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Популярные модель и певец потеряли ребёнка, выложив душераздирающие фото из больничной палаты

Недавно звезда отмечала, что уже на "полпути" к рождению сына.

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Фото © Instagram / chrissyteigen

Популярная американская модель и ведущая Крисси Тайген и её муж певец Джон Ледженд в августе сообщили подписчикам радостную новость: пара ожидает пополнения. Однако теперь 34-летняя Крисси рассказала в "Инстаграме" о большом несчастье, которое случилось в их семье: супруги потеряли ребёнка. К посту горюющая мама прикрепила чёрно-белые фотографии из больничной палаты, на одной из которых, плача, держит на руках погибшего малыша.

Фото © Instagram / chrissyteigen

Фото © Instagram / chrissyteigen

Несколько недель назад Крисси попала в больницу с сильным кровотечением. Модель рассказала, что после была вынуждена соблюдать постельный режим. В воскресенье её снова госпитализировали с той же проблемой. И на этот раз, несмотря на переливание крови, малыша спасти не удалось.

Фото © Instagram / chrissyteigen

Фото © Instagram / chrissyteigen

Мы потрясены той глубокой болью, о которой знали только понаслышке, которую никогда раньше не испытывали. Мы не смогли остановить кровотечение, несмотря на бесконечные переливания. <...> Мы никогда не придумывали, как назвать наших детей, до того, как они родятся. Но почему-то стали называть эту крошку в моём животе Джеком. Для нас он навсегда останется Джеком. Джек так старался стать частью нашей маленькой семьи, и он будет ею всегда. Мне так жаль, что в первые мгновения своей жизни ты столкнулся с таким количеством осложнений, что мы не смогли дать тебе дом, в котором ты нуждался, чтобы выжить. Мы всегда будем любить тебя

Крисси Тайген

Фото © Instagram / chrissyteigen

Фото © Instagram / chrissyteigen

Крисси Тайген и Джон Ледженд поженились в 2013 году, прожив вместе шесть лет. Супруги воспитывают двоих детей: четырёхлетнюю дочку и двухлетнего сына, пишет Mirror.

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