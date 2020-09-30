Россия вмешалась в конфликт в его самой критической точке. Всего несколько дней отделяли Сирийскую Арабскую Республику, несколько лет сражавшуюся с боевиками самостоятельно, от полного уничтожения.

Бились в одиночку

30 сентября 2015 года российская авиация нанесла первый удар по позициям террористов в Сирии. Российские войска, прибывшие в страну по просьбе президента Башара Асада, сразу включились в боевую работу. Лётчики, которым довелось оказаться на аэродроме Хмеймим, отмечают, что первые дни в Сирии против боевиков воевала ограниченная авиагруппа — не более трёх десятков машин.

Майор Андрей Городинцев (имя и фамилия изменены по просьбе героя) прибыл в Сирию в составе одного из авиаполков Центрального военного округа и принимал непосредственное участие в нанесении первых ударов по позициям террористов.

Я, пожалуй, даже примерно вспомнить не cмогу, когда авиация столько работала. Техника летала круглые сутки, обслуживались в перерывах, пока машину заправляют и перевооружают. Интенсивность сумасшедшая была. В первые дни на один самолёт по три лётчика могли ставить. Пока один отдыхает или обедает, второй выполняет задачу, третий изучает карты и характер местности, получает сведения об активности противника Андрей Городинцев Майор ВС РФ в запасе

Сирия стала первой боевой операцией для принципиально нового рода войск — Воздушно-космических сил (ВКС), образованных всего за месяц до начала боевых действий в арабской республике. Первая неделя для российских лётчиков выдалась чудовищной — боевая нагрузка круглые сутки без шанса на ошибку и под постоянным обстрелом с земли. Однако за семь дней боевых вылетов удалось сделать главное — террористы, которые практически стучались в двери сирийской столицы и готовы были утопить мирных жителей в крови, были отсечены и отброшены назад. Внезапно, в ночь с 6 на 7 октября 2015 года, все полёты над зонами боевых действий прекратились. Несколько часов никто из лётчиков не понимал, что происходит.

Доброе утро, "Калибр"

Рано утром 7 октября 2015 года случилось то, чего зарубежные "партнёры" из США и НАТО ожидали меньше всего. Группа из нескольких кораблей ВМФ России, включая малые ракетные катера, совершила стремительный бросок через Каспийское море и отправила 26 крылатых ракет "Калибр" с визитом на объекты боевиков в Сирии. Пролетев почти две тысячи километров через территорию трёх стран (Иран, Ирак, Сирия), все ракеты поразили цели. Видеоролик, записанный Минобороны России в ходе массированного удара, тут же стал хитом, собрав почти 7,5 млн просмотров. И набирает просмотры до сих пор, хотя с момента публикации прошло пять лет.

Сразу после этого ведущие мировые СМИ опубликовали сообщения с заголовками в стиле "Теперь Россия может достать куда угодно" или "Длинная рука России выросла из Каспия". Прочертив радиус действия крылатых ракет "Калибр", зарубежные военные эксперты пришли к выводу, что стрелять через территорию нескольких стран российский флот сможет практически из любой точки мира, куда может дойти корабль, снаряжённый уникальным оружием.

Месть за помощь Сирии?

Меньше чем через месяц после ракетного удара из акватории Сирии случилось страшное. На борту самолёта Airbus A-321, летевшего из Шарм-Эль-Шейха в Санкт-Петербург, сработало взрывное устройство. Жертвами трагедии стали 224 человека. 17 ноября во время доклада президенту России директор ФСБ Александр Бортников заявил, что взрыв самолёта с россиянами — это теракт. В ходе этого же совещания президент РФ Владимир Путин распорядился увеличить интенсивность ударов и пообещал, что виновные будут найдены и наказаны.

Мы будем искать их везде, где бы они ни прятались. Мы их найдём в любой точке планеты и покараем Владимир Путин Президент Российской Федерации

Забегая чуть вперёд, стоит отметить, что в августе 2016 года в сирийском Алеппо Силами специальных операций был обнаружен и уничтожен Абу Мухаммад аль-Аднани — правая рука лидера террористов. Именно его называли организатором теракта на борту российского самолёта A-321 в небе над Синаем, в результате которого погибли российские граждане.

