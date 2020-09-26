"Полтавский Пёрл-Харбор". Как любовь советских красоток сгубила лётчиков ВВС США

Эту операцию в ВВС США назвали "Фрэнтик Джо" ("Неистовый Джо"). Впервые о ней заговорил Франклин Рузвельт на Тегеранской конференции в 1943 году. Он предложил Сталину создать на территории СССР аэродром для базирования тяжёлых американских бомбардировщиков, которые могли бы совершать челночные полёты до Лондона и Южной Италии, которая после открытия второго фронта находилась под контролем союзников, по ходу маршрута бомбя заводы врага и пополняя баки с горючим и боеприпасы на конечных точках маршрута. Таким образом можно было сэкономить горючее и обмануть асов люфтваффе, которые атаковали американцев, когда те, отбомбившись, летели домой.

К лету 1944 года согласие Сталина было получено, и на Полтавском аэродромном узле была создана 169-я авиабаза особого назначения (АБОН). Командовал базой генерал-майор авиации Александр Перминов. 2 июня 1944 года сюда с аэродромов Южной Италии, по дороге разбомбив военный завод в Венгрии, прибыли 129 тяжёлых бомбардировщиков Б-17. Все они вошли в 559-ю секретную базу ВВС США, командиром которой стал полковник Давид Ланкастер. Общее количество американских военных на авиабазе составило 1300 человек.

Фото © Минобороны России

Американские механики были удивлены, как быстро русские техники смогли освоиться с Б-17 и выполнять заявки по ремонту самолётов и снабжению их боеприпасами. Не мешало даже незнание языков. Уже через три дня бомбардировщики были готовы к новому вылету, и 6 июня американцы с советскими лётчиками нанесли первый совместный удар по румынскому аэродрому Галац.

И джаз, и девушки

На земле американцев принимали с радостью. Пилотов то и дело окружали советские коллеги, солдаты из охраны аэродрома, а на улицах города — простые мальчишки. По вечерам для них играл джаз советский военный оркестр, а барабанщик по прозвищу Гвоздь откалывал такие штуки, которые вполне могли оценить на Бродвее.

Поначалу недоумение советских военных вызвали яркие картинки на фюзеляжах Б-17: обнажённые женщины, пираты и мультяшки, таких вольностей в Советской армии не было. Возмущение вызвал и ряд свастик и бомб, часто изображавшихся рядом с рисунками. После объяснения недоумение развеялось. Оказалось, что свастиками американцы обозначали сбитые самолёты, а бомбами — количество успешных бомбометаний.

Свой быт иностранцы организовывали сами. Тут же при аэродроме были открыты клуб с библиотекой, молельная комната, кинозал, танцпол и бар. Советские люди впервые увидели кока-колу, сигары и виски. Несмотря на то что американцы находились под наблюдением контрразведки, досуг пилоты США старались разнообразить. Отдыхать в обществе легкодоступных женщин в армии США было в порядке вещей. Поэтому по вечерам пилоты уходили в город штурмовать сердца полтавских девушек или устраивали танцы на базе. А девушек было много: зенитчицы, служащие метеостанции, связистки, вольнонаёмные, кухработницы и поварихи.

Фото © Public Domain

Поскольку контрразведка относилась к связям с иностранцами негативно, поначалу русские красавицы были холодными, неулыбчивыми, замкнутыми. Но американцы очень отличались от русских — рослые, подтянутые, белозубые, улыбчивые, обходительные, в красивой форме и часто в тёмных загадочных очках. Во время прогулок по городу они не расставались с фото- и кинокамерами. Многие говорили по-русски: среди них были эмигранты и дети эмигрантов. Поэтому то и дело сердце полтавских красавиц таяло перед белозубой улыбкой какого-нибудь Джона или Гарри.

От комедии до трагедии

Ситуацию со знакомствами под контролем пытался держать "Смерш". Патрули то и дело шерстили город, устраивая сплошную проверку документов у гражданского населения и военных. Однажды на квартире у некой гражданки Бородян под кроватью нашли американского военнослужащего. Бедняга был весь в пыли и грязи, потому что возлюбленная для маскировки завалила его грязными мешками. Американец "был жестами извлечён" из тайника, а после проверки документов сотрудники контрразведки оставили парочку в покое, взяв хозяйку квартиры на заметку.

Известно, что в июне 1944 года с аэродрома были уволены две вольнонаёмные девушки – Надежда Л. и Вера Е. По мнению командования, они установили чересчур "тесную неслужебную связь" с иностранцами. Вскоре ещё две женщины были замечены в любовных связях с пилотами США. Это были инженер метеослужбы аэродрома Марина П. и рядовой боец Нина В. Стоящие на страже нравственности контрразведчики тут же отослали девушек подальше — рыть окопы. Но доходило и до трагедий.

