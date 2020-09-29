New York Times против Трампа. Что опубликовала газета демократов за месяц до выборов

The Times изучила и проанализировала данные тысяч налоговых деклараций физических и юридических лиц за период с 2000 по 2017 год, а также дополнительную налоговую информацию за другие годы. Полученные данные включали информацию о вознаграждении сотрудников и отчёты о денежных платежах между президентом и его предприятиями, а также информацию о текущих федеральных проверках его налогов. Эта статья также основана на десятках интервью и ранее не опубликованных материалах из других источников — как открытых, так и конфиденциальных.

В итоге The Times получила налоговую информацию Дональда Трампа за более чем два десятилетия. Она раскрывает его проблемы с недвижимостью, огромные списания средств, битвы аудиторов и сотни миллионов долгов, которые нужно погашать.

Документы раскрывают пустоту, но также и магию, стоящую за имиджем "миллиардера, который сам себя сделал", — выстроенным благодаря его шоу The Apprentice. Имиджем, который помог Трампу попасть в Белый дом и до сих пор обеспечивает президенту лояльность со стороны множества избирателей. Налоговые декларации, которые Трамп долгое время пытался сохранить в тайне, рассказывают историю, в корне отличающуюся от той, которую он рассказывает американскому обществу. В них Трамп бизнесмен, декларирующий убытки для того, чтобы не платить налоги в США.

Ещё в 2016 году Трамп говорил о том, что его умение жить без уплаты налогов является признаком большого ума. Так, он заплатил 750 долларов федерального подоходного налога в год, когда стал президентом. В первый год своего пребывания в Белом доме Трамп заплатил ещё 750 долларов. При этом за десять из пятнадцати предыдущих лет он подоходный налог не платил вообще — в основном потому, что, с его слов, тогда терял гораздо больше денег, чем зарабатывал. При этом в 2017 году пресловутые 750 долларов подоходного налога в федеральный бюджет США были меньше, чем 15 598 долларов, которые он или его компании заплатили в Панаме, чем 145 400 долларов в Индии и чем 156 824 доллара, уплаченные на Филиппинах.

Для демонстрации успехов Трамп предоставлял свои финансовые отчёты, но они отражают выручку, а не прибыль. Так, например, в 2018 году президент США показал, что заработал не менее 434,9 миллиона долларов. В налоговых отчётах же совершенно иная картина: за этот год у Трампа 47,4 миллиона долларов убытков.

В целом с 2000 года Трамп сообщил об убытках в размере 315,6 миллиона долларов на полях для гольфа, которые являются для него весьма ценным имуществом. Его отель в Вашингтоне, открытый в 2016 году, показывает убытки в размере 55,5 миллиона долларов за 2018 год. А компания Trump Corporation, оказывающая услуги в сфере недвижимости, сообщила о потерях 134 миллионов долларов в период с 2000 года.

Алхимия финансов г-на Трампа очень проста: использование доходов от своего раскрученного имени для покупки и поддержки рискованных предприятий, а затем использование их убытков, чтобы избежать налогов. Три страницы его деклараций за 1995 год, анонимно отправленные The Times во время кампании 2016 года, показали, что г-н Трамп объявил об убытках в размере 915,7 миллиона долларов. Это дало ему возможность оформить налоговый вычет, позволявший уклоняться от федерального подоходного налога в течение почти двух десятилетий.

Налоги: туда и обратно

В период с 2005 по 2007 год доходы от различных сделок пополнили банковские счета г-на Трампа чистой прибылью в размере 120 миллионов долларов, и он впервые в своей жизни заплатил значительный объём федеральных налогов на прибыль: в общей сложности 70,1 миллиона долларов. Однако затем Трамп активно пользовался помощью государства в ходе рецессии, произошедшей в конце нулевых. Конфиденциальные записи показывают, что с 2010 года он потребовал и получил возмещение подоходного налога на общую сумму 72,9 миллиона долларов — все те федеральные подоходные налоги, которые он уплатил за 2005–2008 годы, плюс проценты.

Такая сумма стала возможной потому, что Трамп задекларировал за 2008–2009 год убытков на общую сумму в 1,4 миллиарда долларов, а также благодаря умелой работе его бухгалтеров, использовавших специфику американского законодательства. Однако хоть Трамп получил налоговый возврат, он не был должным образом оформлен — и сейчас Дональда Трампа обвиняют в нарушении условий получения этих денег. Если этот возврат признают незаконным, Трампу придется выплатить в совокупности 100 миллионов.

На этом будущие проблемы действующего президента не кончаются. Исходя из всех бумаг и документов, подготовленных его бухгалтерами, Трамп — это президент-бизнесмен, которого сжимают в финансовых тисках.

В 2012 году он взял ипотеку на 100 миллионов долларов на коммерческое помещение в Trump Tower. Его компания выплатила более 15 миллионов долларов процентов по ссуде, но ничего — по основной сумме. Полные 100 миллионов долларов должны быть выплачены в 2022 году. В целом же Трамп несёт персональную ответственность за ссуды и другие долги на общую сумму в 421 миллион долларов, большая часть которых подлежит погашению в течение четырёх лет. Все акции, которые могли бы ему помочь заткнуть дыры, он продал ещё несколько лет назад. Если он выиграет выборы, его кредиторы могут оказаться в беспрецедентном положении: им нужно будет решать, стоит ли выставлять иск на взыскание действующему президенту.

Хуже того: теряя всё больше и больше денег, Трамп вступает в конфликт интересов. Его собственность превратилась в настоящие базары для сбора денег напрямую от лоббистов, иностранных чиновников и других лиц, ищущих встречи с ним, доступа или услуг. А некоторые из его курортов, полей для гольфа и отелей стали излюбленными площадками для времяпрепровождения, если не местами, где открыто торговали влиянием.

И существуют записи, в которых впервые указаны суммы в долларах по этим операциям. Так, например, приток новых членов в его клуб Мар-а-Лаго в Палм-Бич (штат Флорида) дал Трампу дополнительные пять миллионов долларов в год. А в гольф-курорте Дорал после того, как г-н Трамп объявил о своей кандидатуре в июне 2015 года, выручка по кредитным картам в период с июня по август увеличилась вдвое по сравнению с тем же периодом годом ранее — до 13 миллионов долларов.

Мир в помощь

Кроме того, в первые два года работы в Белом доме его доходы из-за рубежа составили 73 миллиона долларов. И хотя большая часть этих денег была получена от его гольф-полей в Шотландии и Ирландии, часть поступила от сделок в проблемных с геополитической точки зрения странах, либо государствах с авторитарными лидерами. Например, 3 миллиона долларов пришло с Филиппин, 2,3 миллиона долларов от Индии и 1 миллион долларов от Турции.

Так, Турция лоббировала свои интересы через председателя турецко-американского делового совета Мехмета Ялчындага, являвшегося давним партнёром Трампа. Турецкий бизнесмен помогал Трампу в 2008 году вести переговоры по строительству двух башен Трампа в Стамбуле. Налоговые отчёты показывают, что сделка принесла Трампу как минимум 13 миллионов долларов — намного больше, чем предполагалось ранее, — в том числе более 1 миллиона долларов с тех пор, как он занял Белый дом.

Через бывших партнёров с Трампом работает не только Турция. Авторитарный лидер Филиппин Родриго Дутерте назначил на должность спецпредставителя по торговым вопросам в Вашингтон бизнесмена, стоявшего за строительством Башни Трампа в Маниле. В Аргентине на должность члена кабмина выбрали человека, участвовавшего в уругвайской лицензионной сделке, которая принесла Трампу 2,3 миллиона долларов.