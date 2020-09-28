Бывшая жена Рыжего из "Иванушек" разделась в бане, поразив размером своей груди

Бывшая супруга 50-летнего Андрея Григорьева-Апполонова Мария Зубкова (Банкова), которая ушла от него к молодому баскетболисту, поделилась в "Инстаграме" во всех смыслах жаркими кадрами. 35-летняя блондинка снялась в бане, отметив, что это стало "великолепным завершением выходного дня".
На снимках Мария предстала в бикини бежевого оттенка, которое с первого раза сложно разглядеть. Экс-возлюбленная "иванушки" приняла несколько пикантных поз, похваставшись соблазнительными изгибами и пышными формами. Недавно она стала мамой в третий раз, после чего якобы сделала пластическую операцию на груди, пишет телеграм-канал "Немалахов".
Подписчики тепло встретили откровенные снимки. Они делали комплименты в адрес фигуры Марии и массово оставляли огненные эмодзи. Однако у некоторых возникли вопросы, ради чего замужняя женщина выставляет подобные фото.
Женщина-мечта!!!
Андрей Григорьев-Апполонов с бывшими жёнами Марией Зубковой (слева) и Марией Лопатовой. Фото © Instagram / apollonov_ag
Развратница😍👍❤️👏🔥🔥🔥
Это для кого фото?
Напомним, что Мария ушла от супруга Андрея Григорьева-Апполонова к баскетболисту Андрею Зубкову после 16 лет совместной жизни. 28 декабря 2019 года влюблённые сыграли свадьбу, а уже в январе Мария родила новому мужу сына. От брака с певцом она также воспитывает двух сыновей. Причём "иванушке" удалось сохранить хорошие отношения с бывшей избранницей. Так, недавно он появился на публике с двумя экс-жёнами — Марией Зубковой и Марией Лопатовой — и поделился в "Инстаграме" совместным снимком, подписав: "С Машами-мамашами. Учитесь!"
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