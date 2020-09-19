Непьющие зумеры? Кто в России заинтересовался трезвостью и как такое могло произойти

У подростков и людей чуть постарше наметился новый тренд: не пить. Прямо не верится такому счастью.

Фото из личного архива Кирилла Устименко

Это фото сделано на концерте в одном из клубов Петербурга. 25-летний Кирилл заверил, что он здесь где-то есть в толпе фанатов и что все на снимке трезвые. Или, по крайней мере, практически все. Дело в том, что это выступление straight-edge-группы. Straight edge — движение поклонников панк-рока, которые не пьют, не курят, не нюхают, не колются и вообще — за ЗОЖ. Название можно перевести как "чёткая граница".

Пять лет назад в Петербурге ходил на концерты и познакомился с ребятами, которые давно в этом движении. Тогда я окончательно понял, что мне не нужен ни алкоголь, ни всё остальное, и я понял, что думаю так же, как и мои товарищи Кирилл Устименко Стрейт-эйджер

По словам Кирилла, это целая философия. Впрочем, далеко не все это понимают, когда присоединяются к стрейт-эйджерам.

Тогда для меня, наверное, это была не столько идеология и философия, сколько просто отговорка, почему я не пью. Вкус алкоголя мне не нравился с детства. Не люблю агрессивных пьяных людей, у меня было достаточно в жизни антипримеров противного поведения людей под алкоголем, и я не хотел быть похожим на них Кирилл Устименко Стрейт-эйджер

Фото из личного архива Кирилла Устименко

Алкоголь впервые попробовал, как и многие, в раннем детстве совершенно случайно, поделился Кирилл: во время семейного застолья принял водку за воду и, по воспоминаниям мамы, "начал петь песни". А потом — уже в школьном возрасте — во дворе ближайшего к школе дома.

Тогда все пили пиво, мне предложили, я согласился. Мне особо не понравилось, но поскольку все пили, то я и пил какое-то время Кирилл Устименко Стрейт-эйджер

Вот ключевые слова: пили все.

В школе все пили почти что поголовно. Это было и в 9-м классе, и в 11-м. Всё школьное время у нас была куча пьющего народа, и у нас на выпускном было много достаточно алкоголя. И ученики, и родители, и учителя — все вместе выпивали. И это было нормой Кирилл Устименко Стрейт-эйджер

А если ты не пьёшь, то это считалось странным, продолжает Кирилл.

Однажды я проходил медкомиссию, и психолог меня долго допытывала, как так, что я не пью. То есть задавала наводящие вопросы про день рождения, про Новый год и все такие значимые праздники — уточняла, в какой из них я пью, потому что она считала, что я должен пить. То есть некоторые люди не понимают, как это возможно Кирилл Устименко Стрейт-эйджер

Стрейт-эйджер полагает, что избежал алкоголизма и легко отказался от спиртного вообще во многом благодаря счастливому сочетанию двух обстоятельств. Во-первых, сам вкус этих напитков его нисколько не впечатлил. А во-вторых, выпивка никогда не давала ему ни хвалёного раскрепощения, ни избавления от грустных мыслей.

В основном, если я пил, я уходил в себя больше, и для меня это была бесполезная трата времени и моих жизненных ресурсов Кирилл Устименко Стрейт-эйджер

А что вообще делают непьющие люди, когда и скучно и грустно?

Я пытаюсь занять свои руки. Занимая руки, я разгружаю разум. Пока я работаю, я меньше думаю. А когда мне грустно, чем больше я думаю, тем больше я загоняюсь. Поэтому у меня есть прекрасный автомобиль нашей советской сборки, с которым я могу всегда скинуть пар. Или же, когда не было карантина, я просто шёл на концерт и там скидывал пар Кирилл Устименко Стрейт-эйджер

За рубежом вещают, что у поколения Z появилась мода на трезвость. Z — это зумеры. Наверное, те, кто в Zoom сидит всё время. Считается, что это родившиеся с 2000 по 2017 год. В США об их отношении к алкоголю даже вышла книга. Её автор Руби Уоррингтон придумала новый термин — sober curious. Sober — это "трезвый", "умеренный", а curious — "любопытный, интересующийся". Получается, речь идёт о тех, кто активно интересуется трезвым образом жизни. Писательница считает, что каждое новое поколение им интересуется всё больше. В организации "Трезвая Россия" с этим согласны.

