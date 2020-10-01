Популярные модель и певец потеряли ребёнка, выложив душераздирающие фото из больничной палаты

Мы потрясены той глубокой болью, о которой знали только понаслышке, которую никогда раньше не испытывали. Мы не смогли остановить кровотечение, несмотря на бесконечные переливания. <...> Мы никогда не придумывали, как назвать наших детей, до того, как они родятся. Но почему-то стали называть эту крошку в моём животе Джеком. Для нас он навсегда останется Джеком. Джек так старался стать частью нашей маленькой семьи, и он будет ею всегда. Мне так жаль, что в первые мгновения своей жизни ты столкнулся с таким количеством осложнений, что мы не смогли дать тебе дом, в котором ты нуждался, чтобы выжить. Мы всегда будем любить тебя

Крисси Тайген