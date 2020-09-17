След на бутылке. Где немецкие военные нашли "Новичок" и кто отравил Навального?

Пояснений относительно здоровья скандального российского блогера в клинике "Шарите" больше не дают, однако у всех появилось множество вопросов к немецким медикам и экспертам, а также к российским сторонникам оппозиционера Алексея Навального, которые будут для них весьма неприятными. Как выяснилось, пока его в тяжёлом состоянии везли в больницу, команда блогера проводила целую спецоперацию в гостинице, где он жил. Они охотились за одной конкретной пластиковой бутылкой, которая подозрительно быстро оказалась за границей у экспертов. Именно на ней эксперты и нашли следы яда. При этом никто из команды Навального или его любовницы, которая транспортировала злополучную бутылку, не пострадал.

Оружие массового поражения

Нервно-паралитические составы семейства "Новичок" неслучайно зачислены в категорию ОМП — оружия массового поражения. Их применение в истории с якобы отравлением бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери, а также свежие упоминания токсина в отчётах немецкой клиники "Шарите", французских и шведских специалистов наталкивают на мысль, что сторона обвинения, настаивающая именно на обнаружении "Новичка" в крови пострадавшего блогера, не вполне понимает, как это работает на самом деле. Для того чтобы понять, что такое на самом деле "Новичок" и почему кроме Алексея Навального никто не пострадал, нужно сопоставить некоторые факты.

ФАКТ НОМЕР ОДИН. Алексей Навальный почувствовал себя плохо только в самолёте. После взлёта и набора высоты блогер пошёл в туалет, откуда вернулся уже без сознания и при помощи членов экипажа и внимательных пассажиров.

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ОБЪЯСНЕНИЕ. Все фосфорорганические боевые отравляющие вещества, в число которых входят и токсины семейства "Новичок", и знаменитый прародитель — нервно-паралитический газ VX, создавались для быстрого уничтожения огромного количества людей.

Из кейса с отравлением бывшего шпиона Ми-6 Сергея Скрипаля мы хорошо помним, как на самом деле выглядит операция по поиску вещдоков на месте преступления и попутная дегазация — костюмы биозащиты и оцепление в несколько эшелонов. Помимо Сергея Скрипаля и его дочери в 2018 году были госпитализированы ещё несколько жителей Солсбери, однако данные об их состоянии британским правительством не публиковались.

Токсичность ядов, созданных как в рамках советской программы "Фолиант", так и в рамках работ над газом VX, такова, что их применение в авиабомбах и ракетах могло бы спровоцировать массовое вымирание крупного города, например такого, как Москва, Париж, Берлин или Нью-Йорк. Необходимо вспомнить, что ни один из пассажиров авиалайнера при этом не почувствовал себя плохо, впоследствии не обращался в больницу и тем более не сообщал о схожих симптомах, которые наблюдались у потерпевшего.

Кстати. Экипаж самолёта, на котором Навального эвакуировали в Берлин, жив и здоров, а самолёт по прибытии в Германию не только не отправили в отстойник для обработки, но и, напротив, спецборт с медицинской капсулой слетал на Украину, чтобы забрать мэра Харькова Геннадия Кернеса, которого будут лечить от двухсторонней пневмонии, вызванной CoVid-19, в той же клинике, что и российского оппозиционера.

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Нестыковки

ФАКТ НОМЕР ДВА. Время вероятного обнаружения таинственной бутылки с водой, на которой могли остаться следы токсичного "Новичка", удивительным образом совпадает с моментом отбытия Навального из гостиницы в Томске. Поскольку сторонники блогера отмечают, что следы яда были обнаружены не в анализах пострадавшего, а именно на бутылке, нужно обратить внимание на детали видео осмотра номера, в котором проживал оппозиционер и из которого выехал незадолго до отравления. Именно на этом ролике впервые появляются таинственные бутылки.

ОБЪЯСНЕНИЕ. Каждый, кто хоть раз бывал в гостинице, знает, что открыть номер и заглянуть внутрь посторонние люди не могут. Это значит, что номер блогера, который, кстати, ещё даже не успели убрать, открыл кто-то из людей, забравших ключи у Навального за несколько минут до его отъезда из отеля Xander. При этом сторонники блогера, судя по состоянию номера, начали поиски "Новичка" задолго до того, как самолёт с Алексеем оторвался от взлётно-посадочной полосы.

А теперь самое удивительное. Навального увезли в больницу утром 20 августа и никто даже не говорил о яде или отравлении "новичком". Но сотрудники ФБК, не боясь так же отравится, уже в те же минуты в перчатках точно знают, что яд находится на одной из трёх бутылок. Как!? pic.twitter.com/icwksfZWBc — ROTENBERG™ (@SERG__ROTENBERG) September 17, 2020

Анализ видео позволяет понять, что осмотр номера блогера и поиск бутылки с ядом (кстати, откуда сторонники оппозиционера знали, что именно нужно искать?) начались почти за час до того, как информация об ухудшении здоровья оппозиционера понеслась по информационным лентам.

