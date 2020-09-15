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Представлены новые iPad и iPad Air

Первый почти вдвое быстрее предшественников, второй предложил корпус с радикальным редизайном.

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Фото © Apple

Apple представила обновлённые планшеты iPad на ежегодной осенней презентации.

iPad

Фото © Apple

Фото © Apple

Первой премьерой стал iPad восьмого поколения. Он получил процессор A12 Bionic. Чип на 40% быстрее предшественника, а графика совершеннее в два раза.

Фишка iPad — поддержка Apple Pencil и его новые возможности с выходом iPadOS 14. Минимальная цена планшета — 329 долларов.

iPad Air

Фото © Apple

Фото © Apple

Дизайн устройства радикально переосмыслен. Корпус выполнен в стиле iPad Pro — с тонкой рамкой, без кнопки «Домой» и с выпирающей камерой.

Touch ID расположен на боковой грани корпуса. Другая фишка iPad Air — разъем USB-C. Диагональ экрана — 10,9 дюйма, разрешение — 2360 x 1650 пикселей. Минимальная цена iPad Air - $599.

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