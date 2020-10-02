Внезапный контекст. Что пишут западные СМИ про Карабах и участие в конфликте России и НАТО

Западные СМИ отвлеклись от коронавируса, фейка с Навальным и даже от захватывающей обилием грязи предвыборной кампании в США. Все смотрят на Южный Кавказ. Не потому, что там схлестнулись Армения и Азербайджан (большая часть американских и европейских читателей стран-то таких не знают). А потому, что в регионе сошлись интересы важнейших мировых игроков: России, Турции, Европы.

Да, некоторые СМИ продолжают писать о Москве по правилу "либо плохо, либо ничего". Обвиняют Кремль в дестабилизации и просят международное сообщество потребовать от России (как и от Турции) "держаться подальше от конфликта". Ну или говорят о том, что "если уж Путин становится в позицию миротворца, то дела совсем плохи". Однако — как ни странно — большинство западных и даже арабских СМИ пишут о Путине нейтрально или даже положительно, в том числе и в плане его миротворческих усилий. Указывают, что Москва не заинтересована в обострении и усилении боевых действий. — Кавказ является задним двором для России, и она не хотела бы, чтобы НАТО использовало региональный конфликт для того, чтобы проникнуть на территорию, которую русские рассматривают как своё ближнее зарубежье. Поэтому они заинтересованы в том, чтобы не позволить столкновениям перейти на уровень полномасштабных боевых действий, — признаёт арабское издание Al Monitor.

Столь объективное отношение к России объясняется весьма просто: в карабахской игре для Запада есть более опасный игрок — Турция. И не только из-за её агрессивной позиции в карабахском вопросе. Маленький конфликт стал большой проблемой для Североатлантического альянса, руководство которого потратило столько сил и средств на поддержание единства и солидарности стран-членов, даже придумало для этого образ "страшной России". А теперь, как пишут журналисты агентства Reuters, "союзники по НАТО столкнулись за Нагорный Карабах". Имея в виду выступление Парижа против Анкары.

Да, журналисты указывают, что причиной воинственной риторики французского лидера Эмманюэля Макрона в адрес президента Реджепа Эрдогана было то, что "Франция является домом для множества людей армянского происхождения". Но это не единственная причина. Макрон преследует собственные интересы, а амбиции и агрессивность Эрдогана угрожают Европе, поэтому он пришёл на помощь Греции в деле, касающемся защиты её территориальных вод от турецких посягательств. И теперь обеспокоен событиями на Кавказе.

Именно поэтому французы стали активно распространять дискредитирующую Турцию информацию. Париж официально обвинил Анкару в отправке в Азербайджан "сирийских наёмников" и назвал это "очень серьёзным вопросом, который меняет всё видение ситуации".

Об этих наёмниках (ну или в понимании некоторых СМИ — "повстанцах") сейчас пишут не только французы, но и различные западные издания: "Радио Свобода", британская газета The Guardian и т.п. Даже расположенная в Лондоне "Сирийская обсерватория по правам человека" — одна из пиар-служб террористов под зонтиком британских спецслужб — 30 сентября задокументировала "первую смерть сирийского бойца из протурецкой фракции в Азербайджане".

А дальше, когда западные СМИ пытаются анализировать историю с террористами, возникает несколько мыслей. Одни пишут, что "потенциальное размещение (боевиков. — Прим. ред.) является признаком растущего желания Турции проецировать силу вовне и что Анкара открывает третью точку регионального соперничества с Москвой" (по всей видимости, первые две были Сирия и Ливия). Другие констатируют попытки Кремля избежать перехода соперничества в прямое столкновение. — Турция и Россия должны будут найти такой выход из конфликта, который не нанесёт серьёзного урона двусторонним отношениям, — уверена журналистка французского телеканала France 24. Однако как Россия может избежать этого столкновения, если, как правильно утверждает немецкая телерадиокомпания "Дойче велле", "сирийские наёмники стали интегральной частью турецкой внешней политики".