Стартовала активная фаза строительства хоккейного суперстадиона "Омск-арена"

Министр спорта РФ Олег Матыцин и председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков приняли участие в торжественной церемонии закладки "капсулы времени" спортивного комплекса "Омск-арена".

Фото © Пресс-служба "Газпром нефти"

Работы по возведению ледовой арены начались ещё в июне 2020 года, к моменту закладки капсулы строители уже завершили нулевой цикл производства объекта — провели подготовку к созданию фундаментной плиты. Помимо "Омск-арены" в городе оформляют современную хоккейную инфраструктуру — комплекс академии "Авангард" и сеть открытых ледовых площадок для школьников.

Фото © Пресс-служба "Газпром нефти"

Отмечается, что "Омск-арена" станет крупнейшим инфраструктурным проектом программы социальных инвестиций "Родные города", которую "Газпром нефть" реализует в регионах деятельности. Кроме того, именно этот ледовый комплекс примет у себя хоккеистов в рамках проведения чемпионата мира по хоккею среди молодёжных команд 2023 года.

Фото © Пресс-служба "Газпром нефти"

Фото © Пресс-служба "Газпром нефти"

Председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков отметил, что проект — часть системного подхода к развитию хоккея, который позволит находить и готовить талантливых игроков национального и международного уровня.

При создании концепции новой ледовой арены архитекторы учли опыт лучших и самых современных спортивных сооружений мира. Внутри разместился не только двухъярусный кольцевой атриум с высоким обзором и мощной акустикой, но и комплекс зон для зрительской активности и мультимедийный фасад. Зрительская чаша ледового комплекса спроектирована по стандарту НХЛ: крутой угол трибун относительно льда создаёт высокую видимость и мощную акустику, что усиливает эмоциональный эффект восприятия матча.

Видео © Пресс-служба "Газпром нефти"

Во главе угла дизайн-проекта архитекторов стала мультифункциональность. "Омск-арена" устроена таким образом, что площадка может трансформироваться для проведения не только хоккейных соревнований, но и других видов спорта, концертов и культурно-массовых мероприятий. Кроме спортсменов пользоваться пространством вокруг ледового комплекса смогут и простые омичи — особое внимание при проектировании было уделено развитию вокруг спортивного комплекса современного общественного пространства с парковой зоной.