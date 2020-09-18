Репетиция второй мировой. Кто ликвидировал самого влиятельного генсека ООН

Обстоятельства гибели одной из самых влиятельных политических фигур своего времени до сих пор вызывают множество вопросов.

18 сентября 1961 года разбился самолёт, в котором генеральный секретарь ООН Даг Хаммаршельд летел на встречу с лидером повстанцев из Конго. Глава ООН надеялся предотвратить разрастание гражданской войны в мировую — слишком уж много могущественных сил пытались вмешаться в конголезский конфликт. Гибель Хаммаршельда с самого начала вызвала немало вопросов — настолько противоречивыми были материалы расследования. За прошедшие с тех пор 59 лет официальное расследование возобновлялось уже несколько раз, но пока так и не дало однозначного ответа на вопрос: была смерть самого влиятельного генсека ООН несчастным случаем или чьим-то злым умыслом?

Репетиция мировой войны

В 1960 году на карте мира появилась горячая точка, в которой тесно переплелись интересы всех влиятельных мировых сил. Независимость от Бельгии получило Конго, богатое природными запасами, в том числе и урановой рудой, важной в условиях атомного противостояния.

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Сразу же после обретения независимости в стране начался тяжелейший политический кризис, ставший следствием конфликта между президентом — правым националистом Касавубу и премьером — левым националистом Лумумбой. Конфликт приобрёл черты гражданской войны после того, как глава региона Катанга Чомбе провозгласил независимость региона от Конго. В этом регионе были самые большие в стране запасы полезных ископаемых, поэтому его потеря грозила обернуться для Конго серьёзными неприятностями.

Лумумба обратился к СССР за помощью, надеясь при советской военной поддержке покончить с сепаратистами. Однако за Чомбе стояли бельгийцы и британцы, опасавшиеся усиления советского влияния в Африке. Кроме того, финансовую поддержку Чомбе оказывали корпорации, имевшие в регионе ценные активы. Президента Касавубу поддерживали американцы.

Под предлогом защиты белого населения от преследований бельгийцы направили в страну свои войска. В ответ СССР прислал Лумумбе военных специалистов, а Чомбе получил поддержку от европейских ЧВК. Началась война всех против всех, в ходе которой Лумумба был низложен президентом и передан Чомбе под гарантии возвращения Катанги. Чомбе казнил оппонента без суда, но обещание не выполнил.

Всю страну охватило насилие. На этом фоне генеральный секретарь Даг Хаммаршельд распорядился сформировать миротворческий контингент для отправки в страну и прекращения войны.

Даг Хаммаршельд и Жозеф Касавубу. Фото © Getty Images

Хаммаршельд был вторым в истории главой ООН. Именно на его период выпало сложнейшее время в истории организации — пик холодной войны и деколонизация Африки, где каждый мелкий конфликт моментально разрастался до мировых масштабов и грозил перерасти в атомную войну между СССР и США.

Хаммаршельд был инициатором создания миротворческих сил ООН, без которых трудно представить современный мир. В период его руководства ООН имела, вероятно, самый высокий авторитет и вес в мире, а сам он и по сей день считается величайшим генсеком в истории организации.

Но в тот период Хаммаршельд угодил меж двух огней. С одной стороны, его беспощадно критиковал СССР, с другой — наседали США. Все хотели использовать вновь созданные миротворческие силы в своих интересах, в то время как генсек подчёркнуто придерживался нейтралитета.

Загадочная гибель

12 сентября 1961 года генсек ООН прибыл в Конго в связи с очередным обострением ситуации. Целью визита были переговоры с лидером сепаратистов Чомбе для предотвращения эскалации конфликта. Несколько дней он провёл в расположении миротворцев, а 17 сентября вылетел на встречу с Чомбе, которая должна была состояться на следующий день на нейтральной территории.

Ночью 18 сентября самолёт должен был приземлиться в аэропорту Ндолы. В последний раз сеанс связи с бортом состоялся примерно за три минуты до приземления. Пилот сообщил, что он видит аэропорт и начинает посадку. Однако встречавшие так и не дождались самолёта. Вечером следующего дня в 15 километрах от аэропорта были обнаружены его обломки. Из 16 пассажиров и членов экипажа выжил только один. Он дал весьма противоречивые показания, но через несколько дней умер, так и не успев рассказать всё.

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Следствие рассматривало множество версий аварии — от ошибки экипажа и технической неисправности до теракта и атаки военного истребителя. Приходилось соблюдать крайнюю осторожность: Хаммаршельд был влиятельной политической фигурой, и любые неосторожные намёки и толкования могли повлечь за собой непредсказуемые последствия для всего мира. Особенно после того, как СССР и США начали обвинять друг друга в том, что их спецслужбы подстроили гибель генсека в своих интересах.

Расследование открыло немало странностей и нестыковок в этом деле. Однако прямых улик для того, чтобы публично объявить о том, что гибель генсека была подстроена, не нашлось. В итоге комиссия остановилась на максимально компромиссной точке зрения, объяснив аварию ошибкой пилота. Согласно этой версии, при заходе на посадку самолёт зацепил крылом высокое дерево, после чего пилот потерял управление. С тех пор было организовано ещё несколько официальных и десяток неофициальных расследований. После каждого из них вопросов становилось только больше.

Странности

В материалах дела Хаммаршельда действительно немало странностей. У генсека был свой личный пилот — граф фон Розен. Однако под предлогом плохого самочувствия он был заменён на другого пилота. И если факт замены пилота перед полётом ещё можно объяснить, то другие моменты вызывают куда больше вопросов.

