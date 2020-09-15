Представлены Apple Watch Series 6 и Watch SE

Apple представила смарт-часы Watch Series 6 и Watch SE на ежегодной осенней презентации.
Apple Watch Series 5
Фото © Apple
Смарт-часы Series 6 получили процессор S6. Они стали на 20% мощнее предыдущего поколения.
Нововведение — появление датчика кислорода в крови. Чтобы определить показатель, аксессуарам понадобится до 20 секунд.
Внешне аксессуары не отличаются от предыдущего поколения. Экран прямоугольный, на боковой грани расположена коронка Digital Crown.
Устройства доступны в трёх цветах — чёрном, синем и красном Product RED. Минимальная стоимость Apple Watch 6 — $399.
Apple Watch SE
Фото © Apple
Эти устройства получили дизайн Series 6 и начинку предшественников. Они работают на процессоре S5, он же стоит в Series 5.
Добавлена поддержка телефонных звонков и сообщений. Имеется акселерометр и гироскоп. Минимальная цена устройства — $279.