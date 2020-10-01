Знаменитый хирург хранил дома тысячи человеческих костей, которые он удалял во время операций

Полиция Великобритании начала расследование по делу хирурга Дерека Макминна. В его особняке в Вустершире и бирмингемском офисе хранится порядка пяти тысяч костей, которые он удалил во время операций по протезированию тазобедренных суставов. Свою коллекцию он собирает с начала 1990-х годов без разрешения "владельцев" костей.
Фото © Twitter / StevePugMag
По информации издания The Independent, коллеги Макминна в бирмингемской больнице знали о его коллекции. Некоторые из них даже помогали организовывать хранение костей, помещая их в сосуды со специальным раствором. После этого банки забирали ассистенты хирурга.
Согласно источнику, руководство медучреждения узнало о хобби врача в 2019 году. Он рассказал, что хранит образцы для того, чтобы изучать их на пенсии, "поддерживая ум в тонусе".
Фото © Twitter / haber3com
Тогда история так и не вышла за пределы больницы. Руководство предпочло "замять" дело, ведь, как выразился один из её сотрудников, Макмиллан — "гусь, несущий золотые яйца, и приносит огромный доход".
На этот раз хирургу вряд ли удастся выйти сухим из воды. Его обвиняют в нарушении британского закона о человеческих тканях, так как у него не было официальной лицензии на хранение органов тела.
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