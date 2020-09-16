Чьи Курилы. Что думает о спорных вопросах человек без серебряной ложки во рту — новый премьер Японии

Новым главой японского кабмина стал Ёсихидэ Суга. Человек с уникальной для японской политики биографией, которая и сформировала основные черты его характера. В японской политической жизни, как известно, царит клановость и непотизм. Нынешние лидеры страны — это дети и внуки прежних лидеров. Как раньше во времена императорской России дети аристократов делали свою карьеру чуть ли не с рождения, так и в современной Японии они получают как должное политическую карьеру. Прежний премьер-министр Синдзо Абэ ещё до своего 30-летия занял пост секретаря у министра иностранных дел (своего отца — Синтаро Абэ). А Синдзиро Коидзуми, сын бывшего премьера Дзюнъитиро Коидзуми, в свои 39 лет уже четвёртый срок сидит в парламенте, а также второй год является министром окружающей среды Японии.

Однако карьера Ёсихидэ Суги была совершенно иной. Он родился не в аристократической семье с серебряной ложкой во рту. Его отец был простым фермером, мать — учительницей, поэтому будущий премьер всю жизнь пробивался сам. Работал на картонной фабрике для того, чтобы собрать деньги на обучение. Затем после окончания университета делал карьеру в партийных структурах и вошёл в большую политику лишь тогда, когда ему исполнилось почти 50 лет (в 1996 году Ёсихидэ Суга стал депутатом парламента). Всего этого он добился благодаря своему упорству и трудолюбию, граничащему с трудоголизмом (Ёсихидэ Суга встаёт в пять утра, делает 100 приседаний и уже в 6.30 проводит деловые встречи), а также потрясающему умению управлять другими людьми. Манипулировать ими.

В правящей партии Японии (она состоит из множества фракций, поддержкой которых премьер должен постоянно заручаться через различные хитрые, а иногда и коррупционные схемы) такое умение было на вес золота. Именно поэтому Ёсихидэ Суга последние восемь лет был правой рукой своего предшественника на посту главы кабмина — премьер-министра Синдзо Абэ. Суга служил генеральным секретарём правящей партии, и в этой должности отвечал за координацию министерств и ведомств, управлял огромным бюрократическим аппаратом и навёл там шороху. Японские чиновники боялись разгневать партийного генсека, — пояснял сам Суга, написавший целую книгу о том, как управлять бюрократией.

— Люди — особенно бюрократы — думают, что я страшный человек. Но на самом деле я очень добр… к тем, кто серьёзно относится к своей работе Ёсихидэ Суга Политик и автор книги о том, как управлять бюрократией

Но сможет ли он точно так же управлять внешнеполитическими процессами? Ведь у него нет внешнеполитического опыта — тем более такого, как у Абэ (за время правления посетившего почти 80 стран). Поэтому, скорее всего, Ёсихидэ Суга продолжит внешнеполитическую линию своего предшественника, однако попытается сделать её более эффективной, решительной и жёсткой. Придать ей черты, которые сделали его тем, кем он является.

А государству сейчас нужны эти черты, ведь, по мнению японцев, геополитическая ситуация вокруг Страны восходящего солнца обостряется с каждым днём. С одной стороны, Япония наблюдает резкий рост геополитической мощи Китая, с другой же — падение международного авторитета и надёжности Соединённых Штатов. А в китайско-американском противостоянии Токио находится в лагере США, и сменить сторону (либо стать нейтральным) не сможет — не из-за верности Вашингтону, а из-за комплексных экономических, исторических, политических и идеологических противоречий с Пекином.

Чтобы в этой ситуации банально выжить (не говоря уже о каком-то процветании), Японии необходимо наращивать мускулы, отменять пацифистские статьи конституции, а также решать вопрос с Курилами. Причём под "решать" тут понимается не высадка японского десанта на острова (как хотели бы некоторые отмороженные националисты в Токио). Японские власти должны найти в себе силы и отказаться от претензий на "Северные территории" (что откроет японцам путь к улучшению отношений с Москвой и позволит хоть как-то оттянуть её от Пекина). И по политическим причинам совершить такой шаг решительному премьеру, да ещё и ястребу, проще (как, например, нормализовать отношения с Китаем в 1971-м было проще именно при антикоммунисте Ричарде Никсоне — оппонентам сложно было представить этот шаг сильного Никсона как капитуляцию перед "красными").

Вопрос в том, будет ли у Ёсихидэ Суги время для того, чтобы принимать решительные шаги? Ведь для этого ему необходимо выиграть следующие выборы, а у решительного премьера серьёзные проблемы с имиджем. Журналисты его не очень любят и называют "железной стеной" — за то, что Суга, комментировавший действия Абэ, никогда не был особо словоохотливым. А поскольку он является первым японским премьером, за которым не стоит политическая династия или же подконтрольная фракция в правящей партии, поскольку его подпирают представители золотой молодёжи (тот же Синдзиро Коидзуми), то срок правления премьера от сохи может быть недолгим.