Представлены новые iPad и iPad Air

Apple представила обновлённые планшеты iPad на ежегодной осенней презентации.
iPad
Фото © Apple
Первой премьерой стал iPad восьмого поколения. Он получил процессор A12 Bionic. Чип на 40% быстрее предшественника, а графика совершеннее в два раза.
Фишка iPad — поддержка Apple Pencil и его новые возможности с выходом iPadOS 14. Минимальная цена планшета — 329 долларов.
iPad Air
Фото © Apple
Дизайн устройства радикально переосмыслен. Корпус выполнен в стиле iPad Pro — с тонкой рамкой, без кнопки «Домой» и с выпирающей камерой.
Touch ID расположен на боковой грани корпуса. Другая фишка iPad Air — разъем USB-C. Диагональ экрана — 10,9 дюйма, разрешение — 2360 x 1650 пикселей. Минимальная цена iPad Air - $599.