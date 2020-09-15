Удар в голову. Почему футболист Широков должен сесть в тюрьму, как Кокорин и Мамаев

Журналист Игорь Мальцев — о том, как профессиональные спортсмены перестают быть таковыми, становясь негодяями, и почему это надо немедленно прекратить.

Наверное, заслуженный мастер спорта и обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА Широков Роман Николаевич (1981 года рождения, русский) когда-то был неплохим футболистом. 10 августа 2020 года он стал просто говном.

Произошло это достаточно обыденно, как происходит любое зло: во время матча любительских команд "Ничего особенного" и "Матч ТВ" Широков нанёс побои арбитру Никите Данченкову, ударив его пару раз руками по голове, а после того как арбитр упал, нанёс ему ещё один удар в лицо, но на этот раз уже ногой. Причиной инцидента стал спорный момент в игре, после которого Широков начал оскорблять судью, а когда увидел красную карточку — совершил нападение. Для того чтобы всё это зафиксировать, не нужно было поднимать камеры слежения "Кофемании", как это было в случае избиения двумя другими футболистами — Кокориным и Мамаевым — посетителя кафе. Тут, на поле, членам команд самим пришлось оттаскивать охреневшего от своей безнаказанности бывшего профессионального футболиста от его жертвы.

Позже футболист извинился, но не проканало: рефери всё равно пошёл с заявлением в полицию. Теперь на экс-игрока сборной завели уголовное дело. Официально адвокаты арбитра ещё не уведомлены, но уже несогласны с квалификацией.

Дело в том, что скандал пытаются спустить на тормозах. Формулировка тут такая: "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью". Думается, если бы дело ограничилось тычками кулаком в лицо, то, может быть, это и выглядело бы таким образом. Но нет. Потому что Широков бил лежачего ногой в голову.

Что такое удар футболиста такого класса и такой подготовки ногой в цель? Ну, чтобы вы понимали, мяч может развить скорость от 150 до 210 километров в час после такого удара. А теперь представьте человеческую голову вместо этого грёбаного мяча. Так что тут налицо, вообще-то, покушение на убийство, а не "лёгкий вред здоровью".

Убийства не случилось по не зависящим от преступника обстоятельствам. Вот как это выглядит.

Вообще, интересно, как уничтожаются простые мужские табу. Например, не бить лежачего. Понимаю, что я сейчас разговариваю со стенкой о таких зыбких вещах, как мораль, в эпоху соцсетей, которые давно эту мораль отменили — хотя бы под предлогом "борьбы с гендерными стереотипами".

Но всё же. Когда наши спортсмены настолько охренели от собственного величия, что бьют гражданских, бьют лежачих, бьют баб? Когда всё это произошло — этот водораздел? При этом все мы должны понимать, что рука и нога профессионального спортсмена — это уже давно не просто рука или нога, это смертельное оружие.

После нападения Данченков три недели пробыл на больничном. И ему повезло. Но адвокаты пострадавшего будут настаивать на покушении — и будут правы. Спортивная элита берёт на себя больше, чем может унести. Может, им поменьше платить, чтобы не оставалось лишних денег на кокаин и девочек? Или есть проще вариант: не делать исключений, не давать спуску — как только нарушаются законы не только человеческие, но и уголовные. Как простым работягам, а не звёздам телеэкрана, коими они себя мнят. Несмотря на то что там сейчас будут пищать поклонники и клоака.