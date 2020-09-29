Девушка, сбежавшая из плена серийного убийцы, раскрывает в TikTok секреты своего спасения

24 июня 2002 года 15-летняя Кара Робинсон Чемберлен из Колумбии, Южная Каролина, США, поливала цветы в палисаднике своей подружки, пока та принимала душ. В этот момент подъехавший к дому незнакомец поинтересовался, не возьмет ли девочка у него несколько брошюр. А затем произошло нечто ужасное: мужчина приставил к её шее пистолет, заставил подойти к машине и засунул жертву в пластиковый контейнер.

Фото © Instagram / kararobinsonchamberlain

Позже незнакомец связал девочке запястья и лодыжки, заткнул рот кляпом и отвёз в свою квартиру, где неоднократно совершил над ней сексуальное насилие. Всё это мучительное время Кара думала о том, как вырваться из плена. И спустя 18 часов ей это удалось. Она высвободилась из наручников и сбежала, пока мужчина спал.

Фото © Instagram / kararobinsonchamberlain

Один из местных жителей помог девочке добраться до полицейского участка, где выяснилось, что её похититель — серийный убийца Ричард Эвониц, на счету которого жизни трёх других девушек. Полицейские пустились за ним в погоню, которая обернулась тем, что преступник покончил с собой, пишет Buzzfeed.

Фото © Instagram / kararobinsonchamberlain

Пережитое оставило на жизни Кары неизгладимый отпечаток. Однако жуткий опыт её не сломил. Позже она закончила полицейскую академию и занималась в том числе расследованиями случаев сексуального насилия и жестокого обращения с детьми. А недавно 34-летняя Кара создала популярный аккаунт в "Тиктоке", где даёт советы о том, как справиться с психологическими травмами, выбраться из наручников или в лучшем случае никогда в них не угодить.

Фото © Instagram / kararobinsonchamberlain

Бывшая сотрудница полиции, воспитывающая двух сыновей, считает, что, если вы оказались похищены, главное, дождаться, когда преступник утратит бдительность, и тогда начинать действовать. Также следует внимательно его изучить, так как эта информация потом поможет следствию.