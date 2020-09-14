Интеграция или революция. Какой выбор сделал Лукашенко

В Сочи состоялись очередные переговоры Владимира Путина с Александром Лукашенко. Встреча интересна тем, что это первый зарубежный визит белорусского президента после переизбрания, и проходит он на фоне массовых протестов оппозиции, считающей его узурпатором.

Едва ли от визита стоило ждать сенсаций. Тем более что опыт предыдущих переговоров (а Путин и Лукашенко в последнее время встречаются едва ли не каждый месяц) показал, что стороны занимают весьма принципиальные позиции, которые едва ли могли радикально измениться. Речь может идти разве только об их смягчении и большей готовности к компромиссам под влиянием белорусских протестов.

Кроме того, лидеры не могут не учитывать тот факт, что гражданское общество обеих стран воспринимает межгосударственные отношения России и Белоруссии во многом через призму отношений к самим лидерам. Кроме того, тут действует и обратное правило: отношение к власти во многом определяется её внешнеполитическими договорённостями, так что любые уступки Лукашенко в переговорах по интеграции могут привести к радикализации протестов в Белоруссии. Несомненно, Батька использует эту "карту" в переговорах с Путиным.

Главный вопрос, который беспокоит многих, — это то, насколько политический кризис в Белоруссии повлиял на готовность к компромиссам. В первую очередь это касается Лукашенко, это ему сейчас очень нужна поддержка Москвы, учитывая, что о поддержке Запада точно можно забыть.

Москва, конечно, кровно заинтересована в том, чтобы в Белоруссии не возникло "второй Украины", чтобы там прочно не обосновались американцы, что в случае прихода к власти оппозиции более чем реально. Россия ранее продемонстрировала Западу готовность защищать свои интересы, резко "одёрнув" страны, активно лезущие в белорусские дела, и заявив о формировании резерва силовиков для помощи соседям.

Однако это не значит, что Кремль готов бесконечно поддерживать Лукашенко, переживающего серьёзный кризис легитимности, — история с Януковичем, полагаю, многому научила. Во всяком случае, если Лукашенко продолжит гнуть прежнюю линию в стиле "утром стулья — вечером деньги". Конечно, белорусский лидер на фоне протестов в стране снова сменил антироссийскую риторику на пророссийскую, однако этого недостаточно. Москва не раз давала понять, что ждёт реальных шагов.

Конечно, было бы слишком наивно считать Лукашенко пророссийским политиком. Или антироссийским. Или даже про- или антибелорусским. Лукашенко — в первую очередь пролукашенковский политик. Его задача — сохранение власти, все остальные "про" и "анти" чередуются у него в зависимости от необходимости применения для выполнения этой задачи.

Отказ от антироссийской риторики (активно использовавшейся накануне выборов для укрепления имиджа патриота) обусловлен именно необходимостью мобилизации своего основного электората перед лицом угрозы со стороны поддерживаемой Западом "улицы". Лукашенко важно превратить Москву из стороннего наблюдателя в своего однозначного союзника. Кроме того, белорусский лидер хочет обезопасить себя от угрозы того, что Кремль за его спиной договорится с Западом о его замене (такие предположения в последнее время неоднократно появлялись в западных СМИ).

В то же время Лукашенко необходимо сохранить инициативу и не попасть в зависимость от Москвы. Об этом может свидетельствовать его жёсткая политика по отношению к лидерам протеста (почти все члены КС оппозиции, которые до недавнего времени оставались в Белоруссии, арестованы) и к самим протестующим — Батька даёт понять Кремлю, что он сам со всем справится и помощь России ему не нужна.

Если всё так, то Лукашенко приехал в Сочи, демонстрируя свою полную самостоятельность, практически в ранге "победителя", давая понять, что склонить его к компромиссу не удастся, мол, его рано списывать со счетов и позиция его останется непоколебимой: дайте скидку на газ и нефть, потом об интеграции поговорим. Таким образом, Лукашенко вовсе не подавленный и готовый на всё, чтобы сохранить власть, растерявший доверие и обанкротившийся политик. Скорее всего, он вновь готов продолжить торговаться, не снижая ставок, а, возможно, поднимая их.

Конечно, всё может пойти по второму кругу, и об этом свидетельствует отсутствие конкретных результатов визита российского премьера Михаила Мишустина в начале месяца, который, по мнению многих экспертов, ехал с конкретным набором предложений по интеграции, ожидая получить согласие белорусского президента. Однако, судя по всему, тот его не дал, попытавшись перебить информационную повестку вбросом о якобы перехвате переговоров Берлина и Варшавы по поводу Навального и планов "отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси".

Однако, даже если нас ждёт второй круг, вечно это продолжаться не может и Лукашенко придётся осознать, что ситуация не только изменилась, но и продолжает меняться. Ему придётся осознать причины происходящего в его стране после 9 августа, а также причины политического и экономического кризиса, приведшего к этому. Понять, как выйти из этого кризиса, сохранив легитимность власти и возможности для диалога с населением, как минимизировать последствия тех действий, которые белорусские власти предпринимали накануне и после выборов. И, наконец, как будет действовать Москва и в политике, и в экономике. Понять, что проблемы сами собой не решатся и время работает уже против него.