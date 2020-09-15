Представлены новые iPad и iPad Air

Apple представила обновлённые планшеты iPad на ежегодной осенней презентации.

iPad

Фото © Apple

Первой премьерой стал iPad восьмого поколения. Он получил процессор A12 Bionic. Чип на 40% быстрее предшественника, а графика совершеннее в два раза.

Фишка iPad — поддержка Apple Pencil и его новые возможности с выходом iPadOS 14. Минимальная цена планшета — 329 долларов.

iPad Air

Фото © Apple

Дизайн устройства радикально переосмыслен. Корпус выполнен в стиле iPad Pro — с тонкой рамкой, без кнопки «Домой» и с выпирающей камерой.