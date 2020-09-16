"Газпром нефть" выложила в Сеть более 6 часов звуков Арктики

Компания "Газпром нефть" запустила сайт с редкими звуками природы и животных, обитающих в Арктике — одной из самых хрупких экосистем в природе. Более шести с половиной часов расслабляющих аудио с "разговорами" китов, рычанием белых медведей, треском арктических льдин и шумом воды во время шторма уже доступны на официальном сайте, в социальной сети "ВКонтакте" и на платформе SoundCloud. С проектом "Белый шум Арктики" каждый сможет почувствовать атмосферу северного региона.
Все записи разделены на несколько тематических подборок. Для каждой из них собраны не только уникальные звуки, но и любопытные факты об Арктике. При прослушивании аудио на сайте проекта пользователи могут изучить, какие звуки на нём представлены.
Все записи разделены на несколько тематических подборок. Например, в категорию "Потюлениться" собрали шум арктического бриза, плеск лосося в Печорском море, крики пролетающих казарок. Хитом раздела, как можно догадаться из названия, стало урчание тюленей, которое идеально подходит для медитации.
Через формат необычной аудиорелаксации "Газпром нефть" рассказывает про уникальный проект, связанный с экологическим мониторингом в Арктике, где находится самая необычная экосистема на планете. Отдельно отмечается, что охрана местной окружающей природы является одним из приоритетов "Газпром нефти", которая последние годы является лидером в изучении и освоении Арктического региона.