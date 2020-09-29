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В Общественной палате предложили запретить рекламу безалкогольного пива

Письмо с инициативой было направлено премьер-министру страны.

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Реклама безалкогольного пива в России даёт зрителям информацию о товарах, содержащих алкогольные аналоги, из-за чего её нужно запретить. С таким предложением выступил член Общественной палаты, руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев. Как сообщает RT, он направил инициативу премьер-министру страны Михаилу Мишустину.

Просим вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в действующее законодательство в части введения запрета на рекламу безалкогольного пива и пивных напитков на территории Российской Федерации, — сказано в тексте обращения.

Хамзаев напомнил, что в стране запрещена реклама алкогольной продукции. Но, по его мнению, производители безалкогольных пивных напитков прибегают к различным инструментам, чтобы обойти данный запрет.

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Ранее Лайф сообщал, что в России предложили ввести маркировку пива.

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