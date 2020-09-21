"Газпром нефть" испытала в Арктике тяжёлый беспилотник

Специалисты "Газпром нефти" впервые в России испытали транспортный беспилотный вертолёт на Восточно-Мессояхском нефтегазоконденсатном месторождении. Как отмечают нефтяники, беспилотный воздушный комплекс предназначен для доставки тяжёлых и негабаритных грузов в условиях Арктики, перевозка которых обычным воздушным транспортом дорога и не всегда безопасна. Беспилотный вертолёт "Тайбер" KAGU-150 успешно совершил несколько рейсов и доставил на нефтепромысел материально-технические ресурсы.

Беспилотный летательный аппарат KAGU-150, участвовавший в испытаниях на Восточно-Мессояхском месторождении, способен беспосадочно перевозить до 150 кг груза с крейсерской скоростью 160 км/ч. При этом масса самого аппарата не превышает 500 килограммов. Контроль и управление машиной осуществляются с нескольких наземных станций, в том числе и удалённых, по каналам спутниковой или коммерческой связи.