Индексация зарплат, техосмотр, субсидии на ЖКХ. Как изменится жизнь россиян с 1 октября

Пандемия, сразившая мир в этом году, внесла множество неожиданных изменений во все сферы жизни. Лайф выяснил, какие изменения ждут россиян с 1 октября 2020 года.

Окончание действия "коронавирусных" льгот

С 1 октября заканчивается действие многих антикризисных мер, которые были введены властями в самом начале пандемии. Большинство этих мер действовали полгода и применялись автоматически.

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Пособия по безработице. Их могли получать индивидуальные предприниматели, которые потеряли свой бизнес. В течение трёх месяцев им полагалось 12 130 рублей компенсации. Ещё одной льготной категорией были безработные россияне, у которых после 1 марта истёк срок действия пособий. Из-за пандемии срок действия выплат также был продлён ещё на три месяца. С 1 октября эти меры заканчивают своё действие.

Возврат диагностических карт

С 1 октября в мир автолюбителей возвращаются диагностические карты. Они вновь будут обязательными для оформления полисов ОСАГО. На время карантина их получение для оформления страховки было временно отменено. Теперь при покупке нового полиса этот документ снова придётся предъявлять. К тому же автолюбители, купившие полисы во время пандемии коронавируса без предъявления диагностической карты, должны будут подать её в страховую до конца месяца. Если этого не сделать, в случае совершения ДТП страховщики могут потребовать возместить деньги, выплаченные по страховке за причинённый ущерб.

Субсидии на ЖКХ и выплаты на детей

Добавится головной боли и у тех, кто получал субсидии на ЖКХ. С 1 апреля действие этой льготы автоматически продлили на полгода. Однако с 1 октября в действие вступает Постановление Правительства РФ от 22.04.2020 № 565. Согласно документу, для продления срока действия субсидии на полгода вновь придётся собирать необходимые документы и подавать заявление в социальные службы.

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Обращаться в соцслужбы с заявлением на получение выплат придётся и молодым родителям. Пособия на первого или второго ребёнка со 2 октября не будут начисляться автоматически, как это было в минувшие полгода. Как говорится в Федеральном законе от 1 апреля 2020 г. N 104-ФЗ "Об особенностях исчисления пособий по временной нетрудоспособности и осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребёнка", за детей до трёх лет можно будет получать пять тысяч рублей, и десять тысяч — за детей до 16 лет.

Конец кредитных каникул для бизнеса

Одной из антикризисных мер было введение специальных кредитов для бизнеса. Согласно Постановлению Правительства РФ от 02.04.2020 № 422, их должны были выдавать под 0% юрлицам и ИП для выплат зарплат сотрудникам. Постановление, как и другие антикризисные меры, было введено на полгода. Соответственно, с 1 октября воспользоваться льготной ставкой уже не получится.

Аренда помещений

С 1 октября заканчивается срок действия норм Федерального закона от 1 апреля 2020 г. № 98-ФЗ, касавшихся аренды коммерческих помещений. Они позволяли малому бизнесу прервать договор аренды, не платить убытки от упущенной выгоды, получить отсрочку на погашение арендной платы или уменьшить размер выплат "в связи с невозможностью использования имущества".

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Получивший отсрочку на аренду бизнес должен возместить задолженность до конца 2022 года. При этом обязательные ежемесячные выплаты необходимо начать производить уже с 1 января 2021 года. Они не должны превышать половины ежемесячной стоимости аренды помещений.

3% для бюджетников

3% — именно на столько в этом году будут проиндексированы зарплаты работников бюджетных организаций. Согласно двум распоряжениям Правительства РФ — № 2250-р от 04.09.2020 и № 939 от 27 июня 2020 г., — в 1,03 раза вырастет оплата труда "работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений, работников федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба". 3% будут положены сотрудникам МВД, МЧС, ФСБ, СВР, ФСО, Росгвардии, СК и Генпрокуратуры, а также дипломатам. Последним зарплата повышена на те же 3% Указом Президента Российской Федерации от 13.07.2020 № 455.

Налоговая переплата сгодится на всё

Распорядиться переплатой налога россияне теперь смогут так, как им заблагорассудится. ФНС наконец-то сняла ограничение на статьи взаимозачётов налоговых переплат. Если раньше переплату по налогу на имущество можно было использовать только в счёт такого же налога, то теперь им можно будет погасить любой налог. Причём излишек средств по федеральным налогам можно будет использовать для погашения даже региональных или местных налогов. Если же все налоги уплачены в срок, переплату можно будет вернуть.

Лимит страхования вкладов

До десяти миллионов рублей возрастёт лимит страхования вкладов в банках. Столь высокие гарантии введены изменениями в закон "О страховании вкладов", которые вступают в силу с 1 октября. Однако под действие новых правил попадут не все вклады граждан. К счетам эскроу, которые использовались для обеспечения сделок с недвижимостью, теперь добавятся деньги от продажи квартиры, садового дома или земельного участка, а также средства, полученные в наследство, страховые и социальные выплаты, пособия, компенсации, средства, перечисленные по решению суда, или гранты в форме субсидий. При этом повышенный лимит будет действовать лишь в течение трёх месяцев после поступления средств на счёт.

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Помимо того, будут застрахованы и вклады садоводческих и огороднических товариществ, ТСЖ, религиозных и благотворительных организаций, гаражных или жилищных кооперативов. Страховую защиту получат и счета организаций, включённых в реестр исполнителей общественно полезных услуг. Правда, лимит этих счетов будет таким же, как и у физлиц, — 1,4 млн рублей.

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