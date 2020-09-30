Представлены два первых смартфона с Android 11 из коробки и телевизор с новой операционной системой

Google представила два смартфона Pixel, умную колонку и программное обеспечение для телевизоров с Android TV на ежегодной осенней презентации. Pixel — первые смартфоны, получившие Android 11 из коробки.

Pixel 5

Это флагманская модель компании. Впрочем, относительно рынка это скорее полуфлагман. Он получил нетоповый чип и низкую цену.

Процессор Snapdragon 765G

Память 8+128 Гб

Аккумулятор 4000 мАч

Быстрая зарядка 18 Вт, беспроводная зарядка

Экран OLED, 6 дюймов, Full HD+, 90 Гц, Gorilla Glass 6.

Основная камера 12,2+16 Мп

IP68

NFC

Цена: $700

Pixel 4a

Это модель среднего класса. В России такие продаются за 35–45 тысяч рублей.

Экран OLED, 6,2 дюйма, Full HD+, Gorilla Glass 3

Процессор Snapdragon 765G

Память 6+128 Гб

Аккумулятор 3800 мА·ч

Быстрая зарядка

Основная камера 12,2+16 Мп

NFC

Разъём для наушников 3,5-мм

Цена $500

Умная колонка Nest Audio

Фото © Twitter / Android Authority

Это новая линейка колонок, сменившая Google Home. Она отличается более насыщенными басами и дизайном. Корпус аксессуара выполнен из ткани, под которую спрятаны четыре светодиода, они включаются при взаимодействии с динамиком. Сам корпус на 70% состоит из переработанного пластика. Nest Audio будет доступна в пяти цветах.

Новый динамик оказался на 75% громче, чем у Google Home, и обеспечивает на 50% более густые низкие частоты. Поддерживается голосовой помощник Google Assistant. Новая колонка от Google стоит $99.

Программное обеспечение для телевизоров Google TV

Фото © Twitter / Android Authority

Google переработала интерфейс ОС для телевизоров, новая операционная система получила название Google TV, она пришла на смену Android TV. На домашней странице отображаются рекомендации сразу из нескольких потоковых каналов вроде Netflix, HBO Max, Hulu и других.

Также в операционной системе упрощена навигация. Особенно много внимания разработчики уделили разделам, чтобы поиск контента был интуитивно прост. Кроме того, Google TV использует новые поисковые алгоритмы, добавленные, чтобы помочь системе лучше понять предпочтения пользователя. Также платформа Google TV будет доступна в качестве приложения для Android-устройств.

Медиаприставка Chromecast

Фото © Twitter / Android Authority

Самая доступная новинка презентации — это медиаприставка Chromecast с Google TV. Стоит она всего $50.