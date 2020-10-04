Google TV в вашем телевизоре будет советовать вам, что посмотреть

Популярная операционная система для Smart TV вот-вот обновится, у неё появятся новые интерфейс и алгоритмы подбора персонализированного контента. Телевизоры, работающие на Android TV, получат обновление, дизайн операционной системы поменяется. Лайф разбирался, как развивается Smart TV и как его изменит Google.

Зачем Google обновила операционную систему для телевизоров?

Точные поиск и система рекомендаций — это то, к чему стремится индустрия технологий. Без них пользователям будет трудно выбирать контент, а создателям — продвигать. Лучше всего проблему отражают стриминговые сервисы.

— Ежедневно в Интернет загружается 30 000 песен. Человек не в силах прослушать все, — говорит Хейзел Сэвидж, сооснователь стартапа Musiio, разрабатывающего искусственный интеллект для умного подбора музыки. Аналогичная проблема с кино. Человек самостоятельно не изучит весь поток, задача поиска и рекомендательных систем — подобрать наиболее подходящее.

Самый популярный стриминговый сервис в мире — Spotify, его фишка — плей-листы с наиболее точными рекомендациями из всех. Конкуренты предлагают другие возможности: YouTube Music — интеграцию с библиотекой видео и моментальный подбор клипов к песням, Deezer — воспроизведение музыки в качестве Hi-Res Audio специально для дорогой акустики, Apple Music — наиболее удобную интеграцию в экосистему Apple. Тем не менее людям важнее точный подбор композиций.

То же самое — и с онлайн-кинотеатрами. Пока проблем не возникает: кино привлекает больше внимания, чем музыка, и оно более узнаваемо. Только эта проблема в любом случае ждёт людей и онлайн-кинотеатры в ближайшем будущем, поэтому думать о ней стоит уже сейчас.

Что произошло и какие телевизоры изменились?

30 сентября 2020 года Google провела презентацию новых устройств и программного обеспечения и показала новую оболочку для телевизоров Google TV. Её фишка — новые алгоритмы подбора контента и удобный, интуитивно понятный интерфейс.

Программное обеспечение создано для телевизоров с операционной системой Android TV. Она занимает 10% рынка, а самые популярные бренды устройств, работающих на ней, — Sony, Phillips и Xiaomi. Эти телевизоры получат обновление, и интерфейс их Smart TV изменится. Апдейт придёт в 2021 году. Список устройств, которым он станет доступен, пока не известен.

При этом Google TV — это не замена Android TV, а дополнение. Операционной системой телевизоров останется Android TV, а Google TV — это оболочка. Это как у смартфонов Xiaomi: операционная система — Android, а оболочка — MIUI, благодаря ей внешний вид интерфейса меняется. Доказательство — параметры нового медиаплеера Chromecast with Google TV. В названии указан новый интерфейс, при этом в списке технических характеристик заявлена операционная система Android TV.

Чем Google TV лучше Android TV?

По словам Google, с новой оболочкой процесс нахождения контента упростится из-за переосмысления разделов по жанрам и алгоритмов поиска. Кроме того, алгоритмы точнее определят предпочтения пользователя.

— Мы изучили, какими способами люди открывают для себя контент (от поиска по названию до просмотра по жанрам) и упростили процесс выбора. Мы также усовершенствовали базу знаний Google, помогающую нам лучше понимать вас и распределять контент по темам и жанрам — от фильмов о путешествиях в космосе до реалити-шоу о кулинарии. На экране телевизора вы также увидите популярные в поиске Google названия, так вы всегда сможете найти своевременное и актуальное кино, — рассказала представитель Google Шалини Говиль-Пай.

Для поиска контента применяется фирменная технология Knowledge Graph — база знаний, используемая для повышения точности поисковой системы. Она же присутствует в поисковике Google.

Ключевое нововведение — раздел "Для вас". Первая панель — "Лучшее для вас". Там собраны фильмы, короткие ролики и подкасты на основе ваших предпочтений. Внизу расположен список контента, который вы не досмотрели. Нажмите, и воспроизведение начнётся с момента, где вы закончили его смотреть.

Раздел "Для вас". Главное нововведение. Кадр из видео YouTube / Google

Уделено внимание голосовому помощнику Google Assistant. По словам компании, он теперь точнее определяет запросы пользователей. Например, если попросить выдать фильмы с Бэтменом, он соберёт список из всех картин с персонажем и укажет, какие студии снимали кино.

Поиск стал более точным. Кадр из видео YouTube / Google

С Google TV станет проще ориентироваться в актуальной повестке. В интерфейсе доступны плей-листы с трендами и прямыми трансляциями, например спортивными матчами.

Прямые трансляции в отдельном разделе. Кадр из видео YouTube / Google

У Google TV телевизоры лучше конкурентов?

Другое улучшение — интуитивно понятный интерфейс. Это проблема, в принципе, всех Smart TV: на смартфоне легко следить за подписками через магазины App Store и Google Play, в телевизоре же каждая подписка оформляется в интерфейсе приложения, а найти раздел с подписками и отключить их за ненадобностью сложнее.

Возможно, Google даст скачок к упрощению всех приложений для Smart TV. Например, они выпускают гайдлайны для разработчиков на их платформах, и требования к оформлению интерфейса могут стать жёстче.

Кроме того, это была проблема, в частности, Android TV. Здесь меню занимало весь экран, а не одну строку, как в Tizen OS и WebOS. Если вам понадобилось зайти в меню, придётся поставить видео на паузу и найти нужный раздел в плитках, что неудобно. Потому что меню занимает всё пространство на экране.

Текущий интерфейс Google TV. Меню занимает весь экран, так сложно ориентироваться. Кадр из видео YouTube / Bench House

В Tizen OS и WebOS предлагали более минималистичные и удобные интерфейсы — меню умещается в одной строке. Чтобы его открыть, не нужно ставить видео на паузу. Каталоги приложений также более понятны.

Интерфейс Tizen OS на телевизорах Samsung. Меню уместилось в одной строчке. Это удобнее, чем во весь экран. Кадр из видео YouTube / Tech Watcher

Самая популярная операционная система для Smart TV — Tizen OS, стоящая в телевизорах Samsung. Она занимает 21% рынка операционных систем для Smart TV, по данным на август 2020 года. Google заимствовала её лучшую особенность — телевизор на базе Tizen запоминает, где вы поставили видео на паузу, и даже после перезагрузки устройства начинает воспроизведение с нужного момента. Теперь так умеет и Google TV.

Что будет со Smart TV дальше?

Фото © Getty Images / Chesnot

Нововведения от Google TV — точечные, и по ним легко предположить, к чему стремится всё направление операционных систем для Smart TV.

Онлайн-кинотеатры — стремительно развивающийся рынок: здесь есть гигант Netflix, развивается Apple TV+ с эксклюзивным контентом и выгодной ценой по подписке Combo у Apple One. YouTube также уже транслируется по Smart TV, блогеры уже начали выпускать собственные приложения для телевизоров.