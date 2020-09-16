Убить Асада. Почему Трамп решил сделать беспрецедентно циничное и наглое заявление

Президент США Дональд Трамп сделал весьма сенсационное признание: в интервью каналу Fox он рассказал, что обсуждал возможный план ликвидации президента Сирии Башара Асада. Речь, впрочем, была не об Асаде, а о бывшем главе Пентагона Джеймсе Мэттисе, который, по словам президента, помешал планам ликвидации сирийского лидера. — Я бы предпочёл убрать его (Асада. — Прим. Лайфа). У меня всё было готово. Мэттис не хотел этого делать, — заявил Трамп.

Очевидно, президент США таким образом хотел подвергнуть критике самого Мэттиса, с которым у него давно был конфликт — тот был вынужден покинуть свой пост из-за разногласий с Трампом как раз по Сирии. Вот и сейчас Мэттис активно выступает против переизбрания Трампа, так что стремление американского лидера очернить своего бывшего министра вполне объяснимо.

Только кого он в итоге очернил-то? Во-первых, он фактически признал, что пошёл на поводу у Мэттиса, чья позиция в итоге решила исход дела и спасла Асаду жизнь. Трамп-то хотел, и всё готово было, но Мэттис воспротивился. То есть Трамп не такой "крутой парень", каковым себя позиционирует? Значит, ему можно перечить и весьма успешно? Значит, он вообще не сам принимает конечные решения?

Во-вторых, Трамп фактически признался во лжи, ведь о том, что в Белом доме задумывали устранить сирийского лидера, стало известно ещё два года назад, когда достоянием общественности стали выдержки из книги "Страх. Трамп в Белом доме" журналиста Боба Вудворда, который утверждал, что в апреле 2017 года Трамп предлагал ликвидировать Асада. Напомню, Трамп тогда всё отрицал, говорил, что этого не могло быть, потому что быть не могло, что и мысли такой ни у кого не было. А теперь выходит, что было и президент США нагло и бесцеремонно врал на камеру?

Ну, конечно, он не под присягой в суде тогда это говорил, к ответственности его никто не привлечёт. Кроме разве что избирателей, для которых подобные признания накануне выборов могут стать неприятным откровением, что может повлиять на их настроение. Но главное даже не в том, что президент США, оказывается, лгун и несамостоятелен в принятии решений.

Главное в том, что он убийца! Если кому-то не режет слух слово "устранение", то я поясню, что речь идёт о банальном убийстве! Напомню, что в начале года американцы нагло и цинично убили Касема Сулеймани, объяснив это якобы исходящей от него угрозой национальным интересам США. В чём заключаются эти интересы? В том, чтобы влезть в чужую страну, находящуюся на другом континенте, и разжечь там войну? Убить законных руководителей? Причём всё это замаскировать под "народную революцию".

Так произошло ранее в Ираке и в Ливии. То же хотели сделать и в Сирии. Но не вышло. Отчасти благодаря помощи Ирана и того же Сулеймани. Отчасти благодаря личности Асада, который не испугался, не растерялся и сумел сохранить поддержку значительной части населения. И, конечно, благодаря поддержке России.

Нас теперь обвиняют в преступлениях против народа Сирии, давят санкциями. Правда, на большее по отношению к России они не способны — кишка тонка. А вот Сулеймани они просто убили. И Асада хотели. На поле боя победить не могли — решили исподтишка. К тому же опасным для окружающих (в случае с Сулеймани — с беспилотника) способом.

И самое страшное даже не в этом. Политика — дело грязное и кровавое, и многие мировые лидеры не раз становились жертвами спецслужб других стран. Причём зачастую это были настоящие, циничные убийства, которые даже не пытались маскировать. Но мало кому в голову приходило этим бахвалиться. О таких вещах не принято говорить как по моральным соображениям, так и по соображениям национальной безопасности.

Только американцы на такое способны. Они окончательно утратили чувство реальности, похоронили ими же во многом проработанное международное право и уже не просто не стесняются вытирать об него ноги, а давно забыли о его существовании, просто не замечая его.

Комментируя заявление Трампа, российский сенатор Пушков напомнил высказывание ещё Джорджа Буша – младшего, который, отвечая на вопрос об основаниях войны в Ираке, сказал: "Международное право? Не знаю, о чём вы. Обратитесь к моему адвокату". Слова нынешнего американского президента сенатор назвал потрясающей наглостью и цинизмом.

И тут я бы поспорил. Это для них не наглость. Ведь наглость — это вызов обществу. Это для них давно норма. Они такими заявлениями вовсе не хотят кого-то запугать, кому-то что-то продемонстрировать. Они просто живут в иной системе координат, где убийство президента другой страны, если он им не нравится, — это совершенно нормально. Потому и не стесняются об этом говорить и, полагаю, искренне удивляются, когда им пытаются объяснить, что они что-то не то сказали.

Тот же Трамп, когда хвастался, что безнаказанно хватал женщин за интимные места, искренне не понимал, а что тут такого. Ведь он звезда, миллиардер — ему можно всё. А если ты президент, то можно и лидера другой страны просто взять и убить. А что такого-то?

Да, в общем, ничего. Со страной под названием США всё давно понятно. Это государство-террорист, от которого ничего хорошего ждать не стоит. Они будут продолжать убивать неугодных политиков, разжигать пламя войны в других странах, как они сделали это на Ближнем Востоке, на Украине, а сегодня пытаются в Белоруссии.