Гибелью американского военнослужащего закончился его роман с роковой русской 16-летней красоткой из обслуги аэродрома. Рядовой I класса Ричард Кершнер (в другой транскрипции — Керкнер) настолько влюбился в неё, что вскоре захотел забрать её с собой в США. Он официально обратился в советскому командованию с просьбой разрешить ему жениться на возлюбленной, которую вроде бы звали Оксана Журко. История закончилась печально. Кершнер получил отказ, а девушку с аэродрома убрали. В ужасе, что его возлюбленную могут расстрелять "эти дикие русские", и не в силах вынести разлуку, Кершнер застрелился.

Фото © Public Domain

В Полтаве американцы впервые увидели, что такое последствия авианалёта. Разбомблённые улицы города, сгоревшие деревни стали для них шоком. Они с сочувствием раздавали голодным детям конфеты, шоколад, жевательную резинку. Случались и курьёзы. Например, офицер ВВС США Фрид пришёл к областному комитету партии и попытался зайти внутрь. Его задержали. На вопросы, что ему понадобилось в обкоме, Фрид заявил, что хочет посмотреть, как работает "эта самая партия".

Советских военных удивляла страсть американцев к сувенирам: они выменивали на сигареты и ручки разные мелочи — от пилоток и знаков отличия до пуговиц и звёздочек. В фильме "База особого назначения" (режиссёр Константин Давыдкин) фронтовой оператор Семён Школьников рассказал, как выменял у американцев кожаную куртку, поменяв её на трофейный браунинг в жёлтой кожаной кобуре. Удалось это не с первого раза. На спине первой куртки, которую принесли оператору, была изображена красотка с огромной голой грудью. Разумеется, от такого "подарочка" Школьников отказался, предпочтя куртку, которая не вызвала бы вопросов у сослуживцев.

Нелепая беспечность

Совместные операции наносили врагам существенный урон — американские Б-17 могли нести до 8 тонн бомб и были оснащены 13 пулемётами. Теперь под ударами ВВС США оказалась вся Восточная Европа. Нацисты долгое время не могли найти, где именно находится американский аэродром. Рейхсмаршал Геринг был в ярости.

К несчастью, во время одного из рейсов в Южную Италию был сбит Б-17, на борту которого находился отчёт о совместных действиях ВВС СССР и США. По странному стечению обстоятельств к отчёту был приложен авиаснимок аэродрома Полтава. Когда документы попали к немцам и местонахождение базы стало известно, уничтожить её поручили Четвёртому корпусу люфтваффе.

Фашисты дождались, когда 21 июня 1944 года под Полтаву из Англии прибыли 163 бомбардировщика Б-17 8-й воздушной армии США. В Германии им на хвост посадили два истребителя, которые сопроводили американцев до аэродрома. Истребителей американцы отогнать не смогли.

Фото © Public Domain

В этот же день над аэродромом Полтава заметили "раму" — самолёт воздушной разведки. Обеспокоенное командование предложило американцам перебазировать бомбардировщики на другой аэродром. Но американцы отказались. Зачем? Ведь вечером их ждали виски, концерт и любовь русских девушек!

"Полтавский Пёрл-Харбор"

В полночь на аэродром Полтава был совершён налёт 156 немецких бомбардировщиков. Сначала немцы сбросили осветительные бомбы. А потом, не торопясь, уничтожили большую часть самолётов и ёмкости с авиатопливом. Системы ПВО достать фашистов не могли — "Хейнкели-11" находились вне досягаемости зениток.

Внизу наступил ад. На аэродром было сброшено более 100 тонн бомб и 15 тыс. мин-лягушек. Подпрыгивая над землёй, они взрывались и убивали людей. Около 4:00 22 июня комендант аэродрома отдал приказ тушить самолёты и вытаскивать из них пулемёты. Это привело к ещё большим жертвам. Девичий расчёт одной из зениток был просто разорван в клочья.

Было уничтожено 44 Б-17, два военно-транспортных С-47, один "Лайтенинг", 15 Як-9, три У-2. Советские военные понесли потери: ранеными — 88 человек, убитыми — 36, у американцев погибло три человека и было ранено 15. Ни одна авиабомба не упала на их палаточный лагерь. Немцы имели чёткий приказ: американских военнослужащих не бомбить! После бомбёжки советские сапёры обезвредили 38 тыс. неразорвавшихся бомб и мин.

Фото © Public Domain

23 июня американские генералы обвинили русских в том, что они "не подготовлены к войне": у них "маломощное ПВО" и нет истребителей, способных вести бой ночью. Камнем преткновения стало и Варшавское восстание Армии Крайовой, которое Сталин отказался поддержать. Кроме того, американцев заподозрили в шпионаже: под видом персонала на базу через Тегеран приехали некие учёные, интересовавшиеся ракетными разработками нацистов, которые они хотели найти в Польше.