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След на бутылке. Где немецкие военные нашли "Новичок" и кто отравил Навального?

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Фото © Getty Images / Sefa Karacan / Anadolu Agency

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Пояснений относительно здоровья скандального российского блогера в клинике "Шарите" больше не дают, однако у всех появилось множество вопросов к немецким медикам и экспертам, а также к российским сторонникам оппозиционера Алексея Навального, которые будут для них весьма неприятными. Как выяснилось, пока его в тяжёлом состоянии везли в больницу, команда блогера проводила целую спецоперацию в гостинице, где он жил. Они охотились за одной конкретной пластиковой бутылкой, которая подозрительно быстро оказалась за границей у экспертов. Именно на ней эксперты и нашли следы яда. При этом никто из команды Навального или его любовницы, которая транспортировала злополучную бутылку, не пострадал.

Оружие массового поражения

Нервно-паралитические составы семейства "Новичок" неслучайно зачислены в категорию ОМП — оружия массового поражения. Их применение в истории с якобы отравлением бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери, а также свежие упоминания токсина в отчётах немецкой клиники "Шарите", французских и шведских специалистов наталкивают на мысль, что сторона обвинения, настаивающая именно на обнаружении "Новичка" в крови пострадавшего блогера, не вполне понимает, как это работает на самом деле. Для того чтобы понять, что такое на самом деле "Новичок" и почему кроме Алексея Навального никто не пострадал, нужно сопоставить некоторые факты.

  • ФАКТ НОМЕР ОДИН. Алексей Навальный почувствовал себя плохо только в самолёте. После взлёта и набора высоты блогер пошёл в туалет, откуда вернулся уже без сознания и при помощи членов экипажа и внимательных пассажиров.

© LIFE SHOT

  • ОБЪЯСНЕНИЕ. Все фосфорорганические боевые отравляющие вещества, в число которых входят и токсины семейства "Новичок", и знаменитый прародитель — нервно-паралитический газ VX, создавались для быстрого уничтожения огромного количества людей.

Из кейса с отравлением бывшего шпиона Ми-6 Сергея Скрипаля мы хорошо помним, как на самом деле выглядит операция по поиску вещдоков на месте преступления и попутная дегазация — костюмы биозащиты и оцепление в несколько эшелонов. Помимо Сергея Скрипаля и его дочери в 2018 году были госпитализированы ещё несколько жителей Солсбери, однако данные об их состоянии британским правительством не публиковались.

Токсичность ядов, созданных как в рамках советской программы "Фолиант", так и в рамках работ над газом VX, такова, что их применение в авиабомбах и ракетах могло бы спровоцировать массовое вымирание крупного города, например такого, как Москва, Париж, Берлин или Нью-Йорк. Необходимо вспомнить, что ни один из пассажиров авиалайнера при этом не почувствовал себя плохо, впоследствии не обращался в больницу и тем более не сообщал о схожих симптомах, которые наблюдались у потерпевшего.

Кстати. Экипаж самолёта, на котором Навального эвакуировали в Берлин, жив и здоров, а самолёт по прибытии в Германию не только не отправили в отстойник для обработки, но и, напротив, спецборт с медицинской капсулой слетал на Украину, чтобы забрать мэра Харькова Геннадия Кернеса, которого будут лечить от двухсторонней пневмонии, вызванной CoVid-19, в той же клинике, что и российского оппозиционера.

© LIFE SHOT

Нестыковки

  • ФАКТ НОМЕР ДВА. Время вероятного обнаружения таинственной бутылки с водой, на которой могли остаться следы токсичного "Новичка", удивительным образом совпадает с моментом отбытия Навального из гостиницы в Томске. Поскольку сторонники блогера отмечают, что следы яда были обнаружены не в анализах пострадавшего, а именно на бутылке, нужно обратить внимание на детали видео осмотра номера, в котором проживал оппозиционер и из которого выехал незадолго до отравления. Именно на этом ролике впервые появляются таинственные бутылки.
  • ОБЪЯСНЕНИЕ. Каждый, кто хоть раз бывал в гостинице, знает, что открыть номер и заглянуть внутрь посторонние люди не могут. Это значит, что номер блогера, который, кстати, ещё даже не успели убрать, открыл кто-то из людей, забравших ключи у Навального за несколько минут до его отъезда из отеля Xander. При этом сторонники блогера, судя по состоянию номера, начали поиски "Новичка" задолго до того, как самолёт с Алексеем оторвался от взлётно-посадочной полосы.

Анализ видео позволяет понять, что осмотр номера блогера и поиск бутылки с ядом (кстати, откуда сторонники оппозиционера знали, что именно нужно искать?) начались почти за час до того, как информация об ухудшении здоровья оппозиционера понеслась по информационным лентам.

  • ФАКТ НОМЕР ТРИ. Во время поездки в Томскую область Навального сопровождала Мария Певчих — таинственная соратница, которая не фигурирует ни в одном из документов компании, зарегистрированной Алексеем Навальным. В самолёте, как отмечает один из пассажиров, Навальный ничего не пил и не ел и пошёл в туалет в тот момент, когда начали разносить напитки. С учётом того что поиски доказательств сторонники оппозиционера сосредоточили именно на бутылках с водой, а не на стакане с чаем, а также исходя из личности Марии Певчих, окружению оппозиционера предстоит ответить на несколько важных вопросов.

