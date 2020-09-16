"Газпром нефть" выложила в Сеть более 6 часов звуков Арктики

Компания "Газпром нефть" запустила сайт с редкими звуками природы и животных, обитающих в Арктике — одной из самых хрупких экосистем в природе. Более шести с половиной часов расслабляющих аудио с "разговорами" китов, рычанием белых медведей, треском арктических льдин и шумом воды во время шторма уже доступны на официальном сайте, в социальной сети "ВКонтакте" и на платформе SoundCloud. С проектом "Белый шум Арктики" каждый сможет почувствовать атмосферу северного региона.

Все записи разделены на несколько тематических подборок. Для каждой из них собраны не только уникальные звуки, но и любопытные факты об Арктике. При прослушивании аудио на сайте проекта пользователи могут изучить, какие звуки на нём представлены.

Все записи разделены на несколько тематических подборок. Например, в категорию "Потюлениться" собрали шум арктического бриза, плеск лосося в Печорском море, крики пролетающих казарок. Хитом раздела, как можно догадаться из названия, стало урчание тюленей, которое идеально подходит для медитации.