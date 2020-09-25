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Видео: в Китае случился пожар в здании Huawei

Инцидент произошёл в городе Дунгуань, расположенном в южной китайской провинции Гуандун. По данным китайских СМИ, пострадавших нет.

Сигнал тревоги китайские службы спасения получили в 10:16 мск. На данный момент огонь полностью ликвидирован.

Видео © Telegram/orda_mordora

Во многом без жертв обошлось потому, что здание на момент пожара ещё не было сдано в обслуживание — продолжалась стройка. Хотя огонь был сильный — горел звукоизоляционный хлопок. Пострадала только стальная конструкция.

Изначально сообщалось, что пожар произошёл в исследовательском центре Huawei, расположенном в офисном комплексе, в котором работает около 25 тыс. человек. Однако власти Дунгуаня довольно быстро опровергли эту информацию.

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