Краснодарский ад. Каннибал умер в тюрьме, но его дело живёт

Краснодарский краевой суд истребовал документы по делу супругов Бакшеевых, которых осудили за убийство и расчленение 32-летней девушки. Их адвокаты считают, что признания были выбиты под пытками, и даже называют имя настоящего убийцы, который до сих пор на свободе.
Начало
Фото © Mash
В гостевой комнате иркутского детского дома мужчина и женщина в напряжённом ожидании. Год 1985-й. Строительство БАМа завершено, и многие уезжают из Сибири. Вот и Владимир со Светланой решили перебраться на юг. Они давно расписаны, но детей нет. Напоследок супруги-строители решают усыновить ребёнка. Они уже оформили все документы и забирают мальчика, которому всего два с половиной года. Его зовут Дима. По закону им не положено знать, кто его родители, но нянечка нашептала, что мама и папа малыша — наркоманы, мол, хорошенько подумайте... Это не останавливает супругов Бакшеевых, и так начинается история человека, фамилия которого навсегда войдёт в криминальную историю России. Так начинается история "краснодарского каннибала" Дмитрия Бакшеева.
Перелом
Фото © OK/Наталья Шапоренко/Dmitrii Baksheev
Светлана и Владимир не сразу поняли, что у малыша есть проблемы в развитии, но стали делать всё, чтобы он не отставал и вырос нормальным человеком. У них получалось, хоть и было заметно, что Дима своеобразный. Мальчик часто замыкался в себе и раскрывался, только играя с собакой. Вскоре Светлане всё-таки удалось забеременеть — у Димы появилась сестрёнка. Он полюбил девочку и всегда защищал, если её кто-то обижал во дворе. Иногда, правда, его заступничество приходилось останавливать взрослым — Дима не мог остановиться, и его злость перерастала в агрессию. Мальчик рос, и плохая наследственность всё чаще и настойчивее проявляла себя. Дима стал плохо учиться в старших классах, а когда мама заболела раком и умерла, все его демоны стали вырываться наружу. Парень полностью замкнулся в себе, часто вёл себя неадекватно и во время учёбы в ПТУ угодил в тюрьму за кражу. Позже он окажется за решёткой ещё трижды, но главное его преступление прогремит на всю страну в 2017-м.
Половинка
Эта история не будет полной без второй половинки Дмитрия — Натальи. Он встретил её, когда ей было 37 лет. Ему тогда было 30. Она вцепилась в него мёртвой хваткой, хотя повод Дмитрий дал сам. На автобусной остановке к ней приставал её собутыльник, Дмитрий заступился. В тот момент Наталья поняла, что нашла себе нового мужа. Она уже несколько лет скиталась без работы, встречалась с маргиналами и почти никогда не бывала трезвой. Когда-то она работала медсестрой в лётном училище, но из-за проблем с алкоголем её уволили. Муж был военным и сразу принял решение, что их сына будет воспитывать бабушка. Он видел, что жена спивается, но сделать ничего не успел, умер. С того момента Наталья уже выкарабкаться своими силами не могла. Встречу с Дмитрием она восприняла как спасение. Но их переломанные судьбы не могли выправить друг друга.
Фото © OK/Наталья Шапоренко
Наталья всегда была яркой и вспыльчивой женщиной. Ей нужен был волевой и сильный мужчина рядом, который сумеет обуздать её буйный нрав. Дмитрий же не умел контролировать свои эмоции и, если заводился, действовал уже по законам психопатии. Злость перерастала в агрессию и находила выход в рукоприкладстве и других нездоровых проявлениях. Однажды он увидел сбитую на дороге собаку и на глазах у приятеля стал разделывать её ножом. Куски мяса он отнёс домой. И, судя по рассказам знакомых, делал подобное неоднократно — соседи по общежитию часто наталкивались на кровавые следы. У Бакшеевых не было постоянных друзей, они всё чаще устраивали загулы с местными маргиналами.
