“Высокие шансы умереть”. Учёные рассказали о болезнях сердца на фоне ковида

Примерно 20–30% госпитализированных пациентов с ковидом сразу отправляют в реанимацию. Об этом сообщил президент Российского кардиологического общества Евгений Шляхто на пресс-конференции, посвящённой проблеме сердечно-сосудистых заболеваний в условиях пандемии CoViD-19. По данным академика РАН, коронавирусная инфекция особенно опасна для людей с больным сердцем.

Мы столкнулись с тем, с чем никогда раньше не сталкивались. Нам казалось, что пневмония, инфекции — это ведущий фактор, но оказалось, что сердечно-сосудистые заболевания — ведущая причина смерти, и значимость их не изменилась. За короткое время мы поняли, что сердечно-сосудистые заболевания являются одним из неблагоприятных факторов течения в том числе и лёгочной инфекции при коронавирусном заболевании Евгений Шляхто Президент Российского кардиологического общества, академик РАН

Учёный также подчеркнул, что масштабы пандемии CoViD-19 не идут ни в какое сравнение с уровнем смертности от болезней сердца и сосудов.

За девять месяцев от CoViD-19 умерло 1,5 миллиона человек, но от сердечно-сосудистых заболеваний за это же время — 17 миллионов Евгений Шляхто Президент Российского кардиологического общества, академик РАН

На сегодняшний день нет данных о том, что при наличии проблем с сердцем люди чаще заболевают CoViD-19, отметила в свою очередь эксперт Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Светлана Виллевальде. Однако, по её словам, в случае инфицирования коронавирусом для таких пациентов гораздо выше риск тяжёлого состояния и смерти. У каждого третьего ковидного больного в клиниках есть та или иная сердечно-сосудистая болезнь, у каждого второго — гипертония, рассказала специалист. Она добавила, что по статистике средний возраст умерших от ковида — 80 лет и у 76% скончавшихся были проблемы с сердцем и сосудами.

Девять из 10 пациентов, которых госпитализируют с новой коронавирусной инфекцией, имеют те или иные сопутствующие состояния, и самым частым является артериальная гипертония. Пациенты с сердечно-сосудистым заболеванием имеют в 2,5 раза больше риск неблагоприятных исходов, с артериальной гипертонией, ожирением и сахарным диабетом — приблизительно в два раза Светлана Виллевальде Эксперт Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова

Пандемия осложнила ситуацию с экстренной помощью людям с сердечными приступами, посетовали учёные: госпитализацию таких больных часто задерживали. Кроме того, бывает, что пациенты сами не хотят ехать в больницу.

В мире увеличилось число внезапных сердечных смертей в домашних условиях, что также объяснялось тем, что люди опасались обращаться и ехать в стационары Светлана Виллевальде Эксперт Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова

Кроме того, многие заболевшие ковидом побаиваются принимать свои обычные лекарства для сердца, посетовали эксперты: пациенты опасаются, что эти препараты могут как-то усугубить ситуацию. В случае ковида человеку с сердечно-сосудистым заболеванием следует продолжать принимать прописанные ему лекарства и выполнять рекомендации кардиолога, подчеркнули специалисты.

Ещё весной всё профессиональное сообщество и Российское кардиологическое общество выступили с заявлением о том, что таких данных (о вреде лекарств от сердечных заболеваний при ковиде. — Прим. Лайфа) нет и необходимо продолжить приём этих лекарственных препаратов пациентам, которые их получают. И две недели назад закончился Европейский кардиологический конгресс, где были представлены убедительные доказательства о том, что нет пользы от прекращения терапии этими препаратами Светлана Виллевальде Эксперт Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова

У учёных пока нет окончательных данных о том, безопасна ли для сердечников прививка от ковида. Как заявил Евгений Шляхто, пока медики ориентируются на заявленные возрастные ограничения для вакцины, разработанной в центре Гамалеи, от 18 до 65 лет. Сейчас исследователи испытывают препарат на предмет его безопасности для людей старше 65.

По тому, что я знаю, поскольку я был вовлечён в процесс включения этой вакцины, мы можем рассчитывать, что платформа, на которой создана вакцина, она в общем безопасна, поскольку эта платформа использовалась и для создания других вакцин Евгений Шляхто Президент Российского кардиологического общества, академик РАН

На пресс-конференции также обнародовали собранные результаты онлайн-тестирования "Измерь возраст сердца", запущенного весной 2020 года. Сообщается, что его прошли уже около 106 тысяч россиян и их средний возраст по паспорту составил 42 года. При этом средний возраст сердца участников опроса оценили в 46 лет.

Четыре года разницы. Это значит, что в среднем четыре фактора риска мешали возрасту сердца стать идеальным. Паспортный и расчётный возраст сердца совпадали всего в 5% случаев Оксана Ротарь Заведующая лабораторией Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова

Молодость сердца выясняли на основе данных о различных факторах риска: в частности, это ожирение, курение, высокий уровень холестерина, глюкозы, повышенное давление, наследственность. У мужчин этих факторов риска оказалось больше. Именно поэтому у них сердце в среднем на 4,8 года старше паспортного возраста. У женщин — на 3,9 года старше.

Лучше всего люди знают своё артериальное давление, иногда у мамы, у бабушки, на работе измерят артериальное давление, в аптеке можно измерить. Глюкоза и холестерин хуже известны. Только 5% участников знали и своё давление, и глюкозу, и холестерин. Это очень грустно Оксана Ротарь Заведующая лабораторией Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова