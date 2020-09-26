"Тампа" рвётся к Кубку Стэнли. "Молнии" в третий раз обыграли "Даллас"

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг" в четвёртом матче финальной серии Кубка Стэнли в овертайме со счётом 5:4 вырвал победу у "Даллас Старз".
Основное время игры закончилось с ничейным счётом — 4:4. Дублями отметились нападающий "Тампы" Брэйден Пойнт и форвард "Далласа" Джо Павелски. По шайбе в составе "молний" забросили Алекс Киллорн с Янни Гурдом. У "звёзд" помимо Павелски голы забили Кори Перри и Йон Клингберг. Автором победной шайбы стал защитник Кевин Шаттенкирк, реализовавший большинство на седьмой минуте овертайма.
KEVIN SHATTENKIRK IN OVERTIME! TAMPA WINS GAME 4! #GoBolts 5 - 4 #GoStars— Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) September 26, 2020
Tampa Leads Series 3-1 pic.twitter.com/P5SDzcR3aq
Российские хоккеисты, принимавшие участие в матче, голов не забили, но отметились набранными очками. По два результативных паса сделали игроки "Тампы" Никита Кучеров и Михаил Сергачёв, а вот нападающий "Далласа" Александр Радулов поучаствовал в одном взятии ворот, также записав на свой счёт балл за голевую передачу.
Yanni Gourde beats Khudobin on the power play! Tampa ties it back up at 3!#GoStars 3 - 3 #GoBolts #StanleyCup Game 4 (TBL Leads 2-1) pic.twitter.com/qL5mXx0dKP— Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) September 26, 2020
5:4 — "Тампа" в третий раз в финальном противостоянии обыгрывает "Даллас" и ведёт в серии со счётом 3–1. В следующий раз команды встретятся 27 сентября, в случае победы "молнии" станут обладателями Кубка Стэнли.
НХЛ. Кубок Стэнли. Финал
"Даллас" — "Тампа-Бэй Лайтнинг" — 4:5 ОТ (2:1; 1:2; 1:1; 0:1), в серии — 1–3
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