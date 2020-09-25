Facebook удаляет российские посты и аккаунты и не объясняет почему. Как соцсеть вводит цензуру

Компания удалила учетные записи и объяснила решение тем, что они нарушали политику по иностранному вмешательству. Только она во-первых, не показала конкретные примеры. Во-вторых, банов российских аккаунтов на ресурсе слишком много.

Компания Facebook удалила три сети аккаунтов, связанных с Россией. По ее словам, что они нарушали политику по иностранному или правительственному вмешательству. Самая крупная из сетей включала 214 аккаунтов, 35 страниц, 18 групп в Facebook и 34 аккаунта в Instagram.

— Мы удалили три отдельных сети за нарушение наших правил в отношении иностранного или правительственного вмешательства, которое является скоординированным фиктивным поведением от имени иностранной или правительственной организации. Эти сети были из России,— говорится в заявлении компании.

Посольство России в США обвинило Facebook в цензуре. Блокировка аккаунтов и постов названа откровенно случайной или абсурдной. Среди удаленных записей была инфографика РИА Новостей о Южно-Курильских островах. По мнению соцсети, она нарушает ее политику.

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— Среди удаленных постов была инфографика РИА Новостей о Южно-Курильских островах. Если "Фейсбук" сомневается в их российской принадлежности, значит, администрация ставит под сомнение решения Ялтинской конференции 1945 г и итоги Второй мировой войны. Это похоже на ревизионизм (или реваншизм). Напрашивается вывод, что на перечисленные темы рассуждать пользователям из России нежелательно... Это цензура, - отмечает посольство РФ.

В начале сентября Facebook принялась удалять аккаунты, связанные с Агентством интернет-исследований, принадлежащим российскому бизнесмену Евгению Пригожему. Это не единственный случай, когда она массово блокировала российские учетные записи по разным причинам. 9 мая этого года соцсеть Марка Цукерберга блокировала фотографии советского солдата с красным знаменем над Рейхстагом. Причина тому не называется.

Почему соцсеть так поступает?

— История уже рядовая. Facebook банит много аккаунтов, реже вовсе их удаляет. Причем, блокировки стабильно выдаются необоснованно. Одна из ситуаций: вашу страницу забанили, объяснение «ваш аккаунт нарушает правила сообщества», позже на почту приходит сообщение о снятии обвинения, но бан остается. Обращаться в тех. поддержку бесполезно, — говорит генеральный директор «Ашманов и партнёры» Игорь Ашманов.

По мнению эксперта, соцсеть создает образ врага в лице России и использует его в политических целях. Например, есть теория, что действующий президент США Дональд Трамп занял пост с помощью России.

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— Facebook — идеологическое оружие. Сейчас у США задача дискредитировать Трампа. Доказать, что он пророссийский. Facebook в этом помогает, — говорит Шаманов.

Русские хакеры — из той же серии. Директор по расследованиям нью-йоркской фирмы Graphika Бен Ниммо рассказывал, как они шесть лет подряд распространяли фейки по всему миру. По его словам, они посредством Facebook, Twitter и ещё 300 малоизвестных онлайн-ресурсов пытались влиять на политические процессы в США, Германии, Франции и Великобритании. Только аналитики не представили доказательств своих слов и не установили, кто стоял за этой информационной кампанией.

Произвол нужно прекратить. Как это сделать?

Facebook очевидно дискриминирует россиян. Проблема в том, что повлиять на деятельность соцсети через правовое поле крайне трудно. Она не имеет российского представительства, требовать справедливости в американских судах тоже трудно.

— С Facebook трудно настроить диалог. Они не выходят на контакт, у них нет российского представительства. Обращение в Государственный департамент США тоже не поможет, там скажут, что это частная компания, и они не могут влиять на ее решения, — говорит Игорь Ашманов.

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Бороться с произволом соцсети нужно крайне осторожно. Как и любая западная корпорация, он имеет высокую лояльность аудитории, и в случае наложении ограничений пользователи возмутятся.