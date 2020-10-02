Электросамокаты, которые нас убивают. Что не так со средствами индивидуальной мобильности?

Модные, быстрые, почти бесшумные, мобильные и очень удобные — первое впечатление, которое производят на окружающих и их владельцев электросамокаты, гироскутеры и моноколёса. Мы провели тест электросамоката Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 стоимостью почти 50 тысяч рублей и остались им довольны. Но у нас возникли вопросы к правилам дорожного движения, дорожной инфраструктуре и поведению водителей персонального электротранспорта на дорогах и тротуарах.

Mi Electric Scooter Pro 2 — электросамокат, который меня научил

Фото © Xiaomi

Для начала — о впечатлениях от попавшего к нам на тест электротранспорта. Его скорость ограничена программно до 25 км/ч, он выдерживает водителя весом до 150 кг, вес транспортного средства без водителя — около 20 кг, одного заряда аккумулятора хватает на 40–45 км пробега, батарея полностью заряжается за несколько часов, зарядное устройство в комплекте.

На руле слева расположен тормоз (с его помощью вы задействуете дисковые тормоза на заднем колесе), а также звонок (для того, чтобы распугивать зазевавшихся пешеходов). Справа на руле имеется только регулятор хода и скорости, удобно располагающийся под большим пальцем.

На центральной части руля расположена кнопка включения/выключения, она же включает переднюю фару и задний ходовой фонарь. Под закалённым стеклом находится цифровая панель с данными о скорости, режиме движения, оставшемся заряде батареи.

Фото © Xiaomi

Для того чтобы начать движение и включить электродвигатель самоката, достаточно один раз оттолкнуться от поверхности и нажать на тумблер скорости. Электродвигатель включается — и вы превращаетесь в стокилограммовый снаряд, готовый снести всё на своём пути. Особенно если вы ни разу до этого момента не пользовались электротранспортом.

Электродвигатель расположен у скутера прямо на заднем колесе, так что нет никаких передаточных валов и никаких задержек, к которым вы привыкли, если пользуетесь обыкновенным автомобилем с двигателем внутреннего сгорания.

При желании вы уже через пару секунд двигаетесь со скоростью до 25 км/ч. Здорово? Здорово, конечно, если вы надели налокотники и наколенники, а также не забыли про шлем. В противном случае, как только вы примените экстренное торможение, физика и законы инерции не заставят себя ждать, вас перекинет через руль, а следом за вами полетит электросамокат, способный вас покалечить.

Если вы находитесь на ровном асфальте, перед вами никого нет, дорога или тротуар абсолютно свободны, вы можете получить настоящее удовольствие от вождения и скорости. Нет, правда, электросамокат действительно очень хороший, управление им интуитивно понятно, платформа для ног достаточно просторна. В общем, если вы опытный пользователь электросамокатов, можно задуматься о его приобретении. Надёжный корпус, удобный прорезиненный руль, хорошая освещённость дороги в тёмное время суток.

С плюсами самоката и перечислением его характеристик закончили. Давайте разбираться, как они оказались на дорогах и тротуарах и кто несёт ответственность за травмы, полученные или нанесённые в ходе эксплуатации электротранспорта. Кто вообще такой человек на средстве индивидуальной мобильности (СИМ — формулировка Минтранса РФ)?

Умирают ли водители электросамокатов, или они бессмертны?

Фото © ТАСС / Пименов Роман

Автолюбители городов-миллионников давно привыкли к новым участникам дорожного движения. На дорогах общего пользования нет-нет да и встретишь человека на электросамокате, моноколесе или гироскутере. Они перемещаются по дорогам со скоростью потока или немного отставая от него (примерно 40–60 км/ч), придерживаются правой стороны дорожного полотна и выглядят так, будто делают нечто совершенно естественное — например, чистят зубы, поправляют причёску или сидят за рулём настоящего автомобиля. В общем, ощущают себя настоящими полноправными участниками дорожного движения с теми же правами и обязанностями, что и автомобилисты.

При этом, по словам начальника Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ, полковника полиции РФ Дмитрия Митрошина, использовать этот транспорт на дорогах общего пользования, а уж тем более на таких магистралях, как МКАД или ТТК в Москве или на питерской КАД, разумеется, давным-давно запрещено.

Вот только альтернативных водителей (а по сути и по букве закона — пешеходов) это, конечно, не беспокоит. Как не беспокоит и то, что они не являются полноправными участниками дорожного движения, зато могут стать участниками ДТП со смертельным исходом.

Хотя пока статистика утверждает, что с 2017 по 2019 год всего лишь шесть человек на средствах индивидуальной мобильности стали участниками ДТП со смертельным исходом. Реальные данные могут быть более печальными.

