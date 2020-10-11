Геймер установил очередную игру, не подозревая, что благодаря ей через полгода он станет накачанным

Недавно пользователь Twitter _kz9 из Токио показал, как сильно он изменился всего за несколько месяцев. В конце 2019-го парень узнал о фитнес-игре Ring Fit Adventure для Nintendo Switch. Японец не только сбросил лишние килограммы, но и заметно подкачался.

Фото © Twitter / _kz9

По сюжету игра мало чем отличается от обычных аркад, вот только механика управления персонажем — это что-то уникальное. Вместо обычного джойстика у игрока есть специальное фитнес-кольцо, к которому крепится один из геймпадов Nintendo Switch. Другой с помощью специальной ленты присоединяется к ноге. Так система может считывать все движения игрока, а человек — управлять своим аватаром. Чтобы заставить персонажа идти, нужно самому пробежаться на месте, а чтобы взобраться по лестнице, придётся попрыгать. С помощью упругого фитнес-кольца герой может выполнять специальные движения.

Кадры из видео © YouTube / Nintendo

_kz9 не на шутку увлёкся новой игрой. Вскоре парень стал уделять спортивно-виртуальным боям и пробежкам по несколько часов в день, что положительно повлияло на здоровье и внешний вид японца. Когда парень поделился своими результатами, твит стал вирусным, но не все пользователи в комментариях охотно поверили парню — наверное, он и без того ходит в тренажёрку.

Фото © Twitter / _kz9