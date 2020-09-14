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При пожаре в жилом доме в Нижнекамске погиб один человек

По словам местных жителей, перед ЧП они услышали звуки взрыва.

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Видео © LIFE

При пожаре в жилой девятиэтажке в Нижнекамске погиб один человек. Об этом Лайфу сообщил начальник отдела по работе со СМИ МЧС по Татарстану Андрей Родыгин.

По его словам, пожар произошёл в однокомнатной квартире, расположенной на четвёртом этаже. Информация о ЧП поступила на пульт дежурного в 20:55 (мск), через 50 минут пожар был ликвидирован.

При этом местные жители в Сети сообщают, что перед самым пожаром они услышали звуки взрыва. В некоторых квартирах выбило окна. Причины происшествия устанавливаются.

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