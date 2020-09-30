Турция свозит в Карабах наёмников. Среди них могут быть боевики, уничтожившие христианский монастырь в Алеппо

Участники карабахского конфликта начали обвинять друг друга в привлечении зарубежных наёмников с начала боевых действий. Спустя неделю об этом уже открыто стали писать многие западные и ближневосточные СМИ. Заявление сделали сегодня и в российском МИД, рассказав о том, что осведомлены о переброске боевиков из Сирии и Ливии.

И, судя по заголовкам арабских и европейских изданий, уже не секрет, какие силы будут привлечены на новую войну. В случае Еревана оказать помощь братьям по крови готова многочисленная армянская диаспора, традиционно проживающая в странах Ближнего Востока, в том числе и отправить воевать добровольцев. Ну а главным координатором новых сил для Азербайджана становится Турция, пишут западные СМИ.

Несколько часов назад Британская национальная телерадиовещательная организация Би-би-си опубликовала материал о жителе Северной Сирии, которого обманом вывезли из страны, пообещав работу по охране объекта за 2000 долларов в месяц в Турции. Текст собран из коротких сообщений, которые сириец, попросивший не называть своего имени, тайком отправил журналисту. Сейчас он в составе военных подразделений находится в резиденции недалеко от линии огня на границе между Арменией и Азербайджаном. Он не знает, увидит ли свою семью живым. Вокруг постоянно гибнут земляки. Он сам чудом уцелел, когда их после аэропорта доставили к бронетранспортёрам, раздали автоматы Калашникова и отправили воевать. Выходцы из Северной Сирии, которые хотели заработать денег, охраняя объекты в Турции, оказались перед выбором — воевать или попасть в тюрьму. Теперь в случае отказа от боевых действий им грозит внушительный срок. Другого выхода, как пишет обманутый сириец, теперь у них нет.

Напомню, президент Промышленной палаты Алеппо Фарес Шехаби также писал в своём твиттере, что в ходе вербовки турецкие спецслужбы предлагают боевикам по 2000 долларов в месяц за службу в зоне конфликта. Он заявил, что ранее Анкара уже задействовала наёмников в Ливии, сформировав из числа сирийских боевиков, ранее воевавших на территории сирийских Алеппо и Идлиба, отряд численностью 1000 человек.

Вероятно, подобный набор идёт очень активно и пользуется спросом, потому что The Guardian со ссылкой на свои источники сообщает о фирме, связанной с Анкарой, которая вербует в сирийском Идлибе боевиков для отправки в Карабах, но уже за 1000 долларов в месяц. При этом срок контракта варьируется от трёх до шести месяцев.

Российский телеграм-канал WarGonzo называет, кого именно Турция направила в Карабах. Речь идёт о боевиках так называемой дивизии "Султан Мурад", которая де-факто является незаконным вооружённым формированием с ярко выраженной протурецкой ориентацией. Известно, что группировка воюет как против курдов на северо-востоке Сирии, так и против официального Дамаска. Преимущественно "дивизия" состоит из сирийских туркоманов, этнически весьма близких к туркам и азербайджанцам.

А впервые СМИ сообщили о движении "Султан Мурад" ещё в октябре 2013 года, когда боевики этой группировки почти сровняли с землёй христианский монастырь в Алеппо. Позднее их не раз обвиняли в убийстве мирных жителей и других военных преступлениях, включая мародёрство и пытки.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) также информировал о вербовке турецким правительством боевиков в Сирии. По данным организации, 24 сентября Турция направила в Азербайджан из района Африн на северо-западе Алеппо более 300 бойцов группировок "Султан Мурад" и "Аль-Амшат". Более подробно об этом пишут журналисты The Daily Beast, объясняя, кто возглавил два отряда из 500 наёмников, прибывших в Сумгайыт. Согласно их расследованию, это полевой командир протурецкой дивизии "Хамза"Сейф Балуд. Он известен своим крайне сомнительным прошлым. Будучи по этническому происхождению туркоманом, он не смог с началом войны в Сирии достичь успеха среди арабских экстремистов, что побудило его на время примкнуть к ИГИЛ*. В июле 2013 года Балуда заметили на одном из пропагандистских роликов одноимённой группировки, где он бравировал на фоне пленных курдов из Отрядов народной самообороны. Так или иначе, даже если сообщения о наёмниках окажутся ложными, то открытая поддержка Азербайджана со стороны Турции в данном конфликте останется фактом.

Опираясь, на данные СМИ и российского ведомства, мы видим, что Анкара поставила на карту, создавая второй по напряжённости очаг после Сирии в Закавказье. Дальнейшая эскалация насилия в Нагорном Карабахе грозит крайне серьёзными последствиями всему региону и его соседям.