© LIFE SHOT

  • МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА. Бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию, военный эксперт ООН Игорь Никулин заявил, что в обычных условиях таким газом должны были снаряжаться ракеты, бомбы и снаряды и действие вещества рассчитывалось на огромное количество людей, а в применении по "точечным" целям есть особенности.

Почему отравляющие вещества называются бинарными? Потому что составляющие нервно-паралитического газа такого типа поодиночке либо малотоксичны, либо нетоксичны вообще. Но в момент взрыва получается адская смесь, которая может уничтожить огромное количество людей, вплоть до десятка тысяч человек. Смертельная доза — один микрограмм на человека

Игорь Никулин

Бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию, военный эксперт ООН

Для того чтобы поразить организм Навального точечно и через несколько часов после вероятного применения, сам яд, по словам Никулина, должны были "упаковать" в специальную микрокапсулу. Этим же, по словам эксперта, может объясняться и отсутствие жертв среди окружения блогера и других пассажиров.

Над этим [упаковкой яда в капсулу] работали британцы. В частности, лаборатория "Портон-Даун" в Солсбери. Этим же занимался советский перебежчик Владимир Пасичник. Работали они над этим долго, последние 20 лет, и, наверное, чего-то добились. Сама по себе капсула, в которую мог быть упаковать яд, микроскопическая. Её даже нельзя заметить — размер несколько нанометров может быть. Этим можно объяснить отсроченную реакцию организма на токсин

Игорь Никулин

Бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию, военный эксперт ООН

Этим же объясняется и спокойное чаепитие в аэропорту из бумажного стаканчика, который Навальному принёс его помощник Илья Пахомов.

© LIFE SHOT

ФАКТ НОМЕР ЧЕТЫРЕ. Сопровождавшая Навального в поездке Мария Певчих уклонилась от дачи показаний и не стала общаться с сотрудниками правоохранительных органов в день госпитализации оппозиционера. Ещё через два дня, 22 августа, в день эвакуации оппозиционера из омского аэропорта в Берлин, Певчих покинула Россию и вылетела в том же направлении. Спустя неделю, 2 сентября, немецкие военные токсикологи внезапно заявили об обнаружении следов "Новичка" в крови, моче и на коже Навального, хотя омские медики, взявшие анализы у оппозиционера сразу по прибытии в больницу, ничего не обнаружили и исключили отравление.

  • МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА. Бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию, военный эксперт ООН Игорь Никулин заявил, что Певчих хорошо знакома не только с токсичными и отравляющими веществами, но и в целом понимает, как избегать слежки и наблюдения.

Она профессиональный, можно сказать, токсиколог. Умеет обращаться с сильнодействующими ядовитыми веществами. Она специалист. Умеет уходить от наблюдения правоохранительных органов, не попадает на камеры видеонаблюдения. Явно проявляет признаки специальной подготовки

Игорь Никулин

Бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию, военный эксперт ООН

В этой связи есть вопросы, ответить на которые сторонники отравленного оппозиционера не могут, по крайней мере, публично, хотя такая информация могла бы многое прояснить.

  • Во-первых, до сих пор нет данных о том, кто из сторонников Навального (а другие люди с ключами в номер попасть не могли) первым попал в номер, который политик покинул за несколько минут до отбытия в аэропорт.
  • Во-вторых, издание "Проект" сообщило, что Певчих подтвердила причастность к передаче таинственной бутылки с "Новичком" немецким военным токсикологам. В этой связи хотелось бы понять, как специалист по боевым отравляющим веществам вывозила смертельно опасную бутылку за пределы страны? Если госпожа Певчих провезла бутылку с частицами "Новичка" в обычной багажной сумке, почему никто из сотрудников аэропорта не пострадал и даже не пожаловался на ухудшение самочувствия?

Тут важно отметить, что любой потенциально опасный объект с сильнодействующим патогеном всегда транспортируют в большом и очень ярком герметичном контейнере с предупреждающей наклейкой "Биологическая опасность". Такой объект обычно доставляют под вооружённым конвоем, потому что всегда есть риск, что какой-нибудь психопат или террорист захочет им завладеть.

Исключение может составлять... дипломатическая почта. Вся документация, доставляемая в посольства и из посольств, согласно международному праву, не досматривается и не проверяется, и именно дипломатическая служба одной из стран ЕС (возможно, даже Германии) могла поспособствовать доставке "бутылки с ядом" в Европу (по доброй воле или по просьбе Певчих — это ещё предстоит установить). Не исключено, что бутылка с ядом, про которую говорят сторонники Навального, покинула Россию задолго до того, как клинику "Шарите" начали готовить к прибытию VIP-пассажира.

17 сентября 2020 года основатель фонда Cinema for Peace, организовавшего перевозку Навального в Германию, заявил немецкому изданию Bild, что бутылки с водой из отеля доставили в Берлин немецким спасательным бортом по просьбе главы штаба Навального.

Теперь представителям штаба российского оппозиционера предстоит объяснить, почему доставку бутылок с "Новичком" сначала взяла на себя Мария Певчих и почему обыск в номере гостиницы устроили за час до того, как Алексея Навального погрузили в карету скорой помощи в аэропорту Томска.

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