Уже на следующий день после распоряжения президента активность вылетов российской авиагруппы, которую к тому моменту усилили современными бомбардировщиками Су-34, возросла втрое. Интенсивные бомбардировки продолжались по всей линии фронта вплоть до 23 ноября. На следующий день, во время выполнения планового полёта, турецкий F-16 сбил российский штурмовик Су-24М, который пилотировали подполковник Олег Пешков и капитан Константин Мурахтин. Последнего удалось спасти из зоны уничтожения самолёта, однако во время спасательной операции поддерживаемые Турцией боевики уничтожили один из спасательных вертолётов Ми-8, в котором погиб морпех из группы эвакуации Александр Позынич.

Сразу после подлого нападения, которое назвали "ударом в спину", российские военные впервые в истории перебросили за рубеж комплексы ПВО С-400, которые ранее находились на боевом дежурстве исключительно внутри страны. С этого момента любые самолёты государств, которых "не приглашали" в Сирию, стали соблюдать осторожность при попытках пересечь границу САР.

Битвы за жизнь

В 2018 году министр обороны Сергей Шойгу заявил, что во время операции России в Сирии, которая длилась к тому моменту уже три года, было уничтожено более 87,5 тыс. боевиков. По словам президента научного центра "Институт Ближнего Востока" Евгения Сатановского, примерно тогда же и была решена ключевая задача российских военных — уничтожение боевиков, собравшихся в одном месте.

Задача эта, безусловно, решена. Причём решили её (задачу) побыстрее, чем за пять лет. В Сирии удалось ликвидировать значительное число террористов, в том числе прибывших с территории постсоветских стран. Цифры там большие. Тысячи, переходящие в десятки тысяч Евгений Сатановский Президент научного центра "Институт Ближнего Востока"

В пятилетнюю годовщину военного присутствия в Сирии министр обороны России озвучил уточнённые данные. По словам Сергея Шойгу, в Сирии за всё время удалось ликвидировать 133 тыс. боевиков, в том числе 4,5 тыс. боевиков, приехавших воевать в страну из СНГ.

Сердце Сирии

Фото © ТАСС / Абдуллаев Тимур / NewsTeam

Во многом благодаря работе ВКС России, которым с земли помогали бойцы Сил специальных операций, удалось отбить у боевиков ключевые регионы страны и центральные города. Среди самых крупных сражений выделяют следующие:

Освобождение провинции Латакия. Одна из первых и самых крупных боевых операций, к которой привлекались российские ВКС. Итог — полный разгром боевиков и отступление вглубь страны.

Битва за Шейх-Мискин. Наступательная операция сирийской армии и российских ВКС, в результате которой был взят одноимённый город в провинции Даръа и разблокировано шоссе Даръа — Дамаск.

Освобождение Алеппо. Одна из самых сложных войсковых операций, в которой принимали участие бойцы Сил специальных операций. Несмотря на то что значительная часть работы российских военных в этом направлении была сосредоточена на гуманитарных задачах, планирование и разведка осуществлялись сирийцами в тесном сотрудничестве с российскими военными советниками. Итог — освобождение "северной столицы" Сирии и спасение сотен тысяч мирных жителей, оставшихся в регионе.

Штурм Пальмиры. Округ Тадмор и его административный центр — город Пальмиру, древние развалины которого считаются одним из шести объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Сирии, пришлось освобождать дважды. В 2015 году выбитые оттуда боевики перегруппировались и атаковали сирийских военных, после чего снова заняли город. Окончательно добить боевиков в Пальмире и окрестностях удалось лишь в 2016 году с помощью ВКС России. Потери боевиков оцениваются примерно в десять тысяч человек. Правительственные силы потеряли менее трёхсот человек убитыми.

