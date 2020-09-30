Понять и простить? Почему либералы оправдывают педофила Дмитриева

Ещё один ребёнок принесён в жертву революции. Я говорю, конечно, о деле "историка" (кавычки ставлю сознательно) Юрия Дмитриева. Глава карельского "Мемориала" Юрий Дмитриев, обличитель сталинизма, осуждён на 13 лет за насильственные действия сексуального характера в отношении приёмной дочери.

В Интернет были слиты фотографии из дела — ребёнок в однозначных позах с раздвинутыми ногами. К делу приобщено более 150 снимков. Ста пятидесяти! На протяжении минимум двух лет Дмитриев фотографировал приёмную дочь во всевозможных позах без одежды.

А вот слова жертвы, это выдержка из её показаний: "Я приходила к нему в кабинет, садилась на колени, и он руку пихал в трусы. Трогал половые органы. Было неприятно, но не больно".

Либеральные борцы хором взвыли: слишком суровый приговор. Разумеется, люди с хорошими лицами уверены: преследование Дмитриева — происки кровавого Кремля. А уголовное дело сфабриковано.

Я читала посты и интервью экспертов, выступавших от имени защиты, и глаза мои становились всё круглее. Вот, например, Ирина Левонтина, блестящий филолог, лингвист. Она изучила часы видеосъёмки, где девочка даёт показания.

— Вот, например, вполне приличные люди мне пишут: "Фу, педофилов не люблю, как вы можете защищать педофила? Не верю в его невиновность". А я вот всё время думаю: почему эти люди так уверены, что с ними подобного не случится? Почему они считают, что это случается с какими-то другими людьми, которые, наверное, что-то там напортачили. А с ними — никогда. А я же, просматривая многие часы видеозаписей допросов девочки, пришла в такое грустное состояние, потому что мне стало очевидно, как легко можно создать подобное дело из ничего.

Из ничего, понимаете? Буквально с каждым может случиться: сотни снимков обнажённого ребёнка в развратных позах, подумаешь.

В данный момент наблюдаю ещё более изумительную картину. На странице известной благотворительницы Нюты Федермессер дамы и господа, перебивая друг друга, доказывают, что фото обнажённых гениталий детей — совершенно нормальное явление. Да и сама Нюта не постеснялась и одарила мир подобными фотографиями на своей странице. Смотреть на это решительно невозможно нормальному человеку.

Я вспоминаю разные истории. Дело 57-й школы, где эти же оппозиционно настроенные граждане защищали учителя, у которого были, цитирую, "романы с ученицами". Так и писали. Не взрослый человек развращал школьниц, а романы!

Вспоминаю, как они же защищали "художника" Павленского — даже после публикации видео, где тот избивает людей. Правда, французское правосудие оказалось не столь благосклонно к творцу после художественного поджога дверей парижского банка — тот таки угодил за решётку.

Но что в целом хочу сказать? Я всё понимаю про священную войну с режимом, про борьбу за всё хорошее против всего плохого. Можно бить, поджигать, насиловать. При этом если ты за Путина — то ты негодяй и преступник. А если против — то у тебя перформанс, романы с ученицами и просто фото гениталий. Подумаешь.

Всякое я видала за годы. Но оправдание сексуального насилия над ребёнком? В прямом эфире? Когда взрослые люди смотрят на откровенно порнографические снимки и защищают преступника? Такого даже я не ожидала.

Маленькая девочка с искалеченной психикой, которая годами терпела откровенные издевательства и прямо об этом говорит — тьфу и ничто для российской либеральной интеллигенции. Такой, как, например, Ирина Левонтина — блестящий филолог, я без иронии пишу это (что совершенно не гарантирует, к сожалению, наличия базовых гуманистических ценностей и элементарной порядочности).

— Знаю я наших умных и талантливых критиков. Одиннадцать месяцев в году занимаются проблемами чередования согласных у Рабиндраната Тагора. Потом им дают на рецензию современного автора. Да ещё и не вполне официального. И тогда наши критики закатывают рукава. Мобилизуют весь свой талант, весь ум, всю объективность. Всю свою неудовлетворённую требовательность. И с этой вершины голодными ястребами кидаются на добычу, — писал Сергей Довлатов.

Даже вообразить не могу, что бы сказал и какие выражения выбрал бы Довлатов, чтобы описать ситуацию нынешнюю. Он просто не дожил до момента, когда умные и талантливые критики переместились со своими выступлениями в суды и соцсети.