Краснодарский ад. Каннибал умер в тюрьме, но его дело живёт

Краснодарский краевой суд истребовал документы по делу супругов Бакшеевых, которых осудили за убийство и расчленение 32-летней девушки. Их адвокаты считают, что признания были выбиты под пытками, и даже называют имя настоящего убийцы, который до сих пор на свободе.

Начало

Фото © Mash

В гостевой комнате иркутского детского дома мужчина и женщина в напряжённом ожидании. Год 1985-й. Строительство БАМа завершено, и многие уезжают из Сибири. Вот и Владимир со Светланой решили перебраться на юг. Они давно расписаны, но детей нет. Напоследок супруги-строители решают усыновить ребёнка. Они уже оформили все документы и забирают мальчика, которому всего два с половиной года. Его зовут Дима. По закону им не положено знать, кто его родители, но нянечка нашептала, что мама и папа малыша — наркоманы, мол, хорошенько подумайте... Это не останавливает супругов Бакшеевых, и так начинается история человека, фамилия которого навсегда войдёт в криминальную историю России. Так начинается история "краснодарского каннибала" Дмитрия Бакшеева.

Перелом

Фото © OK/Наталья Шапоренко/Dmitrii Baksheev

Светлана и Владимир не сразу поняли, что у малыша есть проблемы в развитии, но стали делать всё, чтобы он не отставал и вырос нормальным человеком. У них получалось, хоть и было заметно, что Дима своеобразный. Мальчик часто замыкался в себе и раскрывался, только играя с собакой. Вскоре Светлане всё-таки удалось забеременеть — у Димы появилась сестрёнка. Он полюбил девочку и всегда защищал, если её кто-то обижал во дворе. Иногда, правда, его заступничество приходилось останавливать взрослым — Дима не мог остановиться, и его злость перерастала в агрессию. Мальчик рос, и плохая наследственность всё чаще и настойчивее проявляла себя. Дима стал плохо учиться в старших классах, а когда мама заболела раком и умерла, все его демоны стали вырываться наружу. Парень полностью замкнулся в себе, часто вёл себя неадекватно и во время учёбы в ПТУ угодил в тюрьму за кражу. Позже он окажется за решёткой ещё трижды, но главное его преступление прогремит на всю страну в 2017-м.

Половинка

Эта история не будет полной без второй половинки Дмитрия — Натальи. Он встретил её, когда ей было 37 лет. Ему тогда было 30. Она вцепилась в него мёртвой хваткой, хотя повод Дмитрий дал сам. На автобусной остановке к ней приставал её собутыльник, Дмитрий заступился. В тот момент Наталья поняла, что нашла себе нового мужа. Она уже несколько лет скиталась без работы, встречалась с маргиналами и почти никогда не бывала трезвой. Когда-то она работала медсестрой в лётном училище, но из-за проблем с алкоголем её уволили. Муж был военным и сразу принял решение, что их сына будет воспитывать бабушка. Он видел, что жена спивается, но сделать ничего не успел, умер. С того момента Наталья уже выкарабкаться своими силами не могла. Встречу с Дмитрием она восприняла как спасение. Но их переломанные судьбы не могли выправить друг друга.

Фото © OK/Наталья Шапоренко

Наталья всегда была яркой и вспыльчивой женщиной. Ей нужен был волевой и сильный мужчина рядом, который сумеет обуздать её буйный нрав. Дмитрий же не умел контролировать свои эмоции и, если заводился, действовал уже по законам психопатии. Злость перерастала в агрессию и находила выход в рукоприкладстве и других нездоровых проявлениях. Однажды он увидел сбитую на дороге собаку и на глазах у приятеля стал разделывать её ножом. Куски мяса он отнёс домой. И, судя по рассказам знакомых, делал подобное неоднократно — соседи по общежитию часто наталкивались на кровавые следы. У Бакшеевых не было постоянных друзей, они всё чаще устраивали загулы с местными маргиналами.

Наталье Вахрушевой на момент жуткой смерти было всего 32 года. Кадр из видео YouTube/СЕГОДНЯ

По версии следствия, одна из таких попоек закончилась трагедией. Дмитрий и Наталья встретили молодую 32-летнюю Елену Вахрушеву. Устроили пикник в лесопосадке недалеко от дома в Авиагородке. В какой-то момент Наталью перемкнуло — ей показалось, что девушка оказывает знаки внимания её мужу, и она стала действовать. Отозвала супруга в сторону и каким-то образом убедила его, что девушку нужно убить. По данным следствия, Дмитрий нанёс ей два удара ножом в сердце, которое, впрочем, так и не нашли. Дмитрий расчленил тело Вахрушевой и принёс её останки к себе в общежитие.

Людоедские фото

Кадр из видео YouTube/СЕГОДНЯ

На следующий день он должен был ехать на улицу Петра Метальникова, где занимался ремонтом квартиры по найму. Там он и сделал серию ужасающих селфи с человеческой кистью во рту и скальпом убитой девушки. Именно эти фото и стали поводом для задержания Бакшеева. Он потерял свой телефон, а рабочие, которые его нашли, увидели снимки и заявили в полицию. Вероятно, если бы фотографии не оказались в Сети, дело не стало бы таким резонансным. Сперва по городу пошёл слух, что арестован каннибал, убивший и съевший 30 человек, затем появилась информация о том, что его супруга работала поваром в лётном училище и подкладывала человеческое мясо в столовой, где питались курсанты. Затем шуточное фото с головой на блюде, сделанное на одном из корпоративов Натальи, и вовсе заставило многих думать, что Краснодар — родина одного из самых циничных и отмороженных каннибалов в криминальной истории России.

Как бы то ни было, пока следствию удалось доказать лишь один эпизод. В этот момент Наталья и Дмитрий находились в разных камерах. Судили их тоже по отдельности, так как у Дмитрия было выявлено психическое расстройство, туберкулёз и сахарный диабет. Состояние его было крайне тяжёлым, до суда ему была необходима медицинская помощь. Именно так появились слухи о том, что "краснодарский каннибал" оказался на свободе. Поводом для очередного мифа стала фотография, где Бакшеев сидит в пижаме на лавочке и курит. На самом деле фото было сделано в специальном психоневрологическом учреждении, где, кстати, его признали вменяемым. В итоге Дмитрий Бакшеев получил двенадцать с половиной лет колонии строгого режима и отправился по этапу. Наталья Бакшеева получила десять лет в колонии общего режима. В феврале этого года ей на зону пришла весть о том, что её муж умер. Дмитрию Бакшееву стало плохо, и 13 февраля он попал в реанимацию. Врачи ничего сделать не смогли. Причиной смерти стал сахарный диабет первого типа.

Дело

Фото © Instagram/pravo45