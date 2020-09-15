Представлены Apple Watch Series 6 и Watch SE

Apple Watch Series 5

Нововведение — появление датчика кислорода в крови. Чтобы определить показатель, аксессуарам понадобится до 20 секунд.

Внешне аксессуары не отличаются от предыдущего поколения. Экран прямоугольный, на боковой грани расположена коронка Digital Crown.

Apple Watch SE

Эти устройства получили дизайн Series 6 и начинку предшественников. Они работают на процессоре S5, он же стоит в Series 5.