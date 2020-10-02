Когда реальность превосходит кино. Каким был "побег из Шоушенка" в настоящей жизни

Беглеца, исчезнувшего из тюрьмы при таких же обстоятельствах, как в популярном фильме, ищут уже почти 30 лет.

В самом конце сентября 1991 года из мексиканской тюрьмы сбежал американский преступник Глен Годвин. Это был уже второй его успешный побег за несколько лет. Ранее он сбежал из одной из самых строгих калифорнийских тюрем. Поначалу его бегство из американской тюрьмы не вызвало большого ажиотажа. Но в 1994 году вышел культовый фильм "Побег из Шоушенка", после которого Годвин стал знаменитостью. Всё из-за того, что по случайности его история почти во всех деталях совпала с историей Энди Дюфрейна — главного героя этого фильма.

Превращение в преступника

Годвин родился в Майами в 1958 году, но ещё в детстве переехал с родителями в Калифорнию. Семья была достаточно благополучной. Годвин учился в школе Палм-Спрингс — и учился очень хорошо. Учебное заведение считалось весьма неплохим, среди учившихся вместе с Годвином было немало тех, кто впоследствии стал знаменит. На год старше учился Эрик Расмуссен — ныне известный в США специалист по медицине. А классом младше учился Робин Шу — будущая звезда боевиков. Но даже на этом фоне Годвин не терялся, учителя отмечали его учебные успехи, к тому же он входил в состав школьного оркестра, в котором играл на трубе.

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До 22 лет Годвин вёл жизнь образцового гражданина и ни разу не имел проблем с законом. К этому времени он успел поработать продавцом инструментов, механиком, а затем открыть мелкий бизнес. Так продолжалось до того момента, пока они вместе с соседом, с которым Годвин снимал квартиру, не решили разжиться лёгкими деньгами.

Годвин и его сосед Фрэнк Сото решили ограбить жившего неподалёку Кима Левелли. Тот имел лицензию пилота легкомоторного самолёта и был вовлечён в криминальные схемы по перевозке кокаина в Калифорнию. Они были шапочно знакомы с ним и не раз видели у него в руках пачки крупных банкнот. Рассудив, что вовлечённый в торговлю наркотиками преступник не станет заявлять в полицию об ограблении, они отправились на дело. Под надуманным предлогом они напросились к нему в дом на разведку.

Увидев возможность поживиться, через несколько дней они вернулись, но всё пошло не так. Левелли оказался дома и начал яростно сопротивляться двум грабителям. Схватка закончилась тем, что ему нанесли несколько ударов ножом, ставших смертельными. Чтобы замести следы, Годвин и Сото вывезли тело в пустыню и там сожгли вместе с автомобилем.

Полиция вышла на след грабителей очень быстро. Прослушав записи телефонных разговоров жертвы, они выяснили, что накануне к нему наведывались некие Годвин и Сото, и задержали обоих. После предъявления обвинений у Сото сдали нервы — он заключил сделку со следствием. В обмен на смягчение наказания он дал признательные показания о преступлении, правда, возложил вину за убийство на Годвина. Тот в ответ дал абсолютно аналогичные показания, но обвинил в убийстве уже Сото.

Суд не очень поверил Сото и в итоге приговорил обоих к пожизненному заключению. Сото было разрешено ходатайствовать об освобождении через 25 лет, а Годвину — через 26.

Из Фолсома не сбежать

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Первоначально Годвин отбывал заключение в тюрьме DVI. Там он женился и рассчитывал на помощь жены в побеге. Она должна была поджидать его в автомобиле за пределами тюрьмы. Но первый блин вышел комом — побег не удался. В наказание его перевели в тюрьму Фолсом, ещё с XIX века имевшую дурную славу в криминальных кругах. Считалось, что из этой тюрьмы максимально строгого режима было почти невозможно сбежать. В Фолсом отправляли самых опасных преступников, вдобавок отличавшихся склонностью к побегам. За сто с лишним лет существования этой тюрьмы известны лишь единичные случаи успешных побегов.

Это ничуть не смутило Годвина, который твёрдо был намерен бежать из любой тюрьмы. Его сокамерником в DVI оказался бывалый заключённый по фамилии Карлич. Годвин, умевший располагать к себе людей и очаровывать их, убедил Карлича, что он невинная жертва обстоятельств и был подло оклеветан подельником. Карлич через несколько месяцев должен был освободиться, но он оказался настолько очарован Годвином, что согласился после своего освобождения помочь ему в побеге. После перевода Годвина в Фолсом Карлич регулярно навещал его.

Побег из Фолсома

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5 июня 1987 года крупнейшие СМИ США объявили о дерзком побеге из Фолсома. Глен Годвин бежал из одной из самых строгих тюрем страны через канализационную трубу. Следствие почти полностью восстановило ход событий. За несколько дней до побега он сумел раздобыть ножовку по металлу. Как именно это было сделано, установить так и не удалось. Затем, улучив момент, Годвин перепилил решётки, добрался до канализационной трубы и, пробив в ней дыру, забрался туда. Он прополз по фекальным массам примерно 300 метров, по пути перепилив ещё две решётки. Самую последнюю, которая преграждала выход из трубы к реке и была самой массивной, перепилил сообщник беглеца снаружи. Он же оставил для Годвина надувной плот с новой чистой одеждой. На другом берегу реки беглеца уже ждал автомобиль, который накануне арендовала его супруга (также исчезнувшая) на подставное имя.

