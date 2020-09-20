Бицепсы против рака. Как тренировки разрушают опухоль и почему некоторых бодибилдеров это не спасло

Учёные предполагают, что физические упражнения могут помочь в лечении рака. Так ли это на самом деле?

Вот какие тренировки имеются в виду на самом деле. Многим они известны по рекламе из телемагазинов, но с точки зрения медицины это лечебная методика под названием электромиостимуляция. Она помогает восстановиться после травм, инсульта, при болезнях нервной системы. Слабые удары тока воздействуют на определённые мышцы и, так сказать, принудительно вызывают их сокращение. Некоторые используют это для "ленивого" похудения без отрыва от дивана или в сочетании с физическими нагрузками, чтобы сжечь ещё больше калорий.

Сеанс электромиостимуляции. Фото © Shutterstock

Недавно учёные из Германии решили опробовать эту терапию для несколько иных целей. Они попросили пройти курс электромиостимуляции больных раком предстательной железы и людей с опухолью в толстой кишке (колоректальный рак). Притом это были пациенты с 3-й и даже 4-й стадией. Разумеется, не было задачи лишний раз их утомлять. Исследователям нужно было посмотреть, как сокращение мышц влияет на развитие опухоли.

Курс шёл три месяца. Сеансы — два раза в неделю. По шесть секунд воздействие тока, по четыре секунды отдых. И так 20 минут.

До и после терапии у больных брали на анализ сыворотку крови — плазму, из которой удалён белок фибриноген. Это позволяет максимально эффективно оценить количество нужных антител. Впоследствии образцы сыворотки поместили на специально выделенные культуры раковых клеток пациентов. Для сравнения учёные отдельно использовали и сыворотку больных, не проходивших курс. Выяснилось, что в шести из восьми случаев сыворотка после курса электростимуляции вызывала гибель клеток опухоли — апоптоз. Кроме того, она подавляла их размножение.

Почему? Исследователи предположили, что помогают миокины — белки, выделяющиеся в мышцах при их сокращении. Они известны многими полезными свойствами, в том числе противовоспалительными, а ещё способностью бороться с диабетом. Как именно они могут разрушать раковые клетки, ещё предстоит выяснить. Но если действительно разрушают, означает ли это, что можно просто регулярно заниматься физкультурой и таким образом уничтожать опухоль? Заслуженный врач России онколог Андрей Коржиков очень в этом сомневается.

Были у меня спортсмены и молодые профессиональные, и пожилые. Большого отличия я не видел от людей, которые спортом эффективно не занимались. Мы, врачи, это давно бы заметили Андрей Коржиков Хирург-онколог высшей квалификации, заслуженный врач РФ

К сожалению, широко известны случаи, когда мощные мышцы против рака не помогают. Вот лишь пара примеров. В 2015 году 39-летний британский бодибилдер Дин Уормби умер от рака печени.

Дин Уормби и Шарлотта Ригби. Фото © Rochdale Online

Такую же опухоль в 2020 году нашли у 23-летнего российского культуриста Никиты Кулешова. Недавно — во время пандемии — его увезли на лечение в Турцию.

Никита Кулешов. Фото © Instagram/nikitocccc

Скорее всего, влияние стероидов более выраженно сказывается на физическом здоровье, на онкогенной ситуации — безусловно. Это то же самое эко недоделанное. Это недоделанное эко. Причём однобокое, практически бесконтрольное. Это беда Андрей Коржиков Хирург-онколог высшей квалификации, заслуженный врач РФ

Впрочем, и накачивание мышц онколог тоже считает неестественной нагрузкой на организм. Ну хорошо, а как насчёт именно электростимуляции? По мнению Андрея Коржикова, по этому поводу тоже не стоит обольщаться. Более того, врач предупредил, что от подобных процедур опухоль может, наоборот, начать расти ещё стремительнее.

При различного рода физиопроцедурах у онкологических больных — УВЧ, электрофорезах, когда врачи их применяли, не зная, что у пациента злокачественная опухоль, скажем, саркома костная, у этих пациентов после этого бурно развивалась опухоль Андрей Коржиков Хирург-онколог высшей квалификации, заслуженный врач РФ