Фото © ТАСС / Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ

Оборона Дайр-эз-Заура. Освобождение приграничного района в сотне километров от Ирака считалось одной из наиболее сложных задач. 6 сентября 2017 года начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской сообщил, что сирийские войска выиграли у террористов сражение за город. Город и военная база, расположенная неподалёку, находились в блокаде три года. Снабжение укреплённого района и боевую работу вокруг него проводили силами ВКС России. В ходе операции удалось ликвидировать почти весь командный состав террористов в приграничном районе, включая бывшего командира таджикистанского ОМОНа Гулмурода Халимова, примкнувшего к террористам ещё в 2015 году.

Освобождение провинции Хомс. Регион, в котором до войны проживало более двух миллионов человек, оказался сложным не только с географической и военной точки зрения. Активность боевиков в этом районе привела к тому, что местные жители начали голодать, в городах появились инфекционные заболевания. Помимо освобождения и зачистки города от террористов при поддержке ВКС России и военных советников была проведена уникальная гуманитарная операция, благодаря которой удалось спасти большое количество мирного населения.

Однако без потерь не обходится ни одна война и сирийская кампания не исключение. Уничтоженный Су-24; сбитый сирийским ЗРК самолёт-разведчик Ил-20, на борту которого было 15 человек; гибель нескольких генералов, курирующих зоны деэскалации и гуманитарные миссии; погибшие при миномётном обстреле мобильного госпиталя женщины-медики — вопросы по этим инцидентам останутся и после того, как активная фаза войсковой операции в Сирии будет закончена. За всё время боевых действий, по разным оценкам, могли погибнуть до 200 российских военных.

Зачем вы пришли?

Операция в Сирии пришлась по душе далеко не всем. Регулярные попытки ввести санкции за действия России в САР предпринимают не только американский сенат и немецкий парламент, но и другие страны ЕС. Несмотря на то что Россия действует в стране по приглашению Башара Асада, власти США и ЕС регулярно осуждают российских военных за операцию в Сирии. На первом этапе сирийской кампании как в зарубежных, так и в отечественных СМИ появлялись версии о том, что Россия начала боевые действия против боевиков по другой причине, никак не связанной с террористической угрозой.

По первой версии, платой за присутствие России в регионе стали сирийские газ и нефть, разработку которых должны были отдать крупнейшим отечественным компаниям.

По другой, в качестве причины указывались интересы российских добывающих компаний в Европе. Продажам российских энергоресурсов, по версии некоторых аналитических агентств, мог помешать газопровод из Катара в Турцию, строительству которого мешало правительство Башара Асада. Именно с целью свержения Асада-младшего, по версии СМИ, в 2011 году могли начаться протесты, а когда стало очевидно, что мирной передачи власти не будет, в регионе внезапно появились радикальные террористы и многочисленные "прокси" Катара и Турции.

Экономическое давление на Россию за время сирийской кампании усилилось. Например, в 2018 году всего через семь минут после заявления президента США Дональда Трампа о нанесении ракетного удара по САР и слов "пусть Россия приготовится" курс доллара подскочил на рубль и впервые с ноября 2016 года превысил 65 рублей. Всего за неделю доллар подорожал на 6,89 рубля, или почти 12%. При этом системная и несистемная российская оппозиция регулярно критиковала Минобороны России за колоссальные расходы на проведение военной операции, конвертируя день войны в строительство больниц, школ и детских садов.

В очередь за оружием

Помимо уничтожения боевиков и значительного снижения террористической угрозы за пять лет в Сирии российским военным удалось провести, пожалуй, самую удачную демонстрацию возможностей российского оружия. Заказы на танки Т-90, выживающие после контакта с американской ракетой TOW, боевые машины поддержки танков (БМПТ), вертолёты Ми-28 и Ка-52, истребители Су-30 и Су-35 значительно увеличились и загрузили российские предприятия на несколько лет вперёд.

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О росте спроса на вооружение российского производства ещё в 2015 году сообщал президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что портфель заказов на военную технику достиг максимальной с 1992 года величины — 56 миллиардов долларов. Только по итогам 2015 года были подписаны экспортные контракты на сумму свыше 26 миллиардов долларов, что стало абсолютным рекордом последних лет. За первый год боевой работы в Сирии российское оружие зарекомендовало себя исключительно с хорошей стороны, что позволило подстегнуть интерес зарубежных заказчиков. Последние только за 2015 год получили российского вооружения на 14,5 миллиарда долларов.

