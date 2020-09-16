Тесак и Навальный. Какая связь между самоубийством националиста и оппозиционером

Сегодня в колонии при крайне подозрительных обстоятельствах был найден мёртвым один из самых известных ультраправых деятелей России Максим Тесак Марцинкевич. Поколению миллениалов Тесак хорошо известен как создатель запрещённой в России неонацистской организации "Формат 18", автор различных роликов о казни мигрантов, наркоторговцев, охоте на педофилов.

Гораздо менее известная история — это связи Марцинкевича с Навальным и остальной "либеральной общественностью" и их роль в судьбе Марцинкевича. Она началась в 2007 году, когда Тесак и его соратники явились в клуб "Билингва", где проходили дебаты между журналистами Максимом Кононенко и Юлией Латыниной, и стали требовать дать им высказаться, но им не давали. Тогда в ход пошли различные оскорбления.

Казалось бы, обычное дело, мелкое хулиганство, но нет — Навальный и Мария Гайдар написали на Тесака заявление по статье 282 УК РФ "Разжигание ненависти". Дело с удивительной (ведь речь шла о заявлении противников власти!) быстротой было возбуждено и расследовано. Марцинкевич получил три года реального (!) срока, что не особо соответствовало судебной практике — ранее несудимые никогда не получали реальный срок по 282-й без отягчающих обстоятельств.

Изюминка в этой истории, что сам Алексей Навальный позиционировал себя как "дипломированный националист", являлся участником "Русских маршей" и противником статьи 282 (позиции по этой статье он продолжает придерживаться и поныне). Навальный записывал множество роликов ксенофобского характера, называл грузинов "грызунами" и даже создал националистическое движение "Народ". Навальный, например, мог поднять "первый тост за холокост". Именно за такого рода "националистическую" деятельность Навальный был с позором исключён из "Яблока".

Всё это не помешало ему написать заявление, по сути, на такого же националиста Марцинкевича и выступить свидетелем обвинения в суде, в отличие от Юлии Латыниной, которая наотрез отказалась это делать. Позднее Навальный даже не извинился, а вместо этого очень неумело пытался оправдаться: мол, Марцинкевич сам виноват, да и сажать он его не хотел, это само так получилось.

Сторонники Навального предпочитают умалчивать об этой неоднозначной странице его биографии, а сегодня соратница Навального Любовь Соболь опубликовала сочувственный статус о Марцинкевиче в "Твиттере", позабыв рассказать читателям, кто был "автором" первой отсидки Тесака. Позднее, когда национализм стал "немоден" и повлёк репутационные проблемы для блогера, Навальный стал отказываться от участия в "Русских маршах" и переметнулся на сторону либеральной общественности.

Однако вернёмся к Марцинкевичу. Выйдя на свободу, Марцинкевич не забыл "доброго дела" Навального и активно комментировал деятельность блогера, вызывал его на дебаты, но безуспешно. Марцинкевич баллотировался в координационный совет оппозиции — орган, созданный либеральной оппозицией после так называемых болотных протестов. Изначально было заявлено, что в КСО будут принимать всех, невзирая на взгляды, по результатам интернет-голосования. Однако после подачи заявки Марцинкевичем ему было отказано во вступлении в КСО. То есть либеральная общественность в очередной раз показала, что "некоторые равнее других". Вот как комментировал это сам Марцинкевич:

— То, что меня не зарегистрировали, меня не удивило. Либералы — это лицемерные существа. Навальный, Яшин сразу начали кричать, что моё участие дискредитирует идею, что если Тесак попадёт в КС, то оппозиции конец. Но ведь если вы либералы, вы должны бороться за свободу даже тех, кто борется против вашей свободы. Получается, что они хотят тех, кто не либерал, посадить в тюрьму, а тех, кто против свободы, — в газовую камеру.

Следует отметить, что на тот момент Марцинкевич по популярности не уступал большинству участников КСО. Его ролики, когда он заманивал с помощью "детей-наживок" педофилов, а затем снимал с ними "интервью", смотрело огромное количество людей. Видимо, это во многом стало причиной новых уголовных дел, по итогам которых Тесак получил 10 лет лишения свободы.

Как видите, дороги Навального и Марцинкевича довольно причудливо сошлись, а затем разошлись в разные стороны. Оба считали себя националистами. Но один полжизни просидел в тюрьме и умер там, отказавшись пойти на компромисс. Другой неоднократно менял взгляды, исповедовал двойную мораль, писал заявления на единомышленников.