Фото © ТАСС / Феоктистов Дмитрий

По мнению Дмитрия Митрошина, многие погибшие пилоты электроскутеров или моноколёс могли записываться как погибшие пешеходы. А раз пешеходы — добро пожаловать в общую статистику смертности на дорогах России. Довольно-таки катастрофичную статистику, к слову. Ежегодно Россия теряет почти 20 тысяч человек в дорожно-транспортных происшествиях. В 2018 году на дорогах погибло 18,2 тысячи человек, по итогам 2019 года — 16,9 тысячи человек. В 2020 году наблюдался рост смертности на дорогах, что было связано, по мнению экспертов, с необычайно тёплой зимой.

Почти из 17 тысяч человек, скончавшихся на дорогах в 2019 году, практически треть (4,9 тысячи человек) составили пешеходы. Сколько из них находились в момент гибели на средствах индивидуальной мобильности — неизвестно.

Точно так же неизвестным остаётся число пострадавших пешеходов, которые находились на тротуарах. Как обыкновенных пешеходов, так и тех, которые использовали СИМ. Отдельной статистики по такому виду происшествий не ведётся.

Что чувствует пилот электросамоката?

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

По собственным ощущениям, которые мы получили во время теста электросамоката, пешеходы гораздо более непредсказуемы, чем автомобили, и изменяют направление движения без использования предупреждающих сигналов. Кроме того, электросамокат практически бесшумен, поэтому пешеходы не слышат его приближения, приходится постоянно пользоваться звонком.

При этом многие электросамокатчики не стесняются злоупотреблять за рулём, ведь на них не распространяется ответственность за управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Как результат — пьяные столкновения или риск таковых.

Представьте себе, что в вас или в ребёнка, неожиданно выбежавшего из подъезда или просто играющего во дворе, врезается сто килограммов мяса и железа на относительно небольшой скорости — каких-нибудь 20–25 км/ч.

Что делать с электросамокатами — пока никто не знает

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В 2019 году в Минтрансе РФ задумались о том, кто же такие наши сограждане на СИМ? Пешеходы или люди, управляющие техническим средством повышенной опасности? В результате Минтранс предложил разработать новые ПДД для новых участников дорожного движения. Под действие этих правил должны были попасть люди на скейтбордах, моноколёсах, гироскутерах и прочих аналогичных устройствах.

Поправки были опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов и… и утонули в паре сотен замечаний. 17 апреля 2020 года разработка поправок была приостановлена. После чего Минтранс внёс новые предложения и снова отдал их на обсуждение общественности.

Полтора месяца назад, 17 августа 2020 года, обновлённые поправки, которые учтут замечания и коснутся СИМ, обсуждались на круглом столе Общественной палаты РФ. Если коротко — они не устроили никого.

По мнению руководителя Союза пешеходов Владимира Соколова, согласно этим поправкам, владельцы СИМ, по сути, превращаются в привилегированных пешеходов, которые имеют право перемещаться по тротуарам на скорости до 20 км/ч. Кроме того, поправки не превращают СИМ в транспортные средства, хотя мопеды сравнимой мощности таковыми являются. Соколов полагает, что проблема в том, что не определена сама цель создания поправок. Точнее, среди целей этих поправок не оказалось безопасности движения.

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А что насчёт ответственности? С ней тоже всё плохо. Заместитель председателя Комиссии ОП РФ Александр Холодов в ходе того же круглого стола подчеркнул, что владельцы СИМ не попадают в зону ответственности ГИБДД и сотрудники этой службы не могут обеспечивать безопасность движения этих транспортных средств. Да они и транспортными средствами, напомним, не являются.

По мнению Дмитрия Митрошина, нужен комплексный подход к регулированию использования СИМ. Он должен включать в себя и упорядочивание движения, и обучение детей в школах, и создание пропагандистских материалов, и правоприменительную практику.

Тем не менее 14 сентября 2020 года Минтранс направил в аналитический центр при Правительстве РФ новые поправки. Согласно новым вводным, в случае отсутствия всякой инфраструктуры (велодорожек, тротуаров, пешеходных зон) детям от 14 лет и взрослым пользователям СИМ будет разрешено двигаться по обочинам дорог общего пользования, скорость движения на которых не превышает 60 км/ч, навстречу потоку.

Изменится ли что-то радикально? На самом деле не изменится. Вот что сообщили Лайф в Минтрансе РФ: "Требований о регистрации, прохождении обучения, а также обязательной сертификации средств индивидуальной мобильности проектом изменений в ПДД не предусмотрено".