Стратегическая безопасность

Всего, по данным Минобороны за 2019 год, в сирийской кампании поучаствовало почти 70 тысяч человек. Особенно в военной среде отмечают рост профессионализма среди военных лётчиков. Авиация, как признаётся один из лётчиков армейской авиации ВКС, командир вертолёта Ми-28Н Борис Сафонов (имя и фамилия изменены по просьбе героя), стала основной ударной силой, с помощью которой на земле сирийские военные решали самые сложные задачи.

В правила, предписания, инструкции, программы боевой подготовки и многие другие служебные документы по итогам этой командировки внесли значительные коррективы. Авиация всегда воспринималась как остриё копья в любых войнах, и операция в Сирии показала, что роль авиации как пилотируемой, так и разведывательной, беспилотной будет только увеличиваться. Что касается машин, то все наши машины отработали так, как положено. Нареканий по работе техники у нас за это время не появилось. Были особенности, которые исправлялись прямо на месте, но ничего сложного не ломалось и не отказывало Борис Сафонов Командир вертолёта Ми-28Н

Член экспертного совета Комитета по международным делам Совета Федерации Анатолий Никифоров отметил, что опытные лётчики и современная боевая техника позволили достичь успехов там, где "коалиция" (США и союзники) не смогли сделать ровным счётом ничего.

Наше оружие всегда ценилось в мире. Но сирийская кампания показала, что Россия, может быть, не является ведущей страной по части продаж оружия, но по части технологичности, по тактике применения отечественная военная техника, конечно, лучшая в мире. Мы смогли усилить себя и как страна с ядерной триадой, с наступательным и оборонительным оружием, и армия наша, конечно, стала другой. Появилась база для развития, новые технологии, новые схемы применения. Без практики отечественный ВПК, конечно, пользовался спросом, но настолько крупного роста без демонстрации в боевых условиях вряд ли получилось бы достичь Анатолий Никифоров Член экспертного совета Комитета по международным делам Совета Федерации

Эксперты в области безопасности отмечают, что фактически ключевые задачи по уничтожению террористов группировка ВКС и военные советники выполнили уже к 2017 году. Напомним, именно тогда впервые было заявлено о сокращении контингента в Сирии и выводе части военнослужащих к местам постоянной дислокации. Эпизодические вспышки террористической активности, по мнению экспертов, будут наблюдаться и дальше, поскольку в регионе помимо недобитых боевиков активно работают военные Турции и США. Их вмешательство в конфликт часто заставляет вносить коррективы в действия и планы, однако время реагирования на угрозы нападения со стороны ВКС России остаётся прежним — на вылет самолёту с красной звездой на фюзеляже по-прежнему требуется не более трёх минут.

Мирная жизнь в Сирии постепенно восстанавливается. Если судить по количеству машин в Дамаске и других крупных городах, бойкой торговле, таксистам, наперебой предлагающим доехать в любую точку города быстро и недорого, дела с восстановлением страны обстоят если не идеально, то значительно лучше, чем того можно было ожидать. Местные жители, которых удалось повстречать несколько лет назад, неоднократно отмечали, что, "пока не было русских, мы не знали, сумеем ли проснуться завтра".

В сентябре 2020 года на встрече с российской делегацией во главе с вице-премьером России Юрием Борисовым президент Сирии Башар Асад заявил, что Сирия благодарна России за помощь в восстановлении безопасности на её территории и преодолении экономических последствий войны.

От имени всех сирийцев я хочу поблагодарить руководство России и её народ за всё, что было сделано нашими российскими союзниками в политической, военной и экономической области Башар Асад Президент Сирии

Говоря о расходах на сирийскую операцию, стоит заметить, что, даже с учётом испытаний перспективных образцов боевой техники (например, крылатых ракет Х-101 и "Калибр"), присутствие российских военных на Ближнем Востоке не потребовало существенных финансовых расходов — даже массированные удары были вписаны в текущий бюджет Минобороны и не требовали дополнительных вливаний со стороны государства.