Согласно официальным данным, обломки самолёта были обнаружены вечером следующего дня, примерно через 16 часов после аварии. Однако сохранились свидетельства нескольких местных жителей, которые утверждали, что район падения самолёта был оцеплен вооружёнными военными уже ночью. При этом во время аварии выжило по меньшей мере два человека — сотрудник миссии ООН Джулиен и сам Хаммаршельд. Тело генсека было обнаружено в нескольких десятках метров от обломков, а на его руках были следы травы, что говорит в пользу того, что он самостоятельно мог отползти от места аварии. Нельзя исключить того, что своевременная помощь, оказанная выжившим, могла бы спасти жизнь если и не Хаммаршельду, то Джулиану, который умер в больнице через несколько дней.

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Что касается Джулиана, то уже в больнице он дал весьма необычные показания. По его словам, падению самолёта предшествовала серия взрывов, которые он слышал своими ушами. Однако более подробно расспросить его не удалось из-за тяжёлого состояния, а вскоре он скончался. Показания выжившего в конце концов решили не принимать к сведению, сославшись на то, что он находился в тяжёлом состоянии и мог быть не совсем адекватен. Тем более что на обломках самолёта не нашли следов применения взрывчатых веществ.

Существует вероятность, что некоторые улики по делу могли быть сфальсифицированы. Несколько лет назад генерал норвежской армии Бьорн Эгге заявил, что некоторые материалы дела не совпадают с тем, что он видел сам. Норвежец, в то время служивший в миссии ООН, одним из первых побывал на месте аварии. По его словам, он лично видел на лбу покойного генсека отверстие. Не будучи экспертом, он не мог с ходу установить, был это след от огнестрельного оружия или от сильного удара при падении. Однако на всех посмертных снимках Хаммаршельда, сделанных на месте трагедии, этот след отсутствовал.

С огнестрельными ранениями связан и самый спорный момент расследования. Судмедэксперты обнаружили на телах нескольких пассажиров самолёта следы пулевых ранений. Пули прошли по касательной и не причинили серьёзного ущерба. Однако сам факт наличия подобных ранений вызвал большие вопросы. Появилась версия, что пассажиры самолёта были расстреляны уже на земле. Но в официальных материалах расследования было указано, что огнестрельные ранения на телах нескольких пассажиров были вызваны возгоранием боеприпасов после аварии. Сопровождавшие генсека охранники из ООН везли с собой патроны, именно они и воспламенились. Впрочем, некоторые эксперты по баллистике оспаривали эту версию.

Единственный подозреваемый

Сторонники версий об убийстве генсека выдвигали самые разные предположения об организаторах покушения: спецслужбы нескольких стран, транснациональные корпорации, сторонники Чомбе. Все эти версии объединяло то, что они были построены на умозрительных рассуждениях и не упоминали конкретных фамилий.

Ян ван Риссегем. Фото © Public Domain

Между тем в деле фигурировала фамилия одного человека, который мог быть причастен к гибели генсека. Это англо-бельгийский наёмник Ян ван Риссегем — пилот единственного истребителя, имевшегося на вооружении ВВС Катанги. Его имя фигурировало в материалах расследования, но обвинений так и не было предъявлено, поскольку у него было алиби. В его маршрутных квитанциях и лётной книжке было записано, что в ту ночь Риссегем никуда не летал, а его самолёт базировался на аэродроме Колвези, откуда он просто не мог долететь до Ндолы из-за ограниченной дальности полёта. Теоретически эти документы было несложно сфальсифицировать, но следователи предпочли не обострять конфликт и оставили лётчика в покое. Он умер в 2007 году и до самой смерти не комментировал дело Хаммаршельда.

Новое расследование

В начале ХХI века возникла новая волна интереса к делу генсека, который уже официально считался легендой ООН. В нулевые годы было проведено несколько неофициальных расследований. Их организаторы, уже не стеснённые ограничениями времён холодной войны и принципами политической целесообразности, сумели найти несколько весьма любопытных свидетельств. В Конго удалось отыскать 12 человек, которые были свидетелями аварии. Они подтвердили, что в ту ночь видели в воздухе два самолёта. Кроме того, по их словам, самолёт генсека загорелся ещё в воздухе, что свидетельствовало об атаке другого самолёта. Ещё одним важным свидетельством стали показания бывшего сотрудника американской АНБ. Он утверждал, что в ту ночь слышал переговоры неизвестного пилота, который сообщал, что "попал в транспортный DC-6, который загорелся и идёт к земле". Именно на этом самолёте в ту ночь летел генсек ООН.

После их публикации в СМИ к делу вернулась ООН. В 2015 году была организована специальная комиссия для проверки этих сведений. По итогам её работы было признано, что свидетельства о воздушной атаке на самолёт генсека могут быть признаны достоверными и должны быть дополнительно расследованы. В 2018 году ООН официально возобновила расследование гибели второго генсека, призвав всех членов ООН оказать максимальное содействие.

На призыв ООН откликнулся бельгиец Коппенс, бывший сослуживец Риссегема. В интервью журналистам он рассказал, что именно Риссегем сбил самолёт генсека, о чём рассказывал ему сам. По его словам, алиби пилота было сфабриковано, на самом деле его самолёт базировался не в Колвези, а в Кипуши, который находился гораздо ближе к месту крушения. Теперь, когда его приятель умер, он нашёл в себе смелость рассказать об этом.