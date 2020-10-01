Знаменитый хирург хранил дома тысячи человеческих костей, которые он удалял во время операций

Полиция Великобритании начала расследование по делу хирурга Дерека Макминна. В его особняке в Вустершире и бирмингемском офисе хранится порядка пяти тысяч костей, которые он удалил во время операций по протезированию тазобедренных суставов. Свою коллекцию он собирает с начала 1990-х годов без разрешения "владельцев" костей.

По информации издания The Independent, коллеги Макминна в бирмингемской больнице знали о его коллекции. Некоторые из них даже помогали организовывать хранение костей, помещая их в сосуды со специальным раствором. После этого банки забирали ассистенты хирурга.

Согласно источнику, руководство медучреждения узнало о хобби врача в 2019 году. Он рассказал, что хранит образцы для того, чтобы изучать их на пенсии, "поддерживая ум в тонусе".