоры Путина и Лукашенко

В Сочи начались переговоры президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. Об этом Лайфу сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Поездка в РФ стала для Лукашенко первым зарубежным визитом после выборов президента, которые прошли в Белоруссии 9 августа. Политик обещал в ходе переговоров с Путиным "расставить все точки над "i".
Песков — о времени, выделенном на встречу Путина и Лукашенко в Сочи: Сколько потребуетсяПланируется, что переговоры начнутся около 14:00 мск.
Ранее сообщалось, что в ходе встречи главы двух государств обсудят целый ряд торгово-экономических вопросов, в том числе реструктуризацию госдолга республики перед РФ, сотрудничество Москвы и Минска в различных сферах и перспективы его развития.