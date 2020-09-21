Себестоимость "Арепливира" от коронавируса невысока. Эксперты назвали справедливую цену за упаковку российского лекарства

Только что выпущенное в продажу лекарство "Арепливир", мягко говоря, удивило ценой и породило довольно много сомнений по поводу его эффективности.

С 21 сентября на российском фармацевтическом рынке появился новый препарат "Арепливир" с действующим веществом под названием фавипиравир. Россиянам предложили упаковку с сорока таблетками, которая стоит минимум 12 тысяч рублей. Об "Арепливире" уже несколько месяцев говорят как о лекарстве против ковида. Изначально его создавали для борьбы с другими болезнями, в частности жёлтой лихорадкой, ящуром и вирусом Зика. И эта ситуация сейчас достаточно активно обсуждается.

Эксперты отмечают, что действующее вещество нового лекарства — то есть собственно фавипиравир — очень похоже на хорошо известное средство от туберкулёза — пиразинамид, который стоит менее 150 рублей за упаковку в сотню таблеток.

Если сравнивать химические формулы двух веществ, действительно можно заметить сильное сходство: пиразинамид — C5H5N3O, фавипиравир — C5H4FN3O2. Те же пять атомов углерода, три атома азота, водород, кислород, главное отличие нового препарата — наличие атома фтора.

Сходство с пиразинамидом, безусловно, есть, химически они действительно похожи, но фармакологически они совершенно точно отличаются. И тот же самый пиразинамид, в моём представлении, не может действовать так же, как фавипиравир (если он хоть как-то действует). Вместо фавипиравира он не подойдёт Виктор Стройлов Младший научный сотрудник Института органической химии имени Зелинского

Это действительно очень близко к пиразинамиду. В фавипиравире атом фтора в пиразинамидовом кольце, условно говоря, фторированный пиразинамид Александр Эдигер Патологоанатом, клинический фармаколог

По мнению известного медика, промышленное получение фавипиравира — это "не очень дорогой" процесс, поэтому он разделяет негодование по поводу цены препарата.

Это ситуация, при которой рецептурный препарат будет стоить больше, чем минимальный размер оплаты труда. Рецептурный препарат предполагает его выписывание врачом, то есть он будет предполагать его императивное назначение в случае необходимости пациенту с ковидом. Пациент, выполняя указания врача, должен будет его приобретать за свои деньги. Пациенты в этой ситуации делятся на две группы: те, кому этот препарат будет доступен, и те, кому этот препарат будет недоступен. С точки зрения этики эта ситуация является абсолютно дикой и абсолютно неприемлемой Александр Эдигер Патологоанатом, клинический фармаколог

По мнению Александра Эдигера, при такой цене на это лекарство государство должно закупить его в достаточном количестве и таким образом обеспечить препаратом малообеспеченных россиян. И всё это, не учитывая второй проблемы — недоказанной (или, по крайней мере, недостаточно доказанной) эффективности фавипиравира.

Есть ещё один интересный момент. В конце июля 2020 года сообщалось, что в Индии тоже решили выпустить в продажу фавипиравир, но там заявленная стоимость одной таблетки — 80 центов. Значит, цена сорока таблеток — 32 доллара. В России же речь идёт о 150 с лишним долларах.

В Институте органической химии имени Зелинского взялись примерно подсчитать, во сколько может обойтись производство фавипиравира, если использовать самый простой и недорогой способ его получения. Учёные отметили, что в фармацевтике есть негласное правило, которое гласит: себестоимость лекарства должна составлять примерно 10, максимум 20 процентов от его аптечной цены. Но даже при таком условии выходит, что цена нового препарата завышена в полтора раза.

Я думаю, что можно уложиться в условную 1000 долларов за килограмм (сырья. — Прим. Лайфа) и можно будет при очень больших объёмах производства опуститься до уровня 10 долларов за банку. Это себестоимость, если не учитывать оплату труда людей, оборудования, упаковки и тому подобного. При такой себестоимости розничная цена упаковки должна составлять около 100 долларов Виктор Стройлов Младший научный сотрудник Института органической химии имени Зелинского