В работе Telegram произошёл сбой

Пользователи мессенджера Telegram жалуются на сбои в работе мобильного приложения. Основные проблемы возникли у юзеров из Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Такие данные приводит портал Downdetector.
По информации портала, 92% пользователей испытывают проблемы с подключением к мессенджеру, а ещё 7% не могут отправлять сообщения.
Telegram официально представил функцию видеозвонков в мессенджереПока услуга доступна только пользователям Android.
Ранее Лайф сообщал о сбоях в работе приложения Instagram.