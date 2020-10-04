Совсем не "левые" люди. ДНК левшей и правшей: найди 41 отличие

Лайф расспросил генетиков о том, как наследственность влияет на то, какой рукой удобнее писать.

Фильм "Огни рампы" 1952 года. Премия "Оскар" за лучший, как теперь говорят, саундтрек. Автор музыки — сам Чарли Чаплин. Он был композитором. И да, это он играет на скрипке. Вы обратили внимание, что инструмент у него на правом плече, а смычок в левой руке? Струны пришлось переставлять — тогда не было специальных скрипок для левшей. Играть великий комик научился сам, когда был подростком. А вот писать правой рукой ему приходилось исключительно под давлением общества. Это был результат насильственного переучивания.

Гении — по-прежнему тайна мироздания. Но почему всё-таки столько великих людей — левши? Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Александр Македонский, Юлий Цезарь, Наполеон, Альберт Эйнштейн, Никола Тесла…

В эволюции принято использовать то, что полезно для развития вида, и отметать то, что вредно. Какое-то эволюционное преимущество должно быть у левшей, иначе они бы просто исчезли Евгений Лильин Генетик, заслуженный врач РФ, член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук

По недавним исследованиям, определяющие леворукость гены влияют на развитие мозга. Вероятно, варианты этих генов более благоприятно сказываются на умственном развитии Илья Захаров-Гезехус Генетик, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН

Тогда почему же большинство людей — правши? Не исключено, что всё дело в распределении функций между двумя полушариями мозга. Профессор Захаров-Гезехус полагает, что в процессе эволюции человека ему больше пригождалось всё-таки левое полушарие. Как известно, команды правой стороне нашего тела даёт левая половина мозга. И наоборот. Вот правая рука и стала у большинства людей ведущей.

Возможно, что это связано с развитием и употреблением речи у человека, за которую отвечает левое полушарие Илья Захаров-Гезехус Генетик, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН

Насчёт феномена леворукости (и, соответственно, правополушарности) у науки за последние годы накопилось довольно много соображений. Во-первых, есть версия, что на это влияет высокий уровень мужского гормона тестостерона. Это, кстати, легко объясняет тот факт, что среди левшей больше мужчин. По теории американского невролога Нормана Гешвинда, тестостерон по-разному влияет на развитие двух полушарий мозга эмбриона в материнской утробе, а именно замедляет развитие левого полушария. Как следствие, по Гешвинду, правое полушарие развивается лучше и принимает на себя руководящую роль. В пользу этой гипотезы есть и ещё один аргумент: у левшей, по статистике, чаще бывает ослабленный иммунитет, а мужской гормон как раз его и ослабляет.

Есть и другие предположения. Например, что левшой ребёнок может стать, если в раннем детстве или, опять же, ещё в утробе получил травму левого полушария. Или плод страдал от нехватки кислорода — гипоксии, потому что левая часть мозга к этому несколько более чувствительна.

Но самые интересные открытия на эту тему начались чуть более десяти лет назад. В 2007 году исследователи из Оксфордского университета опубликовали результаты исследования обнаруженного ими гена LRRTM1. Сокращение расшифровывается как трансмембранный нейрональный белок с высоким содержанием лейцина. Лейцин — это одна из аминокислот, которую считают очень полезной, особенно для спортсменов. Так вот, по данным нейробиологов, у будущих левшей этот белок активно работает и влияет на развитие мозга так, что правое полушарие, опять же, оказывается ведущим.

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Правда, есть одна не очень хорошая новость: учёные пришли к выводу, что у этого гена есть побочный эффект — он повышает риск развития шизофрении. Впрочем, учёные поспешили успокоить: в большинстве случаев у левшей этой болезни не возникает, к тому же есть и куда более серьёзные факторы, которые могут привести к нарушениям психики у людей. Притом вне зависимости от того, какой рукой они пишут и как держат гитару.

В 2019 году в том же Оксфорде сравнили ДНК без малого 400 тысяч человек. Из них примерно десятая часть были левшами. Собственно, примерно так дело обстоит в мировом масштабе: левая рука — главная для 10% жителей Земли. В итоге учёные обнаружили сразу четыре места — локуса — в молекуле ДНК, которые заметно отличаются у левшей и правшей. Это окончательно убедило их в том, что на лево- и праворукость влияет генетическая предрасположенность.

А теперь австралийские исследователи насчитали 41 ген, который уникален для левшей. Точнее, 41 регион ДНК, где всё выглядит не так, как у праворуких. Это показало сопоставление геномов 1 766 000 людей. Как пояснили учёные, в этих регионах есть белки, которые влияют на процесс миграции клеток мозга во время его формирования в зародыше.

Будем надеяться, что это не фейк, не трёп и не пиар для иностранных специалистов. Если действительно эти факты установлены — это значит, что мы приблизились к разгадке тайны, которая связана с какими-то эволюционными преимуществами левшей Евгений Лильин Генетик, заслуженный врач РФ, член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук

Нейробиологи заметили ещё две интересные детали. Первая — речь идёт абсолютно не о тех генах, которые определяют, с какой стороны у нас должно быть сердце и прочие органы. То есть это совершенно разные вещи. И вторая — гены левшей и гены амбидекстров (людей, свободно владеющих обеими руками) практически не совпадают. То есть способность легко писать любой рукой — на самом деле ещё более хитрое явление.

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Надо сказать, исследователи снова вынуждены констатировать, что эти "гены левшей" одновременно как-то связаны с психическими отклонениями — в Университете Квинсленда назвали шизофрению и биполярное расстройство. Однако генетик Евгений Лильин в это не верит — он заявил, что это "чушь и ерунда".

Его коллега Илья Захаров-Гезехус, в свою очередь, не исключает, что связь генов леворукости с душевными болезнями действительно может существовать, но речь не о самих этих генах, а об их мутациях.

Гены могут быть те же самые, но в разных вариантах. Каждый ген бывает в разных вариантах. Некоторые варианты какого-то гена дают один эффект, другие варианты — другой. То есть эти гены могут проявляться другим образом. Но эти проявления в психических отклонениях непосредственно с праворукостью или леворукостью не связаны Илья Захаров-Гезехус Генетик, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН