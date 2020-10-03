Подборка фильмов о конфликте в Нагорном Карабахе

2020 год. В который раз неумолимо разгорается военный конфликт в Нагорном Карабахе. Это самая долго незаживающая рана на территории бывшего СССР. И пока весь мир следит за развитием сегодняшних жестоких событий и вспоминает исторические причины этой давней межнациональной вражды, я хотел бы обратить ваше внимание на кинофильмы, снятые двумя противоборствующими сторонами, чтобы при помощи искусства понять взгляды и настроение людей, находящихся по обе стороны этой войны.

Как нам не дано выбора, так и творческой личности не позволено отворачиваться от какого бы то ни было существования — даже таких страшных явлений, как война, где человек убивает другого человека, зачастую руководствуясь только, на первый взгляд, "светлыми и глубокими идеями".

Предлагаю вашему вниманию несколько фильмов, которые наиболее интересно, на мой взгляд, освещают проблематику межэтнического военного конфликта в Нагорном Карабахе.

Первым делом начну с картины с самым точным драматургическим образом этой темы. "Сары Гялин" (или "Невеста в жёлтом") — художественный фильм-притча, снятый в 1998 году азербайджанским режиссёром Явером Рзаевым. Интересный и, как мне кажется, важный факт, что никто до сих пор точно не может сказать, какой из этих двух народов является автором этой старой народной песни "Сары Гялин" (азербайджанская) или "Сари ахчик" (армянская), которую поют и любят как азербайджанцы, так и армяне. Именно эта мелодия, которая так долго соединяет два народа, превращается в фильме в песню о смерти и безысходности, в финале картины её поют вместе бывшие "заклятые враги". По одной из версий, "Сары Гялин" переводится с азербайджанского и означает "невесту в жёлтом", которую видят перед смертью. В фильме — это невеста смерти, символизирующая и жизнь, и смерть в одном лице.

Кадр из фильма "Если все" / Kinopoisk

"Если все" — армянский художественный фильм 2012 года, снятый режиссёром Наталией Беляускене. Участник и лауреат различных международных кинофестивалей. Изначально планировалось, что картина будет называться "Если все армяне подпрыгнут", но название урезали до "Если все". По сюжету дочь русского солдата, погибшего на Карабахской войне, приехала из Саратова к его товарищу. Она рассказывает ему о своём намерении посадить дерево на могиле отца и узнаёт, что могила находится на подконтрольной Азербайджану стороне. Здесь "дерево" — общечеловеческий, витальный символ примирения, надежды на будущее и жизни в целом, который соединяет несоединимое.

Кадр из видео YouTube / Samvel Martirosyan

"Всё к лучшему" — выразительный короткометражный фильм азербайджанского режиссёра Вагифа Мустафаева, снятый в 1997 году с интересной формулой сюжета и нужной драматургией. Действия ленты происходят в годы армяно-азербайджанского конфликта (1988–1994). Из-за неясного адреса две семьи получают уведомление о найденном теле их родного, которое находится в цинковом гробу. Однако, после того как гроб открыли для опознания погибшего солдата, выясняется, что он не азербайджанец, а армянин, живший в Баку. Такое необычное драматическое хитросплетение заставляет задуматься о человеческой жизни и взаимосвязи воюющих людей.

Кадр из видео YouTube / ქართული ფილმები

"Прогулка в Карабах" — художественный фильм, снятый грузинским режиссёром Леваном Тутберидзе в 2005 году, повествует о гражданской войне в Грузии и вооружённом конфликте в Нагорном Карабахе. Кинокартина плотно погружает зрителя в атмосферу событий, происходивших в этих странах в 90-х годах. После распада Советского Союза на Кавказе начинаются гражданская и этническая войны, превратившие некогда процветающую землю в одну большую пылающую зону межнационального конфликта. Немаловажный факт: чтобы избежать конфликта между азербайджанскими и армянскими актёрами, съёмки велись отдельно от каждой из групп.