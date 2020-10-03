Убить дедушку и остаться в живых. Открыт способ безопасных путешествий во времени

Теперь можно смело садиться в машину времени и отправляться в прошлое — все ваши попытки изменить ход событий провалятся.

Допустим, вы переместились в начало зимы 2019 года в Ухани. Ваша цель — найти "нулевого" пациента и сделать так, чтобы он не заразился ковидом. Так вот, может, вам это и удастся, но пандемию это не предотвратит. Это доказал недавно студент четвёртого курса Университета Квинсленда (Австралия) Жермен Тобар под руководством своего наставника американского учёного Фабио Косты.

Сложный математический расчёт привёл их к простому выводу: все события во времени останутся согласованы друг с другом даже в случае поездок на машине DeLorean (из "Назад в будущее") во времена маминой молодости. Они как бы подстроятся друг под друга таким образом, чтобы в итоге линия времени привела вас аккурат к тому моменту, когда вы надумаете переместиться в прошлое. То есть вы можете остановить того "нулевого" пациента, но это ничего не изменит — вместо него "нулевым" станет другой. А может (вот это была бы ирония пространства-времени), и вы сами.

Ну что ж, по крайней мере, это освобождает нас от проблем с дедушкой. Сейчас до этого дойдём, всему своё время, как говорится.

Вы когда-нибудь задумывались, что звёзды в ночном небе мы видим не такими, какие они сейчас? Что на самом деле они такими были много, а иногда и очень много лет назад? Возьмём, к примеру, Сириус. Он у нас в созвездии Большого Пса, это по правую сторону от его хозяина Ориона. Так вот, эта звезда находится на расстоянии более восьми световых лет от нас. Это значит, что свет оттуда летит к нам восемь с лишним лет.

Созвездие Большого Пса. Самая яркая звезда — Сириус. Фото © Flickr / Jay Cross

Или Бетельгейзе в Орионе, взрыва которой астрономы ждут прямо-таки вот-вот. Может быть, она давно взорвалась, но великолепную вспышку увидят лишь наши потомки лет через 500–600. Именно столько световых лет нас от неё отделяет.

Да что далеко смотреть: даже когда мы встречаем рассвет и видим, как солнечный диск только-только появляется из-за горизонта, мы можем с уверенностью сказать, что, вообще-то, он появился из-за горизонта восемь минут назад. Когда мы смотрим на небо, мы смотрим в прошлое.

Альберт Эйнштейн постиг такую вещь: для самих частиц света — фотонов — времени, похоже, не существует. Оно не идёт для них, это время. Они, скажем так, никогда не стареют, вообще живут вечно. Почему? Потому что на скорости света время должно полностью остановиться. Так гласит специальная теория относительности. Согласно ей, скорость вообще потрясающая волшебная штука: чем быстрее двигаться, тем медленнее для тебя идёт время. Это уже неоднократно подтверждено с помощью атомных часов: если одни оставить на борту самолёта, а другие на земле, то после рейса они будут показывать чуть-чуть разное время. В воздухе пройдёт меньше. На миллиардные доли секунды, но меньше. Получается, по приземлении мы, можно сказать, попадаем на миллиардные доли секунды в будущее. Всё вокруг на миллиардные доли секунды старше, чем могло бы быть, если бы мы остались на земле. Кстати, к космонавтам и астронавтам на МКС это тоже относится: для них там время идёт немного медленнее. Значит, их обгоревшая в плотных слоях атмосферы капсула приземляется на парашютах в будущее. Они путешествуют во времени.

Поражённые этим физики продолжили эту мысль и унеслись умом туда, где путешествия во времени — реальность, которую понимают все. Они подсчитали, что при движении, скажем, не совсем со скоростью света, а немного медленнее можно после считаных минут такой поездки оказаться в том будущем, где прошли долгие-долгие годы.

Как вариант, повесить в космосе такой цилиндр, который будет вращаться вокруг своей продольной оси со скоростью в тысячи оборотов за секунду, то есть как раз ПОЧТИ, но не совсем со скоростью света. Математика показывает, что в таком случае он станет самой настоящей машиной времени: если, грубо говоря, на него сесть и прокрутиться всего один раз, то в том месте, где ты на него сел, можно будет увидеть самого себя, садящегося на цилиндр. Получается временная петля или по-научному — замкнутая времяподобная кривая. Это идея американского физика и математика Франка Типлера. Правда, по расчётам, для её воплощения надо, чтобы цилиндр был бесконечно длинным.

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Но это не единственная проблема. Даже когда всё-таки найдётся способ проделать подобное, нужно будет разобраться с собственным дедушкой. Эту логическую несостыковку называют временным парадоксом. Но эффектнее звучит "парадокс убитого дедушки". Сценарий такой: ты вернулся в прошлое, где твой дед ещё молод и даже не знаком с твоей бабушкой. И вот, допустим, ты его убиваешь. Как, спрашивается, после этого вернуться в своё настоящее, если ход событий изменён, даже одного из родителей твоих нет и в помине? Твоё существование в этом настоящем становится невозможным.

Этому парадоксу предлагают несколько возможных решений. Одно из самых известных вы тоже прекрасно знаете, если смотрели "Терминатора", "12 обезьян" с Брюсом Уиллисом или сериал "Остаться в живых". Там везде люди возвращаются в прошлое, чтобы изменить ход событий, и их действия становятся неотъемлемым звеном в этой цепи. То есть они да, сделали что-то, но по факту получается, что не нарушили ход происходящего, а, наоборот, поставили всё на свои места, сделали возможным то будущее, из которого они явились. Сын Сары Коннор родился потому, что взрослым человеком отправил в прошлое собственного отца. И это ничего не нарушает, как бы это ни казалось жутко и неправильно.

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