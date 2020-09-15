Вот так разворот. Как западные СМИ отреагировали на встречу Лукашенко и Путина

Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи вызвала интерес не только у российских, но и у зарубежных СМИ. Информации с самой встречи было минимум — ни пресс-конференции, ни официально подписанных бумаг и договоров, поэтому журналисты вынуждены были фантазировать, строить догадки и ловить какие-то знаки.

Некоторые знаки были пойманы весьма правильно. Например, картинка с переговоров, которая сказала больше, чем ряд пресс-конференций. "Язык тела на этой встрече был поразительным. Хозяин встречи Владимир Путин занял, как и обычно, позу начальника — сидел с широко расставленными ногами в кресле. В то же время Александр Лукашенко тянулся в его сторону, сцепил руки и в какие-то моменты даже выглядел умоляющим", — пишет Би-би-си. Сразу видно, кто к кому приехал и зачем. "Лукашенко нуждается в Путине так, как никогда раньше", — объясняет корреспондент CBS News Крис Ливси.

Ну а дальше в интерпретациях и объяснениях западные СМИ включают свои фобии и методички. Один из главных транслируемых ими тезисов — в том, что Батька приехал не сдаваться, а сдавать страну. "Возможно, ему придётся передать Путину больший контроль над Белоруссией в обмен на российскую поддержку, которая сохранит в руках Александра Лукашенко власть", — пишет CNN. Британское издание The Guardian говорит об интеграции, которая будет, по сути, напоминать "мягкую" (или, если сказать по-русски, ползучую) аннексию. И Путин, судя по всему, эти условия принял — ведь он начал спасать белорусского коллегу. По мнению агентства Reuters, Владимир Путин бросил Александру Лукашенко "спасательный круг стоимостью 1,5 миллиарда долларов" — так журналисты называют кредит, который Москва намерена выделить Минску.

Путин, уверены американцы и европейцы, помогает Лукашенко не только аннексии ради. По мнению Би-би-си, Кремль поддержал Лукашенко по двум причинам. Во-первых, из-за пресловутого желания удержать Белоруссию в своей орбите (всё-таки удержание не тождественно аннексии, это разные процессы. — Прим. ред.). Во-вторых, для того чтобы у недовольных россиян не было перед глазами примеров успешных народных протестов — ведь Владимир Путин в понимании Запада движим фантазией и реальным страхом. "Фантазия в том, что все эти события являются частью кампании Запада, нацеленной на (смену режима. — Прим. ред.) Москву. Реальность же в том, что когда лидеры, которых в западных странах не любят, свергаются, то их, как мы видим на примере Саддама Хусейна и Муаммара Каддафи, линчуют", — цитирует CNN слова Кера Жиля, старшего научного сотрудника российской и евразийской программы в ведущем британском исследовательском центре Chatham House. Так что для Путина, уверены западные СМИ, спасение Лукашенко есть и спасение самого себя.

И ради этого спасения российский президент якобы готов на всё, в том числе и на нецивилизованные шаги. Западные лидеры не признали Лукашенко президентом (кто-то даже назвал легитимным главой государства Светлану Тихановскую), стращают Белоруссию санкциями, но в понимании западных друзей угрозы в этой ситуации исходят почему-то из России.

Во-первых, Москва запугивает белорусов — при помощи "нелегитимного" Лукашенко. Филип Терл, редактор международного отдела канала France 24, уверен , что белорусский лидер желает гарантий отправки ему на помощь российских сил для подавления белорусского восстания — и Путин якобы рассматривает этот вариант. Западные СМИ всерьёз обсуждают вероятность реализации этого варианта и даже пишут о его последствиях для самой России. "Если Путин введёт войска в Белоруссию, то не ждите, что россияне будут аплодировать", — пишет американская The Washington Post. Никого абсолютно не смущает реальность, в которой белорусские силовики вполне в состоянии справиться с ходящими туда-сюда по городам толпами потерянных протестующих, боящихся и не умеющих переводить свой протест в агрессивную фазу (тех немногих, кто умел и прошёл соответствующую подготовку в Вильнюсе, Варшаве и особенно Киеве, выбили или арестовали в первые дни демонстраций).