Тут немного по времени не получается. Если в 11.35 (Омск) новального погрузили в скорую, в Томске это 12.35( разница по времени) а ребята в гостинице судя по часам в 11.45. pic.twitter.com/8GbPWy73Xr — Михаил Иванов (@mike_ivanov1984) September 17, 2020

ФАКТ НОМЕР ТРИ. Во время поездки в Томскую область Навального сопровождала Мария Певчих — таинственная соратница, которая не фигурирует ни в одном из документов компании, зарегистрированной Алексеем Навальным. В самолёте, как отмечает один из пассажиров, Навальный ничего не пил и не ел и пошёл в туалет в тот момент, когда начали разносить напитки. С учётом того что поиски доказательств сторонники оппозиционера сосредоточили именно на бутылках с водой, а не на стакане с чаем, а также исходя из личности Марии Певчих, окружению оппозиционера предстоит ответить на несколько важных вопросов.

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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА. Бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию, военный эксперт ООН Игорь Никулин заявил, что в обычных условиях таким газом должны были снаряжаться ракеты, бомбы и снаряды и действие вещества рассчитывалось на огромное количество людей, а в применении по "точечным" целям есть особенности.

Почему отравляющие вещества называются бинарными? Потому что составляющие нервно-паралитического газа такого типа поодиночке либо малотоксичны, либо нетоксичны вообще. Но в момент взрыва получается адская смесь, которая может уничтожить огромное количество людей, вплоть до десятка тысяч человек. Смертельная доза — один микрограмм на человека Игорь Никулин Бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию, военный эксперт ООН

Для того чтобы поразить организм Навального точечно и через несколько часов после вероятного применения, сам яд, по словам Никулина, должны были "упаковать" в специальную микрокапсулу. Этим же, по словам эксперта, может объясняться и отсутствие жертв среди окружения блогера и других пассажиров.

Над этим [упаковкой яда в капсулу] работали британцы. В частности, лаборатория "Портон-Даун" в Солсбери. Этим же занимался советский перебежчик Владимир Пасичник. Работали они над этим долго, последние 20 лет, и, наверное, чего-то добились. Сама по себе капсула, в которую мог быть упаковать яд, микроскопическая. Её даже нельзя заметить — размер несколько нанометров может быть. Этим можно объяснить отсроченную реакцию организма на токсин Игорь Никулин Бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию, военный эксперт ООН

Этим же объясняется и спокойное чаепитие в аэропорту из бумажного стаканчика, который Навальному принёс его помощник Илья Пахомов.

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ФАКТ НОМЕР ЧЕТЫРЕ. Сопровождавшая Навального в поездке Мария Певчих уклонилась от дачи показаний и не стала общаться с сотрудниками правоохранительных органов в день госпитализации оппозиционера. Ещё через два дня, 22 августа, в день эвакуации оппозиционера из омского аэропорта в Берлин, Певчих покинула Россию и вылетела в том же направлении. Спустя неделю, 2 сентября, немецкие военные токсикологи внезапно заявили об обнаружении следов "Новичка" в крови, моче и на коже Навального, хотя омские медики, взявшие анализы у оппозиционера сразу по прибытии в больницу, ничего не обнаружили и исключили отравление.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА. Бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию, военный эксперт ООН Игорь Никулин заявил, что Певчих хорошо знакома не только с токсичными и отравляющими веществами, но и в целом понимает, как избегать слежки и наблюдения.

Она профессиональный, можно сказать, токсиколог. Умеет обращаться с сильнодействующими ядовитыми веществами. Она специалист. Умеет уходить от наблюдения правоохранительных органов, не попадает на камеры видеонаблюдения. Явно проявляет признаки специальной подготовки Игорь Никулин Бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию, военный эксперт ООН

В этой связи есть вопросы, ответить на которые сторонники отравленного оппозиционера не могут, по крайней мере, публично, хотя такая информация могла бы многое прояснить.

Во-первых, до сих пор нет данных о том, кто из сторонников Навального (а другие люди с ключами в номер попасть не могли) первым попал в номер, который политик покинул за несколько минут до отбытия в аэропорт.

Во-вторых, издание "Проект" сообщило, что Певчих подтвердила причастность к передаче таинственной бутылки с "Новичком" немецким военным токсикологам. В этой связи хотелось бы понять, как специалист по боевым отравляющим веществам вывозила смертельно опасную бутылку за пределы страны? Если госпожа Певчих провезла бутылку с частицами "Новичка" в обычной багажной сумке, почему никто из сотрудников аэропорта не пострадал и даже не пожаловался на ухудшение самочувствия?

Тут важно отметить, что любой потенциально опасный объект с сильнодействующим патогеном всегда транспортируют в большом и очень ярком герметичном контейнере с предупреждающей наклейкой "Биологическая опасность". Такой объект обычно доставляют под вооружённым конвоем, потому что всегда есть риск, что какой-нибудь психопат или террорист захочет им завладеть.

Исключение может составлять... дипломатическая почта. Вся документация, доставляемая в посольства и из посольств, согласно международному праву, не досматривается и не проверяется, и именно дипломатическая служба одной из стран ЕС (возможно, даже Германии) могла поспособствовать доставке "бутылки с ядом" в Европу (по доброй воле или по просьбе Певчих — это ещё предстоит установить). Не исключено, что бутылка с ядом, про которую говорят сторонники Навального, покинула Россию задолго до того, как клинику "Шарите" начали готовить к прибытию VIP-пассажира.

17 сентября 2020 года основатель фонда Cinema for Peace, организовавшего перевозку Навального в Германию, заявил немецкому изданию Bild, что бутылки с водой из отеля доставили в Берлин немецким спасательным бортом по просьбе главы штаба Навального.