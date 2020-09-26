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"Тампа" рвётся к Кубку Стэнли. "Молнии" в третий раз обыграли "Даллас"

Следующая победа принесёт команде Кучерова долгожданный трофей.

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Фото © Twitter / Tampa Bay Lightning

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг" в четвёртом матче финальной серии Кубка Стэнли в овертайме со счётом 5:4 вырвал победу у "Даллас Старз".

Основное время игры закончилось с ничейным счётом — 4:4. Дублями отметились нападающий "Тампы" Брэйден Пойнт и форвард "Далласа" Джо Павелски. По шайбе в составе "молний" забросили Алекс Киллорн с Янни Гурдом. У "звёзд" помимо Павелски голы забили Кори Перри и Йон Клингберг. Автором победной шайбы стал защитник Кевин Шаттенкирк, реализовавший большинство на седьмой минуте овертайма.

Российские хоккеисты, принимавшие участие в матче, голов не забили, но отметились набранными очками. По два результативных паса сделали игроки "Тампы" Никита Кучеров и Михаил Сергачёв, а вот нападающий "Далласа" Александр Радулов поучаствовал в одном взятии ворот, также записав на свой счёт балл за голевую передачу.

5:4 — "Тампа" в третий раз в финальном противостоянии обыгрывает "Даллас" и ведёт в серии со счётом 3–1. В следующий раз команды встретятся 27 сентября, в случае победы "молнии" станут обладателями Кубка Стэнли.

НХЛ. Кубок Стэнли. Финал

"Даллас" — "Тампа-Бэй Лайтнинг" — 4:5 ОТ (2:1; 1:2; 1:1; 0:1), в серии — 1–3

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