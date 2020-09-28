Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Бывшая жена Рыжего из "Иванушек" разделась в бане, поразив размером своей груди

Экс-возлюбленная певца нашла, чем впечатлить подписчиков.

913

Фото © Instagram / m.a.s.h.a._z

Бывшая супруга 50-летнего Андрея Григорьева-Апполонова Мария Зубкова (Банкова), которая ушла от него к молодому баскетболисту, поделилась в "Инстаграме" во всех смыслах жаркими кадрами. 35-летняя блондинка снялась в бане, отметив, что это стало "великолепным завершением выходного дня".

Фото © Instagram / m.a.s.h.a._z

Фото © Instagram / m.a.s.h.a._z

На снимках Мария предстала в бикини бежевого оттенка, которое с первого раза сложно разглядеть. Экс-возлюбленная "иванушки" приняла несколько пикантных поз, похваставшись соблазнительными изгибами и пышными формами. Недавно она стала мамой в третий раз, после чего якобы сделала пластическую операцию на груди, пишет телеграм-канал "Немалахов".

Фото © Instagram / m.a.s.h.a._z

Фото © Instagram / m.a.s.h.a._z

Подписчики тепло встретили откровенные снимки. Они делали комплименты в адрес фигуры Марии и массово оставляли огненные эмодзи. Однако у некоторых возникли вопросы, ради чего замужняя женщина выставляет подобные фото.

Женщина-мечта!!!

Nataliatushinskaia

Андрей Григорьев-Апполонов с бывшими жёнами Марией Зубковой (слева) и Марией Лопатовой. Фото © Instagram / apollonov_ag

Андрей Григорьев-Апполонов с бывшими жёнами Марией Зубковой (слева) и Марией Лопатовой. Фото © Instagram / apollonov_ag

Развратница😍👍❤️👏🔥🔥🔥

Vedmochka_ya_

Это для кого фото?

Alinka_kons

Напомним, что Мария ушла от супруга Андрея Григорьева-Апполонова к баскетболисту Андрею Зубкову после 16 лет совместной жизни. 28 декабря 2019 года влюблённые сыграли свадьбу, а уже в январе Мария родила новому мужу сына. От брака с певцом она также воспитывает двух сыновей. Причём "иванушке" удалось сохранить хорошие отношения с бывшей избранницей. Так, недавно он появился на публике с двумя экс-жёнами — Марией Зубковой и Марией Лопатовой — и поделился в "Инстаграме" совместным снимком, подписав: "С Машами-мамашами. Учитесь!"

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.