Наталье Вахрушевой на момент жуткой смерти было всего 32 года. Кадр из видео YouTube/СЕГОДНЯ
По версии следствия, одна из таких попоек закончилась трагедией. Дмитрий и Наталья встретили молодую 32-летнюю Елену Вахрушеву. Устроили пикник в лесопосадке недалеко от дома в Авиагородке. В какой-то момент Наталью перемкнуло — ей показалось, что девушка оказывает знаки внимания её мужу, и она стала действовать. Отозвала супруга в сторону и каким-то образом убедила его, что девушку нужно убить. По данным следствия, Дмитрий нанёс ей два удара ножом в сердце, которое, впрочем, так и не нашли. Дмитрий расчленил тело Вахрушевой и принёс её останки к себе в общежитие.
Людоедские фото
Кадр из видео YouTube/СЕГОДНЯ
На следующий день он должен был ехать на улицу Петра Метальникова, где занимался ремонтом квартиры по найму. Там он и сделал серию ужасающих селфи с человеческой кистью во рту и скальпом убитой девушки. Именно эти фото и стали поводом для задержания Бакшеева. Он потерял свой телефон, а рабочие, которые его нашли, увидели снимки и заявили в полицию. Вероятно, если бы фотографии не оказались в Сети, дело не стало бы таким резонансным. Сперва по городу пошёл слух, что арестован каннибал, убивший и съевший 30 человек, затем появилась информация о том, что его супруга работала поваром в лётном училище и подкладывала человеческое мясо в столовой, где питались курсанты. Затем шуточное фото с головой на блюде, сделанное на одном из корпоративов Натальи, и вовсе заставило многих думать, что Краснодар — родина одного из самых циничных и отмороженных каннибалов в криминальной истории России.
Фото © livekuban.ru
Как бы то ни было, пока следствию удалось доказать лишь один эпизод. В этот момент Наталья и Дмитрий находились в разных камерах. Судили их тоже по отдельности, так как у Дмитрия было выявлено психическое расстройство, туберкулёз и сахарный диабет. Состояние его было крайне тяжёлым, до суда ему была необходима медицинская помощь. Именно так появились слухи о том, что "краснодарский каннибал" оказался на свободе. Поводом для очередного мифа стала фотография, где Бакшеев сидит в пижаме на лавочке и курит. На самом деле фото было сделано в специальном психоневрологическом учреждении, где, кстати, его признали вменяемым. В итоге Дмитрий Бакшеев получил двенадцать с половиной лет колонии строгого режима и отправился по этапу. Наталья Бакшеева получила десять лет в колонии общего режима. В феврале этого года ей на зону пришла весть о том, что её муж умер. Дмитрию Бакшееву стало плохо, и 13 февраля он попал в реанимацию. Врачи ничего сделать не смогли. Причиной смерти стал сахарный диабет первого типа.
Дело
Фото © Instagram/pravo45
Адвокаты Бакшеевых потребовали возбудить уголовное дело — обстоятельства его смерти кажутся им сомнительными. По мнению защитников, Бакшееву специально не предоставляли инсулин, который он должен был колоть себе трижды в день. Впрочем, кому это могло понадобиться и зачем — непонятно. Следствие отказало в возбуждении дела, не найдя в смерти Бакшеева следов криминала. Тем не менее в июне Следственный отдел по Октябрьскому району Ростова-на-Дону СУ СКР по Ростовской области принял решение провести ещё одну проверку по результатам экспертизы трупа. СК должен выяснить, правильно ли бы оказана Бакшееву медицинская помощь. То есть дело "краснодарского каннибала" нельзя считать завершённым. По мнению адвокатов, в нём слишком много нестыковок. Защитники обратились в правоохранительные органы с заявлением, в котором называют имя предполагаемого убийцы Вахрушевой. По их мнению, это мог быть её сожитель: якобы после признания Бакшеева следствие не проверило детализацию звонков этого человека. При этом они признают, что Дмитрий Бакшеев был больным человеком, который фотографировался с частями тел убитой.
Комментариев: 0