Всё это было сделано за считаные минуты. Исчезновение Годвина было обнаружено примерно через полтора часа после того, как его видели в последний раз. А через три часа охране удалось проследить путь беглеца и найти грязную одежду и брошенный плот. Но этого времени Годвину с лихвой хватило, чтобы бесследно исчезнуть.

Несмотря на усилия правоохранителей и шумную кампанию по привлечению внимания к беглецу в СМИ, следов Годвина и его супруги так и не удалось найти. Зато через несколько месяцев за помощь беглецу был осуждён Карлич.

Арест и окончательное исчезновение

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В начале 1989 года в Мексике был арестован некий Стюарт Каррера, обвинявшийся в попытке контрабанды кокаина. Отпечатки его пальцев полностью совпали с находившимися в базе данных отпечатками Годвина. Оказалось, что один из самых разыскиваемых в Калифорнии преступников сумел благополучно раздобыть поддельное удостоверение личности, пересечь границу с Мексикой и там сойтись с одним из местных наркокартелей.

Годвин был приговорён к семи годам заключения и отправлен в гвадалахарскую тюрьму. Одновременно начался переговорный процесс по его экстрадиции. Пока стороны завершали юридические формальности, Годвин совершил новое преступление. В драке он убил сокамерника — члена другого мексиканского картеля. Теперь он не мог быть экстрадирован, пока не будет осуждён за новое преступление.

Но этого так и не случилось. В самом конце сентября 1991 года Годвин вновь успешно бежал из тюрьмы. Подробности его второго побега неизвестны. Официальные представители ФБР заявили, что мексиканская сторона не поделилась с ними деталями побега. Но, по предположениям ФБР, Годвину помогли члены одного из картелей в награду за убийство в тюрьме участника конкурирующего с ними картеля.

Слава

Кадр из фильма "Побег из Шоушенка" / Kinopoisk

Второй побег Годвина поначалу не вызвал широкого резонанса, но спустя три года он неожиданно стал звездой. В 1994 году вышел фильм "Побег из Шоушенка". Он не слишком удачно прошёл в прокате, но после выхода на видеокассетах обрёл культовый статус и бешеную популярность.

Многие детали сюжета этой картины удивительно точно совпали с историей Годвина, на которую обратили внимание журналисты. После того как эти сходства были обнаружены и описаны в СМИ, на беглеца свалилась неожиданная слава.

И Годвин, и герой "Побега из Шоушенка" Дюфрейн были осуждены к пожизненному заключению за убийство. И тот и другой до этого не были преступниками и утверждали, что они не совершали этого преступления. Оба сбежали из тюрьмы одинаковым способом — по канализационной трубе. Наконец, и тот и другой благополучно добрались до Мексики и укрылись там.

Были и отличия. Дюфрейн готовил свой побег девятнадцать лет, в то время как Годвин справился за шесть месяцев. Годвину помогли бежать жена и бывший сокамерник, а Дюфрейн справился своими силами. Наконец, Годвин действительно был замешан в убийстве (как минимум он при нём присутствовал), тогда как Дюфрейн по сюжету был однозначно не виновен.

Впрочем, несмотря на расхождения, сходств было столько, что многие ошибочно решили, что именно Годвин стал прототипом главного героя и источником для вдохновения авторов фильма. Его даже стали называть настоящим Энди Дюфрейном. Однако в действительности его история не имела отношения к фильму. Это был тот случай, когда жизнь скопировала искусство, а не наоборот.

Кадр из фильма "Побег из Шоушенка" / Kinopoisk

"Побег из Шоушенка" был поставлен по небольшой повести Стивена Кинга "Рита Хейуорт и спасение из Шоушенка", которая была опубликована в 1982 году, когда Годвин ещё был под следствием по первому делу. Произведение было хорошо известно в кругах поклонников писателя, но по-настоящему широкую популярность эта история получила только после выхода фильма, который появился на экранах уже после побегов Годвина. Из-за этого некоторые восприняли повесть Кинга как экранизацию побега Годвина.

Тем не менее Годвина всё равно продолжали считать настоящим воплощением популярного художественного героя, пусть и более порочным. Про него стали снимать документальные фильмы и писать статьи. Сам беглец неожиданно свалившейся на него славе, очевидно, был совсем не рад. На волне популярности Годвина ФБР решило внести его в список десяти самых разыскиваемых беглецов.

Дальнейшая судьба

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Попадание в этот список означало серьёзные проблемы даже для самого дерзкого преступника. Во-первых, за информацию о фигуранте этого списка бюро гарантирует вознаграждение в размере не менее 100 тысяч долларов. Во-вторых, эти списки регулярно вывешиваются в общественных местах и демонстрируются в СМИ для привлечения внимания, поэтому беглец находится в постоянном страхе разоблачения. В-третьих, усилия всех правоохранителей ориентированы на эту криминальную десятку, каждый полицейский и агент ФБР знает фигурантов списка в лицо. Во многих случаях даже сам факт попадания преступников в этот список вынуждал их пойти и немедленно сдаться.

Подавляющее большинство фигурантов этих списков в конце концов были арестованы с интервалом от нескольких месяцев до нескольких лет. Годвин пробыл в списке ровно 20 лет. Лишь два человека за всю историю существования этого списка смогли превзойти этот результат.

В 1996 году Годвина включили в список, а в 2016 году было объявлено, что беглеца из него исключат. Он по-прежнему в розыске, но в ФБР не уверены, что присутствие в списке поможет его найти. За эти годы неоднократно публиковались портреты беглеца с возможным изменением внешности, но никаких результатов это не принесло.