Лживый схрон "белорусской правды". Зачем Дудь поехал к ребятам из телеграм-канала Nexta

Юрий Дудь приехал в "белорусский дом" в Варшаве. Там расположились ребята, которые создали и ведут самый популярный (более двух млн подписчиков) оппозиционный телеграм-канал Белоруссии. Если кто-то ожидал жёсткого и подробного интервью по всей белорусской повестке, то его не было. Юрий будто не разговаривать с ними приехал, а просто сделать большую рекламу каналу Nexta.

На канал работает несколько молодых и мотивированных людей: создатель Nexta 22-летний Степан Путило, главный редактор 25-летний Роман Протасевич и ещё парочка молодых людей, которые давно живут в Польше, но мечтают вернуться в нелукашенковскую Белоруссию.

С самого начала Юрий припоминает ребятам, как они толкнули фейк про российский спецназ в Минске. Степан Путило, улыбаясь, просит прощения, мол, был большой поток и плохое качество — бывает. Затем поговорили про то, откуда канал берёт деньги (донаты и реклама), почему белорусы перестали терпеть (развитие Интернета), ну и, конечно же, поругали российскую телевизионную пропаганду. Ребята согласились, что она очень качественная, но идейно им не подходит, хотя они хотели бы иметь такое же мощное оружие. Затем главред добавляет, что российская пропаганда — это политика и деньги, а вот у них идея.

Юрий замечает, что у них довольно жёсткая риторика на канале ("лукашисты", "фашисты", "каратели"), на что ему Степан Путило отвечает, что они "пропагандируют вещи, которые считают правильными, и делают это всеми доступными методами", а главред Протасенко говорит, что "после тех событий, которые стали происходить (и это важно признать), они стали не только медиа, но и отчасти политиками". В общем, сначала ребята говорят, что пропаганда — это там, в России, а у нас идея, но тут же забывают об этом и признаются, что и сами стали политиками и пропагандистами, просто хорошими.

Позже оказалось, что главред Nexta топил за Майдан, пока ему "Беркут" не разбил голову, а ещё год работал журналистом в зоне АТО, даже ранен был. Причём вытягивать эту информацию у главреда не пришлось, он сам с гордостью об этом сообщил. Ещё Дудь спрашивал, почему в их телеграм-канале призывали к сжиганию людей. Степан Путило объяснил, что "в этом случае на первое место вышли эмоции и животные чувства, инстинкты, рефлексы". Грубо говоря, погорячились, а так лучше, конечно, честным судом всё решать.

Заметьте, в процессе интервью становится совершенно очевидно, что телеграм-канал Nexta периодически обманывает людей, запуская фейки, призывает к насилию, публикует дезинформирующие новости, пользуется циничными пропагандистскими приёмами. Молодые ребята сами во всём этом признаются, порой с улыбкой на лице, порой с дешёвыми "отмазками", но совершенно открыто говорят, что они политические пропагандисты, которые хотят сместить режим. Более того, они рады помощи других стран, таких как Литва, Польша, Украина. Но при всём при этом интервью выглядит максимально безобидно и мило. Из ребят делают воинов света, не осуждают их, но слегка берут на зубок, чтобы ещё больше убедить молодую дудевскую аудиторию, что Nexta делает праведное дело.

Ещё раз. Приезжает российский блогер с миллионной аудиторией к молодым белорусским оппозиционерам, которые исповедуют максимально антироссийские взгляды, ведут злую и циничную информационную войну в Белоруссии и заручаются поддержкой стран, которые терпеть не могут Россию, но при этом встаёт на их сторону.

Конечно, Дудь спрашивает у создателя Nexta про его отношение к России. Тот, желая понравиться российской молодёжи, отвечает мягко, мол, по законам Крым не совсем ваш, Путин слегка засиделся, вроде есть какие-то проблемы со свободой, но в целом посылаю вам сердечки. До чего же хитрый паренёк.

Давайте лучше вспомним, как их главред (да-да, который тусил в АТО) давал интервью украинскому Гордону. Там он назвал Путина международным террористом и военным преступником. Заявил, что последние десятилетия Белоруссия стала полностью зависимой от России и он не видит в этом ничего хорошего. А ещё он выступал против союза с Россией и надеется, что новая Белоруссия будет двигаться на Запад, как можно дальше от проклятой России.