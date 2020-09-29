Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Девушка, сбежавшая из плена серийного убийцы, раскрывает в TikTok секреты своего спасения

За ослепительной улыбкой этой девушки таится жуткий опыт, от которого она хочет уберечь остальных.

396

Фото © Instagram / kararobinsonchamberlain

24 июня 2002 года 15-летняя Кара Робинсон Чемберлен из Колумбии, Южная Каролина, США, поливала цветы в палисаднике своей подружки, пока та принимала душ. В этот момент подъехавший к дому незнакомец поинтересовался, не возьмет ли девочка у него несколько брошюр. А затем произошло нечто ужасное: мужчина приставил к её шее пистолет, заставил подойти к машине и засунул жертву в пластиковый контейнер.

Фото © Instagram / kararobinsonchamberlain

Фото © Instagram / kararobinsonchamberlain

Позже незнакомец связал девочке запястья и лодыжки, заткнул рот кляпом и отвёз в свою квартиру, где неоднократно совершил над ней сексуальное насилие. Всё это мучительное время Кара думала о том, как вырваться из плена. И спустя 18 часов ей это удалось. Она высвободилась из наручников и сбежала, пока мужчина спал.

Фото © Instagram / kararobinsonchamberlain

Фото © Instagram / kararobinsonchamberlain

Один из местных жителей помог девочке добраться до полицейского участка, где выяснилось, что её похититель — серийный убийца Ричард Эвониц, на счету которого жизни трёх других девушек. Полицейские пустились за ним в погоню, которая обернулась тем, что преступник покончил с собой, пишет Buzzfeed.

Фото © Instagram / kararobinsonchamberlain

Фото © Instagram / kararobinsonchamberlain

Пережитое оставило на жизни Кары неизгладимый отпечаток. Однако жуткий опыт её не сломил. Позже она закончила полицейскую академию и занималась в том числе расследованиями случаев сексуального насилия и жестокого обращения с детьми. А недавно 34-летняя Кара создала популярный аккаунт в "Тиктоке", где даёт советы о том, как справиться с психологическими травмами, выбраться из наручников или в лучшем случае никогда в них не угодить.

Фото © Instagram / kararobinsonchamberlain

Фото © Instagram / kararobinsonchamberlain

Бывшая сотрудница полиции, воспитывающая двух сыновей, считает, что, если вы оказались похищены, главное, дождаться, когда преступник утратит бдительность, и тогда начинать действовать. Также следует внимательно его изучить, так как эта информация потом поможет следствию.

Плохие вещи могут случиться, но это не конец света. Когда происходит что-то плохое, мы можем выбирать: позволим ли мы этому разрушить нас или сделать сильнее

Кара Робинсон Чемберлен

Жертва скопинского маньяка рассказала, как сложилась её жизнь спустя 20 лет после плена в бункере

Страшная история произошла в сентябре 2000 года. Тогда 50-летний Виктор Мохов вместе с сообщницей похитил двух подруг, которые возвращались с дискотеки в Рязани, — 14-летнюю Екатерину Мартынову и 17-летнюю Елену Самохину. И Екатерина рассказала, как живёт спустя почти 20 лет с того момента.

Выбор редакции

"Я была в шоке, меня трясло". Бывшая топ-модель из Новосибирска обвинила немецкого диджея в изнасиловании

10 июня, 09:37

"Девочки были бы живы". Адвокат Кучерена рассказал, что могло бы остановить рыбинского маньяка

25 сентября, 15:58

Врачи извлекли из желудка мужчины кусок арматуры длиной 25 сантиметров

сегодня в 04:11

Делом Тесака занялась эксперт, доказавшая трезвость "пьяного мальчика" из Балашихи

сегодня в 09:07

"Пылинки с неё сдувал". Соседей шокировала новость о расправе петербургского депутата над женой

сегодня в 09:01

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.