Apple доигралась и допелась. Epic Games, Spotify и Павел Дуров объявили войну монополисту

Разработчики объединили усилия против компании — создателя iPhone. Они требуют, чтобы условия размещения приложений в App Store поменялись. Apple же, очевидно, не хочет давать им развиваться, потому что они её конкуренты. Если у коалиции получится задавить компанию, она может исчезнуть или стать стагнирующей и бесполезной вроде Yahoo.

Несколько крупных разработчиков приложений объединились в организацию для борьбы с политикой Apple. По их мнению, компания берёт слишком большую комиссию (30%) за размещение приложений в магазине App Store.

Объединение назвали "Коалиция за справедливость приложений". Из популярных команд в неё вошёл разработчик игры Fortnite Epic Games, а также стриминговые сервисы Spotify и Deezer.

Они сформулировали три основные претензии к Apple: слишком высокая комиссия в App Store (30% с каждой продажи), запрет на распространение приложений в обход App Store и конкурентное преимущество собственных сервисов Apple.

Фото © Apple Inc.

Ранее по этому же поводу высказывался основатель Telegram Павел Дуров. По его словам, компании нужно в разы меньше, чтобы обеспечить функционирование App Store, а комиссия в магазине приложений не связана с развитием инноваций и такой высокий налог недопустим.

— Apple не является в чистом виде игроком "свободного рынка". Компания активно использует ресурсы регуляторов для криминализации джейлбрейка и установки приложений из сторонних источников, что гарантирует ей полный контроль над каждым проданным смартфоном. Монополия Apple изначально основана на вмешательстве регуляторов в механизмы рынка, защищать её с либертарианских позиций странно. До тех пор, пока государства помогают Apple осуществлять её монополию, им также придётся отвечать за её негативные последствия, — пишет Дуров.

Apple обвиняют в монополии одна компания за другой

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Последний громкий скандал с участием Apple разразился в августе. Тогда Epic Games была удалена из App Store, компания нарушила правила платформы и добавила в Fortnite собственную платёжную систему. С ней она не платила комиссию, товары были дешевле — выигрывал и разработчик, и пользователь. Apple же быстро прикрыла проект Epic. По её мнению, неподконтрольная платёжная система небезопасна для пользователей.

Важен факт, что Google тоже удалила Fortnite из Play Market, но о ней разработчик не сказал ни слова. Игру по-прежнему можно установить на Android с сайта Epic Games, на iPhone же она уже недоступна. Вряд ли Epic не трогает Google именно из-за этого, травля Apple, скорее всего, обусловлена и другими причинами.

Ещё один значимый эпизод произошёл в сентябре. Сразу после презентации 15 сентября и показа подписки на сервисы Apple One корпорацию обвинил в монополии стриминговый сервис Spotify. Представитель компании заявил изданию The Verge, что Apple ведёт себя нечестно по отношению к конкурентам и побуждает покупателей делать выбор в пользу своих продуктов.

— Мы просим антимонопольные органы оперативно пресечь антиконкурентное поведение Apple. Если этого не произойдёт, сообщество разработчиков понесёт непоправимый ущерб, а всеобщая свобода слушать, учиться, творить, общаться будет поставлена под угрозу, — рассказали в Spotify.

Кажется, разработчики насторожены, что Apple выходит на рынок онлайн-кинотеатров и усиливает положение в направлении стриминговых сервисов.

Почему компании боятся Apple?

Фото © Apple Inc.

Единая подписка Apple One — это способ привлечь клиентов в разных направлениях: музыка, кино, подписки на медиа. Люди перейдут на Apple, потому что платить за одну подписку выгоднее, чем за каждый сервис отдельно.

Также это способ сделать популярнее и другие сервисы. Apple Music пользуется большим спросом на платформах компании и на Android. Допустим, её подписчика заинтересовали мобильные игры или кино. Он выберет Apple Arcade и Apple TV+, а не условные Epic Games Store и Spotify. Кажется, именно этого и боятся конкуренты.

Почему Apple может умереть?

Apple теряет лидерское положение в индустрии технологий. iPhone был локомотивом компании, теперь же её смартфоны не являются лучшими ни по одному из критериев, а продаются за счёт лояльности к бренду. Но и она не увеличивается — в Китае массово отказываются от iPhone из-за политической обстановки.

Альтернативы же на звание лучшего продукта у компании нет. Наушники AirPods и смарт-часы Apple Watch — лидеры в своих направлениях, но это слишком нишевый сегмент. Apple Music — один из первых стриминговых сервисов, по популярности он уступает Spotify. Пользователи критикуют неточную систему рекомендаций, в Spotify она эталонная. Apple берёт количеством и выгодной ценой, этого опасаются другие компании.

Фото © Apple Inc.

В 2019 году она представила онлайн-кинотеатр Apple TV+ и подписку на мобильные игры Apple Arcade. Сервисы оказались удачным релизом, они спасли положение компании в четвёртом финансовом квартале прошлого года, когда продажи iPhone упали, но за счёт сервисов общая выручка и прибыль удержали планку.

Теперь под угрозу поставлено и лидерство в направлении процессоров. Чип A14, который ожидается в iPhone 12, может оказаться слабее, чем Snapdragon 875, дебют которого намечен на декабрь. A14 уже представили вместе с iPad Air (2020). Сама Apple скромно сравнила его не с прошлогодним A13, а с позапрошлогодним A12, на фоне которого новинка прибавила на 30% в скорости работы.

А дело всё в том, что, согласно несложным подсчётам, чипсет A14 стал всего на 16% быстрее A13 по вычислительной мощи по центральному процессору и на 8,3% — по графическому. Негативные прогнозы насчёт Apple редко сбываются, но это тот случай, когда всё указывает на стагнацию по всем направлениям, кроме маркетинга. Если Spotify, Epic Games и другие сервисы не дадут компании развить приложения, она может разориться.

Важно качество, а не количество. Apple — не лидер ни в чём

Фото © Apple Inc.

Такая история уже случалась в индустрии технологий. Имея монополию, компания перестаёт развиваться, а попытки вернуться в гонку оказываются провальными. Самый близкий пример — поисковик Yahoo, ставший прототипом развития для Google и "Яндекса".

В 2010-х годах она уже стагнировала. Показательна встреча нового исполнительного директора Мариссы Майер с сотрудниками в 2012 году. Она узнала, что над созданием мобильных приложений в Yahoo работает всегда около 60 разработчиков, тогда как в Facebook на тот момент в мобильной разработке было более тысячи сотрудников. Главным продуктом Yahoo в то время была почта, и на момент прихода нового исполнительного директора у неё не было мобильной версии.

Во второй половине 2010-х компания упустила лидерство. Более того, не могла определиться с основным направлением развития — в апреле 2014 года на собрании совета директоров Марисса Майер заявила, что пока не поняла, какой продукт в компании может стать "прорывным".

Тогда Yahoo начала массово скупать стартапы в надежде, что один окажется успешным и окупит все вложения. Так она окончательно стала компанией, которая развивалась во всех направлениях, но не была лидером ни в одном конкретном. Здесь её, очевидно, ждали неудачи.

В 2005 году компания купила Flickr, на тот момент самый популярный сервис для редактуры и публикации фото. Только Yahoo не инвестировала в него и при этом ждала высокой прибыли. В итоге сайт стагнировал и уступил место Instagram. У этой соцсети была идея — позволить делиться мобильными фотографиями. И больше перспектив — Instagram появился в 2010 году, тогда индустрия смартфонов как раз начала развиваться. А Yahoo — убыточный, совершенно не меняющийся проект.