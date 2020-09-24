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Стюардесса удалила зуб Сергею Жигунову прямо во время полёта

Ранее девушка работала стоматологом.

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Фото © Instagram / Zhigunov official

Актёру Сергею Жигунову стюардесса удалила больной зуб прямо во время полёта. Знаменитый гардемарин и продюсер Шаталин из "Моей прекрасной няни" опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он запечатлён в сиреневой плюшевой повязке и с грустным выражением лица.

Вчера во время приступа острой зубной боли стюардесса Кира, в прошлом стоматолог, оказала мне квалифицированную медицинскую помощь — удалила нижнюю шестёрку, сообщил актёр.

Артист выразил благодарность экипажу и заверил подписчиков, что чувствует себя хорошо.

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Уточняется, что трагедии удалось избежать благодаря светотехнику.

А вот в Петербурге пациентке повезло гораздо меньше. Частные стоматологи оставили её без трёх зубов и полумиллиона рублей.

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