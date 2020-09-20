Аромат хайпа. Как сложилась судьба "голой выпускницы" из Павлограда

О, как быстро бежит время и как стремительно меняется наш мир. То, что ещё в 2012 году казалось абсурдным, возмутительным и недопустимым, сегодня считается правильным, эффективным и продвинутым. Так произошло с обычной школьницей из Павлограда (Украина), которая на выпускной надела слишком откровенный наряд и навсегда закрепила за собой никнейм "голая выпускница". Как сложилась её судьба и какие выводы мы можем сделать из её истории — обо всём этом в нашем материале.

Бомба

Анастасия Фоменко не выделялась на фоне остальных учениц павлоградской школы № 15. Девочка хорошо училась, занималась в театре арт-моды и мечтала стать журналистом. Никто не ожидал от неё ничего подобного, но когда она явилась на выпускной в кружевном коротком платьице, в чулках и красных туфельках, то возмущение учителей и родителей показалось мелким ропотом по сравнению с тем, что творилось в Сети.

На волне

К Насте навсегда приклеился ярлык "голая выпускница". Фотографии и видео, на которых она спускается по школьной лестнице под руку с одноклассником, облетели все социальные сети, сюжеты на эту тему сняли десятки телеканалов Украины и России.

Специально выбрала чёрный цвет, потому что в белом я бы терялась, а красный — слишком вульгарный... Анастасия Фоменко

Очень быстро у Насти даже появились подражательницы. Так, Настя Прудка из Черкасской области даже стала героиней одного из самых рейтинговых выпусков программы "Пусть говорят" на Первом канале. Она выбрала ещё более экстравагантный наряд, преобразившись в куклу Барби.

Фото © Vgorode

Карьера

Но, как и у всякого хайпа, у "голой выпускницы" истёк срок годности. Шум вокруг Насти Фоменко утих, и жизнь продолжилась. Девушка, как и мечтала, оказалась по ту сторону экрана, но не как журналист, а как героиня многочисленных репортажей. Впрочем, украинские телеканалы возжелали Настю и в качестве своей сотрудницы. Анастасия Фоменко стала журналистом ещё до того, как получила профильное образование. Возможно, поэтому её репортёрская карьера продлилась недолго.

Модель

Насте предложили карьеру на подиуме. Международное модельное агентство Soni de Russo предложило девушке войти в обойму всемирно известных красоток. По словам представителей агентства, девушка обладает всеми подходящими данными. Это стало понятно не по фотографиям с выпускного вечера, а по фотосессии, которая была сделана с Фоменко по мотивам гипюрового платья.

Нашла!

В 2017 году Настя вышла замуж. Удачно. Это видно по её фотографиям в социальных сетях. Она взяла фамилию мужа и стала Анастасией Севериной. Вместе с любимым они объездили полмира. Избранник "выпускницы", судя по всему, состоятельный молодой человек, но, чем именно он занимается, неизвестно. Пара решила максимально исчезнуть с общественных радаров. Настя и её супруг удалили страницы в социальных сетях.

Фото © Facebook / Анастасія Сєвєріна



Бизнес

Впрочем, Лайфу удалось выяснить, что сейчас Анастасия Северина — бизнес-леди. Она стала владельцем бутика нишевой парфюмерии и старается продвигать свою продукцию через Facebook, продолжая наслаждаться жизнью. История "голой выпускницы" — это история о том, как обычная провинциальная школьница конвертировала поднятый вокруг неё хайп в капитал под названием "счастливая жизнь".