У поколения Next бережное отношение к своему здоровью находится на более высоком импульсе, чем у предыдущего поколения. Сейчас идёт поколение "Альфа", у них, соответственно, ещё более бережное отношение к здоровью Султан Хамзаев Руководитель проекта "Трезвая Россия", член Общественной палаты

Поколение Next, если вы не знали, — это то же, что "миллениалы", то есть люди, которые родились в 80-е и в начале 90-х. А "Альфа" — это, вероятно, уже их дети.

Из любопытства автор данного текста решил пообщаться со знакомым зумером: 10-классником из школы на востоке Москвы, в Богородском. 16-летний Александр, если честно, не производит впечатления какого-то ботаника или "задрота". Нормальный парень, который любит скалолазание и собирается стать режиссёром монтажа. И он не придерживается какой-либо философии и особо не интересуется трезвостью — просто не пьёт и уверяет, что в этом не уникален: среди одноклассников — любителей выпить как-то тоже не замечал.

В других классах, может быть, и видел. Один раз у нас на дискотеку пиво принесли. Я не пил, правда, и из класса никто не пил, но это было точно Александр Ученик 10-го класса

Его мама рассказала, что в их школе уже не первый год проводят внезапное тестирование на алкоголь и наркотики: в любой момент могут приехать врачи и раздать ученикам контейнеры для мочи. Правда, школьников предупреждают, когда примерно могут приехать медики — называют приблизительный период в несколько недель. Из-за этого, по идее, результаты могут оказаться лучше, чем могли бы быть. Но, по мнению Елены, если у подростка зависимость — он не сможет не пить и обязательно попадётся.

Если что-то находят, то родителям звонят. Больше никто результатов не знает. Даже учитель не знает Елена Иванова Мать десятиклассника

По наблюдениям женщины, в школе, где учится её сын, действительно нет серьёзным проблем с алкоголем, но она уверена, что это не показатель: в другой школе всё может быть намного хуже. Елена, к примеру, заметила, что в целом в Москве ситуация с подростковым алкоголизмом представляется не столь критической, как, скажем, в Подмосковье или соседних областях: там намного чаще встречаешь школьников с бутылками или банками спиртного.

Нарколог, психиатр, член Московской областной общественной организации "Союз борьбы за народную трезвость" Сергей Зайцев в свою очередь заверил, что трезвой молодёжи за последние лет 15–20 действительно стало больше.

К сожалению, процесс отрезвления идёт не так быстро, как хотелось бы. Но то, что он идёт, это очевидно. Население лучше информировано об отношениях с алкоголем. Мы с общественной организацией "Московский областной волонтёрский патруль" проводим "уроки трезвости" в школах. И не мы одни. Работают меры ограничения доступности алкоголя, он не так доступен, как раньше. Ограничение курения в общественных местах Сергей Зайцев Нарколог, психиатр, член Московской областной общественной организации "Союз борьбы за народную трезвость"

"Трезвая Россия" выступает за запрет продажи алкоголя россиянам в возрасте до 21 года. Напомним, сейчас можно покупать спиртное с 18 лет.

На покупателей в возрасте 18–21 года приходятся просто гигантские объёмы продаж алкоголя Султан Хамзаев Руководитель проекта "Трезвая Россия", член Общественной палаты

Кстати: по данным организации, за время коронавирусной пандемии продажи алкоголя в стране выросли на 140%. Впрочем, это было заметно и без статистических подсчётов.

У меня в соседнем доме магазин "Красное и белое", в нём были небывалые очереди. Плюс количество буйных соседей резко подросло. Количество вечеринок в доме резко подросло. У меня есть знакомые, которые признавались, что во время самоизоляции они чаще выпивали. Когда сняли самоизоляцию и люди вышли на работу, это стало менее заметно Кирилл Устименко Стрейт-эйджер

По словам лидера "Трезвой России", уровень потребления алкоголя в мире сейчас — на историческом максимуме. Как сообщали учёные в 2019 году, за последние почти три десятка лет в мировом масштабе пить стали действительно больше — на 10%: было в среднем 5,9 литра в год (в эквиваленте чистого спирта), стало 6,5 литра.

Впрочем, по России статистика, наоборот, обнадёживающая: по данным ВОЗ, употребление спиртного на душу населения с начала 2000-х снизилось на 43%.