Видео: в Китае случился пожар в здании Huawei

Сигнал тревоги китайские службы спасения получили в 10:16 мск. На данный момент огонь полностью ликвидирован.
Видео © Telegram/orda_mordora
Во многом без жертв обошлось потому, что здание на момент пожара ещё не было сдано в обслуживание — продолжалась стройка. Хотя огонь был сильный — горел звукоизоляционный хлопок. Пострадала только стальная конструкция.
Изначально сообщалось, что пожар произошёл в исследовательском центре Huawei, расположенном в офисном комплексе, в котором работает около 25 тыс. человек. Однако власти Дунгуаня довольно быстро опровергли эту информацию.
Комментариев: 0