Бывшая жена Рыжего из "Иванушек" разделась в бане, поразив размером своей груди

Бывшая супруга 50-летнего Андрея Григорьева-Апполонова Мария Зубкова (Банкова), которая ушла от него к молодому баскетболисту, поделилась в "Инстаграме" во всех смыслах жаркими кадрами. 35-летняя блондинка снялась в бане, отметив, что это стало "великолепным завершением выходного дня".

Фото © Instagram / m.a.s.h.a._z

На снимках Мария предстала в бикини бежевого оттенка, которое с первого раза сложно разглядеть. Экс-возлюбленная "иванушки" приняла несколько пикантных поз, похваставшись соблазнительными изгибами и пышными формами. Недавно она стала мамой в третий раз, после чего якобы сделала пластическую операцию на груди, пишет телеграм-канал "Немалахов".

Фото © Instagram / m.a.s.h.a._z

Подписчики тепло встретили откровенные снимки. Они делали комплименты в адрес фигуры Марии и массово оставляли огненные эмодзи. Однако у некоторых возникли вопросы, ради чего замужняя женщина выставляет подобные фото.

Женщина-мечта!!! Nataliatushinskaia

Андрей Григорьев-Апполонов с бывшими жёнами Марией Зубковой (слева) и Марией Лопатовой. Фото © Instagram / apollonov_ag

Развратница😍👍❤️👏🔥🔥🔥 Vedmochka_ya_

Это для кого фото? Alinka_kons