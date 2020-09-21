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В работе Telegram произошёл сбой

Чаще всего пользователи жалуются на отсутствие подключения к мессенджеру.

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Фото © "Ведомости" / ТАСС

Пользователи мессенджера Telegram жалуются на сбои в работе мобильного приложения. Основные проблемы возникли у юзеров из Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Такие данные приводит портал Downdetector.

По информации портала, 92% пользователей испытывают проблемы с подключением к мессенджеру, а ещё 7% не могут отправлять сообщения.

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Пока услуга доступна только пользователям Android.

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